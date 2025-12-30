Hindustan Hindi News
सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दी कड़ी चेतावनी, फौरन हटाना होगा ऐसा कंटेंट

भारत सरकार ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को अश्लील और गैरकानूनी कंटेंट पर सख्ती बरतने की चेतावनी दी है। नियमों का पालन ना करने पर प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई की जा सकती है।

Dec 30, 2025 09:03 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
डिजिटल दुनिया में बढ़ते आपत्तिजनक और गैरकानूनी कंटेंट को लेकर केंद्र सरकार ने साफ संदेश किया है कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) ने सोशल मीडिया कंपनियों और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को एक नई एडवाइजरी जारी कर याद दिलाया है कि कानून के तहत कंटेंट को नियंत्रित करना उनकी जिम्मेदारी है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह कोई नया नियम नहीं, बल्कि पहले से लागू कानूनों और दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू कराने की कोशिश है।

सरकार के मुताबिक, हाल के महीनों में कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे वीडियो, पोस्ट और मेसेज सामने आए हैं जो अश्लीलता और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े कानूनों का उल्लंघन करते हैं। इस तरह के मामलों को लेकर आम लोगों की शिकायतें, सोशल मीडिया पर बहस और कोर्ट की टिप्पणियां भी बढ़ी हैं। MeitY का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर ही इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

IT कानूनों का पालन करना अनिवार्य

एडवाइजरी में IT Act, 2000 और Information Technology Rules, 2021 का हवाला देते हुए कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ‘इंटरमीडियरी’ होने के चलते जिम्मेदारी से काम करें। सरकार ने साफ किया है कि प्लेटफॉर्म्स केवल शिकायत आने पर ही कार्रवाई ना करें, बल्कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमन सर्विलांस के जरिए खुद भी गैरकानूनी कंटेंट को पहचानें और समय रहते उसे हटाएं।

संवेदनशील मामलों में तुरंत कदम

MeitY ने खास तौर पर बच्चों से जुड़े मामलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय के अनुसार, बच्चों के यौन शोषण, अश्लील कंटेंट, आपत्तिजनक भाषा, निजी तस्वीरों के दुरुपयोग और डीपफेक जैसे मामलों में किसी भी तरह की देरी गंभीर अपराध मानी जा सकती है। नियमों के तहत यदि सरकार या अदालत कंटेंट हटाने का निर्देश देती है, तो प्लेटफॉर्म्स को तय समयसीमा में उसका पालन करना होगा। निजी फोटो या फर्जी वीडियो की शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई अनिवार्य बताई गई है।

सेफ हार्बर खत्म होने का खतरा

सरकार ने चेताया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले प्लेटफॉर्म्स पर IT Act की धारा 79 के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा हटाई जा सकती है। ऐसा होने पर सोशल मीडिया कंपनियां अपने यूजर्स के पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगी। इसके अलावा, उनके खिलाफ IT Act और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कानूनी कार्रवाई का रास्ता भी खुल सकता है।

