WhatsApp पर बड़ा खतरा: सरकार ने जारी की चेतावनी, तुरंत अपडेट करने की सलाह
Government Issues High Risk Warning for WhatsApp Users Update Now or Risk Losing Your Data

WhatsApp पर बड़ा खतरा: सरकार ने जारी की चेतावनी, तुरंत अपडेट करने की सलाह

भारत सरकार ने WhatsApp यूजर्स को हाई-रिस्क सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। इस ऐप के iOS और Mac वर्जन में पाई गई खामी से हैकर्स आपके चैट और डाटा तक पहुंच सकते हैं।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 12:05 PM
WhatsApp पर बड़ा खतरा: सरकार ने जारी की चेतावनी, तुरंत अपडेट करने की सलाह

भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In (Computer Emergency Response Team) ने WhatsApp यूजर्स के लिए एक हाई-रिस्क सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है। एजेंसी ने साफ कहा है कि अगर ऐप को अपडेट नहीं किया गया तो यूजर्स का डाटा खतरे में पड़ सकता है। आइए आपको इस चेतावनी और इससे बचाव के तरीके के बारे में बताते हैं।

CERT-In ने बताया कि WhatsApp के iOS और macOS वर्जन में एक गंभीर खामी पाई गई है। यह खामी लिंक्ड डिवाइस हैंडलिंग से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, अगर कोई अटैकर इस कमजोरी का फायदा उठाता है तो वह यूजर्स को फेक या मालिशियस लिंक पर क्लिक करवाकर उनके प्राइवेट चैट्स और संवेदनशील डाटा तक पहुंच सकता है।

किन वर्जन्स पर है असर?

  • WhatsApp for iOS के 2.25.21.73 से पुराने वर्जन
  • WhatsApp Business for iOS के 2.25.21.78 से पुराने वर्जन
  • WhatsApp for Mac के 2.25.21.78 से पहले के वर्जन

इन वर्जन्स का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को सबसे ज्यादा खतरा है। CERT-In ने सलाह दी है कि सभी यूजर्स तुरंत अपने ऐप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करें।

डबल अटैक का खतरा

CERT-In ने यह भी बताया कि यह कमजोरी अकेले ही खतरनाक है, लेकिन अगर इसे Apple के एक दूसरे बग (CVE-2025-43300) के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया गया तो अटैकर्स और ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हैकर्स को यूजर डाटा चुराने के कई रास्ते मिल जाते हैं।

सुरक्षित रहने के लिए क्या करें?

WhatsApp का लेटेस्ट वर्जन अपडेट करें। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। अनजाने मैसेज या URL को तब तक ना ओपेन करें, जब तक ऐप पूरी तरह अपडेट ना हो। फिलहाल, WhatsApp की पेरेंट कंपनी Meta की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि कंपनी आमतौर पर सिक्योरिटी से जुड़ी दिक्कतों फटाफट पैच कर देती है।

WhatsApp भारत में करोड़ों यूजर्स का फेवरेट मेसेजिंग ऐप है। ऐसे में यह सिक्योरिटी से जुड़ी खामी बड़े पैमाने पर यूजर्स को प्रभावित कर सकती है। आप सरकार की चेतावनी को हल्के में ना लें और तुरंत ऐप अपडेट करें, वरना आपके चैट्स और पर्सनल डाटा खतरे में पड़ सकते हैं।

