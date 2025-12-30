सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दी कड़ी चेतावनी, फौरन हटाना होगा ऐसा कंटेंट

संक्षेप: भारत सरकार ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को अश्लील और गैरकानूनी कंटेंट पर सख्ती बरतने की चेतावनी दी है। नियमों का पालन ना करने पर प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई की जा सकती है।

डिजिटल दुनिया में बढ़ते आपत्तिजनक और गैरकानूनी कंटेंट को लेकर केंद्र सरकार ने साफ संदेश किया है कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) ने सोशल मीडिया कंपनियों और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को एक नई एडवाइजरी जारी कर याद दिलाया है कि कानून के तहत कंटेंट को नियंत्रित करना उनकी जिम्मेदारी है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह कोई नया नियम नहीं, बल्कि पहले से लागू कानूनों और दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू कराने की कोशिश है।

सरकार के मुताबिक, हाल के महीनों में कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे वीडियो, पोस्ट और मेसेज सामने आए हैं जो अश्लीलता और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े कानूनों का उल्लंघन करते हैं। इस तरह के मामलों को लेकर आम लोगों की शिकायतें, सोशल मीडिया पर बहस और कोर्ट की टिप्पणियां भी बढ़ी हैं। MeitY का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर ही इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

IT कानूनों का पालन करना अनिवार्य एडवाइजरी में IT Act, 2000 और Information Technology Rules, 2021 का हवाला देते हुए कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ‘इंटरमीडियरी’ होने के चलते जिम्मेदारी से काम करें। सरकार ने साफ किया है कि प्लेटफॉर्म्स केवल शिकायत आने पर ही कार्रवाई ना करें, बल्कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमन सर्विलांस के जरिए खुद भी गैरकानूनी कंटेंट को पहचानें और समय रहते उसे हटाएं।

संवेदनशील मामलों में तुरंत कदम MeitY ने खास तौर पर बच्चों से जुड़े मामलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय के अनुसार, बच्चों के यौन शोषण, अश्लील कंटेंट, आपत्तिजनक भाषा, निजी तस्वीरों के दुरुपयोग और डीपफेक जैसे मामलों में किसी भी तरह की देरी गंभीर अपराध मानी जा सकती है। नियमों के तहत यदि सरकार या अदालत कंटेंट हटाने का निर्देश देती है, तो प्लेटफॉर्म्स को तय समयसीमा में उसका पालन करना होगा। निजी फोटो या फर्जी वीडियो की शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई अनिवार्य बताई गई है।