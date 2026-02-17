Hindustan Hindi News
Feb 17, 2026 07:36 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
कोई भी Loan App डाउनलोड करने से पहले सावधान रहें। कई फर्जी लोन ऐप्स विदेशी नेटवर्क से जुड़े बताए गए हैं, जो आपके डेटा, पैसे और प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकते हैं। देखिए सरकार द्वारा जारी फर्जी ऐप्स की लिस्ट।

सरकार का अलर्ट: ये फर्जी Loan Apps बना रहे हैं लोगों को शिकार, हजारों यूजर्स हो चुके हैं परेशान

आजकल इंस्टेंट लोन ऐप्स का चलन तेजी से बढ़ा है। सिर्फ कुछ मिनटों में लोन मिलने का वादा लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन “Quick Loan Apps” में से कई ऐप्स फर्जी हो सकते हैं? हाल ही में साइबर एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि कुछ लोन ऐप्स विदेशी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। ये ऐप्स यूजर्स का पर्सनल डेटा, बैंक डिटेल्स और कॉन्टैक्ट लिस्ट तक एक्सेस कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से कई ऐप्स Google Play Store पर भी दिख रहे हैं, जिससे लोग उन्हें सुरक्षित समझ लेते हैं। लेकिन असल में ये ऐप्स बाद में यूजर को ब्लैकमेल करने, ज्यादा ब्याज वसूलने या डेटा का गलत इस्तेमाल करने जैसे मामलों में सामने आए हैं।

सरकार और साइबर क्राइम एजेंसियों ने लोगों से अपील की है कि कोई भी लोन ऐप डाउनलोड करने से पहले उसकी पूरी जानकारी जांच लें। सिर्फ 5 मिनट में लोन जैसे ऑफर देखकर ऐप इंस्टॉल करना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। साइबर एजेंसियों के अनुसार, कई फर्जी लोन ऐप्स ऐसे नेटवर्क से जुड़े पाए गए हैं जो भारत के बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं। ये ऐप्स दिखने में सामान्य और भरोसेमंद लगते हैं, लेकिन इनका मकसद यूजर्स की निजी जानकारी इकट्ठा करना होता है। इन ऐप्स के जरिए यूजर्स से आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स और मोबाइल कॉन्टैक्ट्स तक की अनुमति ली जाती है। बाद में इसी डेटा का इस्तेमाल दबाव बनाने या ब्लैकमेल करने के लिए किया जा सकता है।

Google Play Store पर भी मौजूद फर्जी ऐप्स

रिपोर्ट के अनुसार, कुछ ऐसे ऐप्स भी सामने आए हैं जो Google Play Store पर उपलब्ध थे। इनमें कई ऐप्स के नाम और डेवलपर डिटेल्स अलग-अलग दिखते हैं, लेकिन जांच में वे संदिग्ध पाए गए। इसलिए सिर्फ Play Store पर मौजूद होना किसी ऐप के सुरक्षित होने की गारंटी नहीं है। यूजर को खुद भी सावधान रहना जरूरी है।

ये ऐप्स ऐसे करते हैं फ्रॉड

फर्जी लोन ऐप्स आमतौर पर छोटे अमाउंट का लोन तुरंत देने का वादा करते हैं। शुरू में सब ठीक लगता है, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा ब्याज और छिपे हुए चार्ज वसूले जाते हैं। कई मामलों में समय पर पैसा न देने पर यूजर की कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद लोगों को मैसेज भेजकर बदनाम करने की धमकी दी जाती है। कुछ मामलों में एडिट की गई फोटो या फर्जी मैसेज के जरिए भी दबाव बनाया गया है।

डाउनलोड करने से पहले क्या करें?

ऐप का नाम और डेवलपर डिटेल्स अच्छे से चेक करें। सिर्फ RBI द्वारा रेगुलेटेड बैंक या NBFC से ही लोन लें। ऐप की परमिशन लिस्ट जरूर देखें। अगर वह अनावश्यक एक्सेस मांग रहा है तो इंस्टॉल न करें। रिव्यू और रेटिंग पर आंख बंद करके भरोसा न करें।

सरकार ने बताए इन Loan Apps को संदिग्ध

Fast Cash Loan App

Easy Rupee Credit

Instant Money Tap

Quick Loan Pro India

Super Cash Now

Rupee King App

Rapid Loan Online

Smart Cash Credit

Flash Loan India

Daily Loan Express

