Google का बड़ा दांव, Anthropic में करेगी 3768 अरब रुपये का निवेश, आ रहा IPO

Google, AI के क्षेत्र में एक बड़ा दांव लगा रही है और Anthropic में 40 बिलियन डॉलर यानी करीब 3768 अरब रुपये लगाने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, गूगल, एंथ्रोपिक पीबीसी में $10 अरब का निवेश करेगी, और इसके बाद संभवतः $30 अरब का और निवेश किया जाएगा।

AI के क्षेत्र में दिग्गद टेक कंपनी Google एक बड़ा दांव लगा रही है और Anthropic में 40 बिलियन डॉलर यानी करीब 3768 अरब रुपये लगाने की तैयारी कर रही है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, गूगल, एंथ्रोपिक पीबीसी में $10 अरब का निवेश करेगी, और इसके बाद संभवतः $30 अरब का और निवेश किया जाएगा, इससे उन दो कंपनियों के बीच संबंध और मजबूत होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की दौड़ में एक ही समय पर साझेदार भी हैं और प्रतिद्वंद्वी भी।

पहले $10 बिलियन, फिर $30 बिलियन निवेश करेगी गूगल एंथ्रोपिक ने बताया कि गूगल अब $350 बिलियन के वैल्यूएशन पर नकद में $10 बिलियन का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह वही रकम है जिस पर फरवरी में हुई फंडिंग राउंड के दौरान कंपनी का वैल्यूएशन किया गया था, जिसमें हाल ही में जुटाई गई रकम शामिल नहीं है। स्टार्टअप ने शुक्रवार को बताया कि अगर एंथ्रोपिक अपने परफॉर्मेंस टारगेट पूरे कर लेता है, तो गूगल $30 बिलियन का और निवेश करेगी, और एंथ्रोपिक की कंप्यूटिंग क्षमता के बड़े विस्तार में मदद करेगी।

अमेजन भी कर रही एंथ्रोपिक में निवेश एंथ्रोपिक ने Claude Code की जबर्दस्त सफलता के बीच अपनी फंडरेजिंग तेज कर दी है। Claude Code एक AI एजेंट है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिखने की प्रक्रिया को तेज करता है। इस हफ्ते की शुरुआत में स्टार्टअप ने बताया कि उसने Amazon से $350 बिलियन के वैल्यूएशन पर $5 बिलियन और जुटाए हैं, साथ ही समय के साथ $20 बिलियन और निवेश करने का विकल्प भी रखा है। एंथ्रोपिक ने फरवरी में $30 बिलियन जुटाए थे और तब से निवेशक $800 बिलियन या उससे ज्यादा के वैल्यूएशन पर इस कंपनी को समर्थन देने की कोशिश कर रहे हैं।

एंथ्रोपिक, गूगल के चिप्स और क्लाउड सर्विसेस का एक बड़ा ग्राहक है। गूगल इन व्यवसायों को अपने मुख्य कमाई के जरीए, सर्च एडवरटाइजिंग, के परिपक्व होने के साथ-साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। गूगल क्लाउड अगले पांच सालों में एंथ्रोपिक को 5 गीगावाट की कंप्यूटिंग क्षमता प्रदान करेगा, और इसके बाद कई और गीगावाट क्षमता भी दी जा सकती है।

यह डील इस महीने की शुरुआत में एंथ्रोपिक, गूगल और ब्रॉडकॉम के बीच हुए एग्रीमेंट का विस्तार है। (एक गीगावॉट किसी भी समय लगभग 750,000 US घरों को बिजली देने के लिए काफी है।) गूगल के टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, या TPU, Nvidia के चिप्स के सबसे अच्छे विकल्पों में से एक हैं, जो उन्हें एंथ्रोपिक और दूसरे AI डेवलपर्स के लिए एक दुर्लभ और कीमती रिसोर्स बनाते हैं, ऐसे बिजनेस में जिसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है।

IPO लाने की भी तैयारी कर रही एंथ्रोपिक एंथ्रोपिक, जो अक्टूबर में ही अपना IPO लाने पर विचार कर रही है, अपने उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए और अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तलाश में है।

तेजी से पॉपुलर हो रही एंथ्रोपिक के AI टूल Claude Code, गूगल के कुछ इंजीनियरों समेत पूरे सिलिकॉन वैली के इंजीनियरों के लिए एक पसंदीदा टूल बन गया है, जिससे बाकी इंडस्ट्री में इसकी बराबरी करने की होड़ मच गई है। कंपनी के अनुसार, एंथ्रोपिक का Cowork एजेंट भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है; इसके इस्तेमाल के लिए कोडिंग के हुनर ​​की जरूरत नहीं होती और इसका इस्तेमाल कई तरह के कामों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

एंथ्रोपिक के सीईओ, डारियो अमोदेई ने अपने करियर की शुरुआत में गूगल में AI रिसर्चर के तौर पर काम किया था। जब अमोदेई ने 2021 में OpenAI के कुछ पुराने कर्मचारियों के साथ मिलकर एंथ्रोपिक की शुरुआत की थी, तब से ही इन दोनों कंपनियों के बीच गहरे संबंध रहे हैं। पिछले साल, गूगल ने कहा था कि वह एंथ्रोपिक को अपने 10 लाख तक TPU चिप्स देगा, यह डील कई अरब डॉलर की थी। उस समय तक, गूगल ने इस स्टार्टअप में पहले ही करीब 3 अरब डॉलर का निवेश कर दिया था।