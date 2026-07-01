बातचीत पूरी न हो जाए, तब तक न जारी हो WhatsApp Username फीचर, मेटा पर सरकार सख्त

सरकार ने मेटा को एक नोटिस जारी करके कहा है कि वह भारत में अपने नए यूजरनेम फीचर के रोलआउट को रोक दे। सूत्रों ने बताया कि WhatsApp की पैरेंट कंपनी को भेजे गए नोटिस में सरकार ने इस फीचर के बारे में तीन दिनों के अंदर पूरी जानकारी मांगी है और कहा है कि बातचीत पूरी होने तक इसे रिलीज न किया जाए।

WhatsApp का Username Feature विवादों में उलझता नजर आ रहा है। सरकार वॉट्सऐप की प्रस्तावित 'यूजरनेम फीचर' की जांच कर रही है। इसको लेकर इस बात की चिंता है कि इसका उपयोग धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है। पीटीआई ने बताय सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। एक अधिकारी ने बताया कि सरकार संभवत: वॉट्सऐप को नोटिस भेजकर यूजरनेम फीचर के बारे में पूरी जानकारी मांगने के साथ उनके असर तथा कंपनी की योजनाओं के बारे में सवाल उठा सकती है। जांच एजेंसियां ​​भी इस मामले की जांच कर सकती हैं। एक सूत्र ने बताया कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस 'फीचर' से कोई जोखिम न हो, क्योंकि इसे लेकर जायज चिंताएं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मेटा के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म की हाल की घोषणा से गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं।

उन्होंने बताया कि अधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि क्या इस 'फीचर' पर रोक लगाने के लिए कोई कानूनी प्रावधान हैं। अगर वॉट्सऐप का जवाब संतोषजनक नहीं रहा, तो सरकार इसके क्रियान्वयन को रोकने की कोशिश कर सकती है। सूत्रों ने कहा, 'जबतक वे इस बात का भरोसा नहीं दिलाते कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते...।' वॉट्सऐप ने संकेत दिया है कि निजता को बनाये रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस बारे में वॉट्सऐप को भेजे गए ईमेल का फिलहाल कोई जवाब नहीं मिला।

धोखाधड़ी की आशंका सरकारी सूत्रों ने कहा कि इस 'फीचर' से उपयोगकर्ता ऐसे 'यूजरनेम' चुन सकते हैं जो वास्तविक एजेंसियों और दूसरी संस्थाओं के नामों से मिलते-जुलते हों। इससे धोखाधड़ी की आशंका बढ़ सकती है। साथ ही, इसका सार्वजनिक सुरक्षा और समाज पर बुरा असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय या सार्वजनिक सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगी।

वॉट्सऐप ने हाल ही में 'यूजरनेम फीचर' लाने की घोषणा की है। इससे यूजर अपना फोन नंबर शेयर किए बिना बातचीत कर सकेंगे। कंपनी 'यूजरनेम' फीचर को इस साल के आखिर में आधिकारिक तौर पर पेश करेगी। वैसे कंपनी यूजरनेम रिजर्व करने की सुविधा शुरू कर चुकी है।

वॉट्सऐप ने एक ब्लॉग में लिखा, 'इस सप्ताह से, आप यूजरनेम आरक्षित कर सकते हैं ताकि जब हम इस साल के आखिर में इस फीचर को पेश करें तो आप उसका इस्तेमाल कर सकें।' बता दें कि भारत में वॉट्सऐप के लगभग 50 करोड़ यूजर्स हैं।

वॉट्सऐप के अनुसार, इस कदम का मकसद फोन नंबर शेयर करने की जरूरत को समाप्त कर यूजर की खासकर ग्रुप चैट में या नए लोगों से जुड़ते समय प्राइवेसी को मजबूत करना है। हालांकि, कई स्टार्टअप संस्थापक, साइबर सुरक्षा पेशेवर और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर प्रस्तावित 'फीचर' को लेकर चिंता जताई है।

उनका तर्क है कि अगर सही सुरक्षा उपाय नहीं किए गए, तो इसका इस्तेमाल कंपनियों, सरकारी एजेंसियों या मशहूर हस्तियों जैसे दिखने वाले यूजरनेम का इस्तेमाल दूसरों की पहचान चुराकर धोखाधड़ी और पैसों की गड़बड़ी के लिए किया जा सकता है।

पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने चेतावनी दी है कि अगर ठीक से सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो एक जैसे दिखने वाले यूजरनेम पहचान चुराने और घोटाले का बड़ा जरिया बन सकते हैं। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, ‘जल्द ही वॉट्सऐप पर आपके पास एक वेरिफाइड यूजरनेम होगा और फिर बिना वेरिफाइड एक जैसे यूजरनेम होंगे... जिससे...।’

नॉट डेटिंग के संस्थापक और सीईओ जसबीर सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, 'निजता मायने रखती है। जवाबदेही भी।'

सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पहचान को कैसे सत्यापित करेगा और चर्चित नामों के गलत इस्तेमाल को कैसे रोकेगा।