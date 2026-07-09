सस्ते हो सकते हैं स्मार्टफोन! सरकार ने मोबाइल पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाई; ऐप्पल, शाओमी को फायदा

सरकार ने स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाले कई कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी माफ कर दी है। इस कदम से मैन्युफैक्चरिंग लागत कम होने और लोकलाइज़ेशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे पहले, इन कंपोनेंट्स पर 5 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी।

भारत में स्मार्टफोन सस्ते हो सकते हैं। खबरों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई अहम पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम से स्मार्टफोन ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग लागत कम होने की उम्मीद है और भविष्य में स्मार्टफोन की कीमतें भी कम हो सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, ड्यूटी में छूट कई अहम पार्ट्स पर मिली है, जिनमें स्मार्टफोन के लिए वायरलेस चार्जिंग मॉड्यूल बनाने में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स, लिथियम-आयन सेल्स और मेडिकल डिवाइस व ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल होने वाले डिस्प्ले पार्ट्स शामिल हैं।

पहले इतनी इंफोर्ट ड्यूटी लगती थी इससे पहले, इन कंपोनेंट्स पर 5 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। नई छूट 31 मार्च, 2029 तक लागू रहेगी। यह फैसला स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए एक अहम समय पर आया है। पिछले कुछ सालों में, पार्ट्स की बढ़ती लागत और सप्लाई चेन में रुकावटों की वजह से कई स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ी हैं। इसका एक बड़ा कारण मेमोरी चिप और दूसरे जरूरी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की कमी रही है, जिससे स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग की लागत बढ़ गई। इन पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने से लागत कम करने और सप्लाई चेन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

ऐप्पल और शाओमी जैसे ब्रांड्स को फायदा रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम से Apple और Xiaomi जैसी कंपनियों को फायदा होने की उम्मीद है, जो भारत में स्मार्टफोन बनाती हैं। आयात की लागत कम होने से लोकल प्रोडक्शन ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकता है और साथ ही भारत को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के सरकार के बड़े लक्ष्य को भी बढ़ावा मिल सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "भारत ने वित्तीय वर्ष 2030 तक अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को 500 अरब डॉलर तक विस्तारित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। देश के स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पहले से ही महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, पिछले दशक में प्रोडक्शन 28 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 5.45 लाख करोड़ रुपये (लगभग 57 अरब डॉलर) हो गया है।"

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स टेकआर्क के चीफ एनालिस्ट फैसल अली कावूसा ने कहा कि प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन से कंपोनेंट्स कवर किए गए हैं और कितना शुल्क हटाया गया है। हालांकि, उन्हें उम्मीद नहीं है कि इस कदम के कारण स्मार्टफोन ब्रांड कीमतों में कटौती करेंगे। उन्होंने कहा, "ज्यादा से ज्यादा, इससे हर महीने बढ़ती कीमतों की रफ्तार ही धीमी होगी। इसमें थोड़ी कमी आनी चाहिए।"

स्मार्ट एनालिटिक्स ग्लोबल (एसएजी) के लीड रिसर्च एडवाइजर अभिलाष कुमार ने टाइम्स नाउ टेक को बताया, "आयात शुल्क में कटौती से निश्चित रूप से आयात की लागत कम हो जाएगी, लेकिन मौजूदा परिदृश्य में मेमोरी मूल्य में वृद्धि को चुनौती नहीं दी जाएगी।"