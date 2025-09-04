सरकार ने बंद किए 2 करोड़ मोबाइल नंबर, फर्जी कॉल्स से मिलेगी राहत, AI के जरिए रोके 97% स्पूफ कॉल्स Government has blocked 2 crore mobile numbers relief from fake calls 97% spoof calls stopped through AI, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Government has blocked 2 crore mobile numbers relief from fake calls 97% spoof calls stopped through AI

सरकार ने बंद किए 2 करोड़ मोबाइल नंबर, फर्जी कॉल्स से मिलेगी राहत, AI के जरिए रोके 97% स्पूफ कॉल्स

DoT की पहल से अब तक 2 करोड़ से अधिक मोबाइल कनेक्शन्स, जो फ्रॉड में इस्तेमाल हो रहे थे, ब्लॉक किए गए। स्पूफ कॉल्स में 97% की कमी दर्ज की गई है।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 05:32 PM
share Share
Follow Us on
सरकार ने बंद किए 2 करोड़ मोबाइल नंबर, फर्जी कॉल्स से मिलेगी राहत, AI के जरिए रोके 97% स्पूफ कॉल्स

भारत में टेलीकॉम सेक्टर में सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है (DoT) ने बताया कि उसने 2 करोड़ से अधिक ऐसे फोन कनेक्शन्स बंद किए हैं, जो साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल हो रहे थे। साथ ही, स्पूफ़ कॉल्स (जहाँ कॉल करने वाला नंबर छुपा या बदल दिया जाता है) में 97% तक कमी लाई गई है। यह सब DoT की Sanchar Saathi और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जैसी पहलों की बदौलत संभव हुआ है। इन तकनीकी और डिजिटल उपायों से भारत में टेलीकॉम फ्रॉड जैसे फर्जी कनेक्शन, स्पूफ कॉल्स, वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिली है।

सिस्टम कैसे पकड़ता है फर्जी कनेक्शन

(1) डेटा फ्यूज़न और एनालिटिक्स:

AI इंजन टेलीकॉम ऑपरेटरों से आने वाला KYC डेटा, सिम-ऐक्टिवेशन पैटर्न, कॉल/SMS ट्रैफिक, डिवाइस IMEI और लोकेशन ट्रेंड जैसे संकेतकों को जोड़कर “असामान्य पैटर्न” ढूंढता है। उदाहरण के लिए, एक ही पहचान-पत्र (ID) से अलग-अलग जगहों पर बार-बार सिम निकलना, या रात में एक साथ हज़ारों प्रमोशनल/फ़िशिंग SMS जाना ऐसे पैटर्न तुरंत रेड-फ्लैग हो जाते हैं।

(2) Face/ID De-duplication:

जहाँ फोटो-आधारित KYC हुआ हो, वहाँ AI चेहरे/ID की डुप्लिकेट पहचान करता है यानी एक ही व्यक्ति की जानकारी से अलग-अलग नाम/पते पर निकले कई सिम कार्ड्स को पकड़ना आसान होता है। इससे “ID-mule” (किराए पर KYC देने वाले) और “SIM-farm” (ठगी के लिए सैकड़ों सिम रखने वाले) नेटवर्क्स टूटते हैं।

(3) रियल-टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग:

स्पैम/स्कैम हॉटस्पॉट (उदाहरण: एक ही टावर/इलाके से असामान्य आउटबाउंड कॉल स्पाइक) पर सिस्टम तुरंत कार्रवाई करता है या तो नंबर अस्थायी रूप से रोका जाता है, या KYC पुनः सत्यापन कराया जाता है। संदिग्ध कॉलिंग पैटर्न (जैसे लगातार IVR-फिशिंग या बैंक बनकर OTP मांगना) मिलने पर नंबर ब्लैकलिस्ट भी होते हैं।

स्पूफ कॉल्स में 97% कमी कैसे?

अंतरराष्ट्रीय गेटवे पर कॉलर-ID वैलिडेशन, रूट-लेवल फिल्टरिंग और हेडर-एनालिसिस से नकली “भारतीय नंबर” दिखाकर की जाने वाली इंटरनेशनल स्पूफ़िंग पर रोक लगी। AI संदिग्ध रूट्स को चिह्नित कर ऑपरेटरों के साथ मिलकर रियल-टाइम ब्लॉकिंग करता है। नतीजा भारत में आने वाली फर्जी इंटरनेशनल कॉल्स में भारी कमी।

Sanchar Saathi/TAFCOP और CEIR का रोल

Sanchar Saathi (TAFCOP): यूजर अपने आधार/नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन चल रहे हैं, यह चेक कर सकता है; अनजान नंबर दिखें तो पोर्टल से रिपोर्ट/डिस्कनेक्ट करा सकता है। इससे ID-मिसयूज जल्दी पकड़ा जाता है।

CEIR (लॉस्ट/स्टोलन फ़ोन ब्लॉक): फोन खो जाए तो IMEI ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे वह नेटवर्क पर काम नहीं करेगा चोरी के फोन से ठगी की गुंजाइश घटती है।

Telecom Sector
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.