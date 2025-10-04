बंद होगी ई-कॉमर्स साइट्स की मनमानी, कैश ऑन डिलीवरी के लिए वसूला एक्स्ट्रा चार्ज तो होगी कार्रवाई

ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स चालाकी से ग्राहकों के बिल में अलग-अलग तरह के चार्ज जोड़ देती है, जिसे न चाहते हुए भी देना पड़ता है। लेकिन अब सरकार ऐसी साइट्स पर कार्रवाई करने की तैयारी में है, जो ग्राहकों से अलग-अलग फीस के नाम पर ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं।

ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स चालाकी से ग्राहकों के बिल में अलग-अलग तरह के चार्ज जोड़ देती है, जिसे न चाहते हुए भी देना पड़ता है। लेकिन अब सरकार ऐसी साइट्स पर कार्रवाई करने की तैयारी में है, जो ग्राहकों से अलग-अलग फीस के नाम पर ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। सरकार ने कैश-ऑन-डिलीवरी (CoD) लेनदेन के लिए ग्राहकों से कथित तौर पर ज्यादा पैसे वसूलने वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर किए गए एक पोस्ट में, उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने घोषणा की कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ऐसी शिकायतों के बाद जांच शुरू की है जो खरीदारों को गुमराह करती है और उनके उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करती है। जोशी ने सीओडी शुल्क को एक "डार्क पैटर्न" बताया।

अपने ट्वीट में जोशी ने लिखा: "डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ शिकायतें मिली हैं जो कैश-ऑन-डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं, यह एक ऐसी प्रथा है जिसे डार्क पैटर्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो उपभोक्ताओं को गुमराह करता है और उनका शोषण करता है।

एक डिटेल जांच शुरू कर दी गई है और इन प्लेटफॉर्म की बारीकी से जांच करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। भारत के बढ़ते ई-कॉमर्स सेक्टर में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और निष्पक्ष व्यवहार को बनाए रखने के लिए उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

जोशी का यह जवाब सिडनान नाम के एक अन्य एक्स यूजर द्वारा शेयर की गई एक पोस्ट पर आया, जिसमें उन्होंने फ्लिपकार्ट के बिलिंग पेज का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, जिसमें "ऑफर हैंडलिंग फीस", "पेमेंट हैंडलिंग फीस" और "प्रोटेक्ट प्रॉमिस फीस" जैसे शुल्क शामिल थे। यूजर ने लिखा: "जोमैटो/स्विगी/जेप्टो द्वारा लगाए गए रेन शुल्क को भूल जाइए।

फ्लिपकार्ट का मास्टरस्ट्रोक देखिए: • ऑफर हैंडलिंग फीस (मुझे आपके द्वारा विज्ञापित छूट देने के लिए??)

• पेमेंट हैंडलिंग फीस (मुझे आपको भुगतान करने देने के लिए??)

• प्रोटेक्ट प्रॉमिस फीस (मुझे किससे... संतुष्टि से बचाना?)

अगला: "स्क्रॉलिंग ऐप फीस" 💀”

इकोनॉमिक टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने फेस्टिव सेल से पहले अपने प्लेटफॉर्म चार्ज बढ़ा दिए हैं। ऑनलाइन फैशन रिटेलर मिंत्रा ने कथित तौर पर फेस्टिव सेल शुरू होने से ठीक पहले कुछ यूजर्स के लिए अपना शुल्क 20 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया है।

ई-कॉमर्स साइट्स कौन से 'डार्क पैटर्न' का उपयोग कर रही हैं? रिपोर्ट में दावा किया गया है कि "डार्क पैटर्न" ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, फूड डिलीवरी और राइड-हेलिंग प्लेटफार्म्स द्वारा उपयोग की जाने वाली चालाकीपूर्ण रणनीति है, जो यूजर्स को अनजाने में खरीदारी करने के लिए या मेंबरशिप प्रोग्राम्स से सदस्यता समाप्त करना मुश्किल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए नियमों को और कड़ा किया है। अब झूठी जल्दबाजी दिखाना, सब्सक्रिप्शन में फंसाना, कीमतों को छिपाकर धीरे-धीरे बढ़ाना, और विज्ञापनों को सामान्य कंटेंट की तरह दिखाना भी प्रतिबंधित है।

जून में, केंद्रीय कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को सेल्फ-ऑडिट करने और ऐसी प्रथाओं को हटाने का निर्देश दिया था। सोशल मीडिया पर, खासकर क्विक कॉमर्स ऐप जेप्टो के खिलाफ उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया।