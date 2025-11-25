Hindustan Hindi News
Government has blocked over 21 lakh mobile numbers TRAI Takes Action On Fraudulent Numbers
सरकार ने बंद किए 21 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबर, TRAI का बड़ा ऑपरेशन! चेक करें आपका नंबर तो नहीं शामिल

संक्षेप:

TRAI ने पिछले एक साल में 21 लाख से अधिक फ्रॉड मोबाइल नंबरों को पूरी तरह ब्लैकलिस्ट किया है। उन्होंने यूजर्स से कहा है कि केवल कॉल ब्लॉक करना पर्याप्त नहीं TRAI DND ऐप के जरिए रिपोर्ट करना जरूरी है।

Tue, 25 Nov 2025 11:26 AMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
भारत के दूरसंचार नियामक TRAI ने स्पैम और साइबर फ्रॉड के खिलाफ एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। पिछले एक साल में, TRAI ने 21 लाख से भी अधिक मोबाइल नंबरों को डिस्कनेक्ट और ब्लैकलिस्ट किया है, साथ ही लगभग एक लाख ऐसी एंटिटीज को भी चिन्हित किया है जो गैरकानूनी और स्पैम कॉल-मैसेज के लिए जिम्मेदार थीं। TRAI ने यह कार्रवाई उन रिपोर्टों के आधार पर की है जो नागरिकों ने TRAI DND (Do Not Disturb) ऐप के जरिए सबमिट की थीं। यह दिखाता है कि यूजर की भागीदारी इस लड़ाई में कितनी अहम है।

TRAI ने यूजर्स को सावधानी बरतने की सलाह दी है जैसे कि फोन कॉल पर बैंक या पर्सनल डिटेल शेयर न करना, संदिग्ध कॉल्स को तुरंत काट कर रिपोर्ट करना और साइबर क्राइम हेल्पलाइन (1930) या Sanchar Saathi प्लेटफ़ॉर्म पर शिकायत दर्ज कराना। यह न केवल एक संकेत है कि TRAI साइबर फ्रॉडर्स के खिलाफ सक्रिय है, बल्कि यह भी दिखाता है कि स्पैम कॉल्स जैसी समस्या से निपटने में जनता की रिपोर्टिंग शक्ति कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है।

बड़े पैमाने पर ब्लैकलिस्टिंग

TRAI ने पिछले एक साल में 21 लाख से अधिक मोबाइल नंबरों को डिस्कनेक्ट किया है, जो स्पैम, धोखाधड़ी या अनवांछित कॉल/मैसेज भेजने में शामिल थे। इसके अलावा, लगभग 1 लाख एंटिटीज़ को भी ब्लैकलिस्ट किया गया है ये वे संगठन या कंपनियां थीं जो बड़े पैमाने पर स्पैम या फ्रॉड कम्युनिकेशन के लिए नंबर चला रही थीं।

TRAI की चेतावनियां और सलाह

TRAI ने सार्वजनिक चेतावनी जारी की है:

- DND ऐप का उपयोग करें और स्पैम कॉल्स/मैसेज रिपोर्ट करें।

- किसी कॉल पर बैंकिंग या पर्सनल डिटेल शेयर न करें।

- अगर कॉल धमकी भरी या संदिग्ध लगे, तो तुरंत कॉल काट दें।

- साइबर फ्रॉड की घटनाएं National Cybercrime Helpline (1930) या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें।

- ट्राई-पोस्टेड नंबरों के दुरुपयोग को Sanchar Saathi ऐप के "Chakshu" फीचर से रिपोर्ट किया जाए।

TRAI पहले भी लोगों को अलर्ट कर चुकी है कि कुछ स्कैमर्स खुद को TRAI का अधिकारी बता कर कॉल करते हैं और कहते हैं कि यूज़र का नंबर बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में TRAI ने स्पष्ट किया है कि वे किसी का नंबर नहीं बंद करते, और उन्होंने कहा है कि ऐसे संदिग्ध कॉल्स या मैसेजेस को साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

