आपका पार्सल आया है, Address नहीं समझ आया- बस यही बोलकर हो रही लाखों की ठगी! सरकार ने भी किया Alert

संक्षेप: Parcel Delivery Scam तेजी से बढ़ रहा है। एक कॉल और WhatsApp मैसेज के बहाने आपका अकाउंट हैक किया जा सकता है। जानें कैसे बचें इस नए साइबर फ्रॉड से।

Parcel Delivery Scam: भारत में साइबर अपराधी अब लोगों को ठगने के लिए बेहद चालाक और भरोसेमंद तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें सबसे खतरनाक और तेजी से फैलने वाला तरीका है Parcel Delivery Scam, जिसे देखकर कोई भी आसानी से झांसे में आ सकता है। Ministry of Home Affairs और Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ने चेतावनी जारी की है कि अपराधी अब WhatsApp और फोन कॉल के जरिए लोगों का WhatsApp अकाउंट हैक कर रहे हैं।

इस स्कैम की शुरुआत एक साधारण-सी कॉल से होती है “Ma’am, आपका पार्सल आ गया है, लेकिन डिलीवरी बॉय को एड्रेस समझ नहीं आ रहा।” सुनने में यह रोज़मर्रा की बात लगती है, और यहीं लोग गलती कर बैठते हैं। कॉल करने वाला कहता है कि आपको एक WhatsApp मैसेज आएगा, उसमें दिया नंबर डायल कर दें। चूंकि इसमें न OTP मंगा जाता है, न कोई लिंक भेजा जाता है, लोग इसको सुरक्षित समझ लेते हैं। लेकिन यहीं से आपका WhatsApp अकाउंट साइबर अपराधियों के हाथों में चला जाता है। यह स्कैम बेहद खतरनाक है क्योंकि इसमें झांसा इतना रियल लगता है और समझदार लोग भी आसानी से फंस जाते हैं।

WhatsApp कैसे हैक होता है? जैसे ही आप स्कैमर द्वारा दिया गया नंबर डायल करते हैं: आपका मोबाइल, आपके WhatsApp कॉल्स किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड हो जाते हैं। इसके बाद स्कैमर आपके WhatsApp लॉगिन के लिए वेरिफिकेशन कोड प्राप्त कर लेता है, क्योंकि कॉल OTP उसके फोन पर चला जाता है। कुछ ही मिनटों में आपका WhatsApp अकाउंट पूरी तरह अपराधियों के कब्जे में चला जाता है।

स्कैमर्स आपके WhatsApp का इस्तेमाल कैसे करते हैं? एक बार अकाउंट हैक होने के बाद वे: आपके सभी कॉन्टेक्ट्स को संदेश भेजकर पैसे मांगते हैं, आपकी DP, स्टेटस और कॉन्टैक्ट्स का दुरुपयोग करते हैं, आपकी निजी चैट्स पढ़ लेते हैं, आपके नाम से धोखाधड़ी करते हैं, यह सबसे खतरनाक है क्योंकि यह धोखाधड़ी आपके भरोसे का इस्तेमाल करके आपके परिवार और दोस्तों को भी नुकसान पहुंचा सकती है।

Parcel Delivery Scam से कैसे बचें आसान टिप्स - कोई भी “delivery issue” कॉल पर भरोसा न करें

- कूरियर कंपनियां कभी भी WhatsApp नंबर डायल करने को नहीं कहतीं।

- किसी अजनबी द्वारा भेजे गए नंबर पर कभी कॉल न करें

- यह नंबर 100% call-forwarding कोड से जुड़ा होता है।

- WhatsApp Settings में Two-Step Verification ऑन करें यह अकाउंट हैकिंग को लगभग असंभव बनाता है।

- WhatsApp सपोर्ट पर तुरंत रिपोर्ट करें, अगर आपको किसी भी तरह का अनजान मैसेज आए, तुरंत रिपोर्ट कर दें।

- अगर गलती से नंबर डायल हो जाए तो Call Forwarding तुरंत बंद करें Dial करें: