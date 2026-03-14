6G के लिए हो जाओ तैयार, 5G से 10 गुना तेज इंटरनेट स्पीड, सरकार ने 104 प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी

भारत 6G की दौड़ में अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्र शेखर का कहना है कि सरकार टेलीकॉम इनोवेशन पर केंद्रित 104 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे रही है, और टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (TTDF) के जरिए 271 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है।

5G के बाद अब 6G स्पीड के लिए तैयार हो जाइए। भारत 6G की दौड़ में अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्र शेखर का कहना है कि सरकार टेलीकॉम इनोवेशन पर केंद्रित 104 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे रही है, और टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (TTDF) के जरिए 271 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। यह पैसा उन रिसर्च इंस्टीट्यूशन्स, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री प्लेयर्स को मदद देता है जो अगली पीढ़ी की टेलीकॉम टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। उम्मीद एकदम साफ है: भारत टेलीकॉम के भविष्य में सिर्फ पीछे-पीछे चलना नहीं, बल्कि अगुवाई करना चाहता है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 6G रोलआउट करना है और भारत को ग्लोबल लीडर्स की श्रेणी में स्थापित करना है। रिसर्च से पता चलता है कि 6G नेटवर्क, 5G के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तेज इंटरनेट स्पीड दे सकते हैं।

भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट भी जारी इंडियाटूडे की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने 'भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट' भी जारी किया है। इसमें 6G सर्विसेस को विकसित करने और लॉन्च करने की भारत की योजना के बारे में बताया गया है; इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खास जोर दिया गया है, इनोवेशन हब बनाने की बात कही गई है, और यह भी बताया गया है कि इन नेटवर्क को कैसे डिप्लॉय किया जाएगा। इसका मुख्य मकसद स्वदेशी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी तैयार करना है, ताकि भारत को बड़े अंतरराष्ट्रीय सर्विस प्रोवाइडर्स पर निर्भर न रहना पड़े।

अगले दशक के लिए स्पेक्ट्रम रोडमैप तैयार 6G की तैयारी के तहत, भारत सरकार टेस्टिंग और डेवलपमेंट के लिए एक स्पेक्ट्रम रोडमैप तैयार कर रही है। यह स्पेक्ट्रम आवंटन को तीन समय-सीमाओं में बांटता है: शार्ट टर्म (2025–2026), मीडियम टर्म (2027–2030), और लॉन्ग टर्म (2031–2035)।

यह चरणबद्ध योजना शोधकर्ताओं को हर साल उन्नत 6G तकनीक को और आगे बढ़ाने में मदद करती है। उन्होंने इस रूपरेखा को इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (ITU) के अध्ययनों का उपयोग करके तैयार किया है, यह वही संस्था है जो ग्लोबल टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स तय करती है।

भारत का लक्ष्य 2030 तक 6G लॉन्च करना मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में बोलते हुए संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया कि भारत 6G के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि भारत दुनिया के उन पहले देशों में से एक बने जो 6G को रोलआउट करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पहले ही यह बात स्पष्ट कर दी थी कि भारत का लक्ष्य 2030 तक 6G लॉन्च करना है।