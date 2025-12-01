Hindustan Hindi News
गूगल की वॉर्निंग, तुरंत बंद करें इन ऐप का इस्तेमाल, बैंकिंग डीटेल और पासवर्ड चोरी होने का डर

गूगल की यह वॉर्निंग VPN सर्विसेज के लिए है। गूगल की सिक्योरिटी टीम का कहना है कि ये नकली VPN बैंकिंग डीटेल, क्रिप्टो वॉलेट की जानकारी, पासवर्ड और प्राइवेट मेसेज के साथ फोन में सेव कोई भी सेंसिटिव जानकारी चुरा सकते हैं।

Mon, 1 Dec 2025 01:49 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
गूगल ने यूजर्स के लिए वॉर्निंग जारी की है। यह वॉर्निंग VPN सर्विसेज के लिए है। अगर आपने हाल फिलहाल फ्री VPN डाउनलोड किया है, तो आपकी टेंशन बढ़ सकती है। कंपनी के अनुसार VPN सर्विसेज की आड़ में छिपे कुछ ऐप्स असल में एक खतरनाक मैलवेयर होते हैं। चिंता की बात यह है कि ये आपकी ऑनलाइन गतिविधि को छिपाने की बजाय चुपचाप आपकी सबसे सेंसिटिव इन्फर्मेशन्स को चुरा सकते हैं।

मलीशियस डिवेलपर यूजर्स के भरोसे का उठा रहे फायदा

पिछले कुछ सालों में VPN बेहद पॉप्युलर हो गए हैं। लोग इनका इस्तेमाल प्राइवेसी बनाए रखने, दूसरे देशों से कॉन्टेंट स्ट्रीम करने या बस ऑनलाइन सुरक्षित महसूस करने के लिए करते हैं। हालांकि, गूगल का कहना है कि कुछ मलीशियस डिवेलपर यूजर्स के इस भरोसे का फायदा उठा रहे हैं। वे ऐसे ऐप्स बनाते हैं जो नॉर्मल VPN टूल जैसे दिखते हैं, जिनमें साफ-सुथरे लोगो, आकर्षक डिस्क्रिप्शन और 'military-grade protection' के झूठे वादे होते हैं। एक बार इंस्टॉल हो जाने पर, ये ऐप्स VPN के ठीक उलट काम करने लगते हैं यानी यूजर के पर्सनल डेटा को चुराना शुरू कर देते हैं।

नकली VPN चुरा सकते हैं बैंकिंग डीटेल और पासवर्ड

गूगल की सिक्योरिटी टीम का कहना है कि ये नकली VPN बैंकिंग डीटेल, क्रिप्टो वॉलेट की जानकारी, पासवर्ड और प्राइवेट मेसेज के साथ फोन में सेव कोई भी कीमती जानकारी चुरा सकते हैं। कुछ VPN तो रिमोट एक्सेस भी इनेबल कर सकते हैं, जिससे हैकर यूजर के डिवाइस में सीधे एंटर कर सकते हैं और इसका पता भी नहीं चलता है।

डर पर आधारित मार्केटिंग के जरिए किया जाता है प्रोमोट

टेंशन बढ़ाने वाली बात यह है कि ये ऐप्स दिखने में बिल्कुल असली लगते हैं। इनमें से कई को प्रोमोट करने के लिए मिसलीडिंग ऐडवर्टाइजमेंट या डर पर आधारित मार्केटिंग के जरिए किया जाता है। ये ऐप्स इस बात का फायदा उठाते हैं कि ज्यादातर यूजर्स इंस्टॉल पर टैप करने से पहले ऐप के बारे में अधिक जानकारी नहीं जुटाते।

फर्जी VPN से सेफ रहने के लिए क्या करें?

गूगल की सलाह है कि शुरुआत बुनियादी बातों से की जाए। गूगल के यूजर्स को जाने-माने VPN ब्रैंड्स का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। साथ ही उन ऐप से दूर रहने के लिए कहा है, जिनके बारे में यूजर ने पहले कभी सुना न हो। ऐंड्रॉयड यूजर्स को भी Google Play Protect को चालू रखना चाहिए। यह बैकग्राउंड में चुपचाप ऐप्स को स्कैन करता है और उन ऐप्स को ब्लॉक कर देता है जो गैर-दरूरी परमिशन मांगते हैं।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
