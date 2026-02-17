सरकार का अलर्ट: ये फर्जी Loan Apps बना रहे हैं लोगों को शिकार, हजारों यूजर्स हो चुके हैं परेशान
कोई भी Loan App डाउनलोड करने से पहले सावधान रहें। कई फर्जी लोन ऐप्स विदेशी नेटवर्क से जुड़े बताए गए हैं, जो आपके डेटा, पैसे और प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकते हैं। देखिए सरकार द्वारा जारी फर्जी ऐप्स की लिस्ट।
आजकल इंस्टेंट लोन ऐप्स का चलन तेजी से बढ़ा है। सिर्फ कुछ मिनटों में लोन मिलने का वादा लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन “Quick Loan Apps” में से कई ऐप्स फर्जी हो सकते हैं? हाल ही में साइबर एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि कुछ लोन ऐप्स विदेशी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। ये ऐप्स यूजर्स का पर्सनल डेटा, बैंक डिटेल्स और कॉन्टैक्ट लिस्ट तक एक्सेस कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से कई ऐप्स Google Play Store पर भी दिख रहे हैं, जिससे लोग उन्हें सुरक्षित समझ लेते हैं। लेकिन असल में ये ऐप्स बाद में यूजर को ब्लैकमेल करने, ज्यादा ब्याज वसूलने या डेटा का गलत इस्तेमाल करने जैसे मामलों में सामने आए हैं।
सरकार और साइबर क्राइम एजेंसियों ने लोगों से अपील की है कि कोई भी लोन ऐप डाउनलोड करने से पहले उसकी पूरी जानकारी जांच लें। सिर्फ 5 मिनट में लोन जैसे ऑफर देखकर ऐप इंस्टॉल करना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। साइबर एजेंसियों के अनुसार, कई फर्जी लोन ऐप्स ऐसे नेटवर्क से जुड़े पाए गए हैं जो भारत के बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं। ये ऐप्स दिखने में सामान्य और भरोसेमंद लगते हैं, लेकिन इनका मकसद यूजर्स की निजी जानकारी इकट्ठा करना होता है। इन ऐप्स के जरिए यूजर्स से आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स और मोबाइल कॉन्टैक्ट्स तक की अनुमति ली जाती है। बाद में इसी डेटा का इस्तेमाल दबाव बनाने या ब्लैकमेल करने के लिए किया जा सकता है।
Google Play Store पर भी मौजूद फर्जी ऐप्स
रिपोर्ट के अनुसार, कुछ ऐसे ऐप्स भी सामने आए हैं जो Google Play Store पर उपलब्ध थे। इनमें कई ऐप्स के नाम और डेवलपर डिटेल्स अलग-अलग दिखते हैं, लेकिन जांच में वे संदिग्ध पाए गए। इसलिए सिर्फ Play Store पर मौजूद होना किसी ऐप के सुरक्षित होने की गारंटी नहीं है। यूजर को खुद भी सावधान रहना जरूरी है।
ये ऐप्स ऐसे करते हैं फ्रॉड
फर्जी लोन ऐप्स आमतौर पर छोटे अमाउंट का लोन तुरंत देने का वादा करते हैं। शुरू में सब ठीक लगता है, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा ब्याज और छिपे हुए चार्ज वसूले जाते हैं। कई मामलों में समय पर पैसा न देने पर यूजर की कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद लोगों को मैसेज भेजकर बदनाम करने की धमकी दी जाती है। कुछ मामलों में एडिट की गई फोटो या फर्जी मैसेज के जरिए भी दबाव बनाया गया है।
डाउनलोड करने से पहले क्या करें?
ऐप का नाम और डेवलपर डिटेल्स अच्छे से चेक करें। सिर्फ RBI द्वारा रेगुलेटेड बैंक या NBFC से ही लोन लें। ऐप की परमिशन लिस्ट जरूर देखें। अगर वह अनावश्यक एक्सेस मांग रहा है तो इंस्टॉल न करें। रिव्यू और रेटिंग पर आंख बंद करके भरोसा न करें।
सरकार ने बताए इन Loan Apps को संदिग्ध
Fast Cash Loan App
Easy Rupee Credit
Instant Money Tap
Quick Loan Pro India
Super Cash Now
Rupee King App
Rapid Loan Online
Smart Cash Credit
Flash Loan India
Daily Loan Express
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
