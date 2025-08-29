अब AI एडिट करेगा आपके वीडियो, Google ने FREE कर दिया धांसू टूल

गूगल ने Google Vids को एडवांस AI फीचर्स के साथ लॉन्च किया है, जिसमें AI अवतार्स, ऑटोमैटिक एडिटिंग और इमेज-टू-वीडियो जैसे नए टूल शामिल हैं। यह टूल प्रोफेशनल्स के साथ-साथ आम यूजर्स के लिए भी उपलब्ध है।

सॉफ्टवेयर कंपनी गूगल ने अपने प्रोडक्टिविटी स्वीट Google Workspace का हिस्सा रहे Google Vids को एडवांस फीचर्स के साथ ऑफीशियली लॉन्च कर दिया है। पहले इसे सिर्फ बीटा वर्जन में पेश किया गया था, लेकिन अब यह टूल आम यूजर्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए लॉन्च हो गया है। कंपनी का दावा है कि यह टूल वीडियो एडिटिंग की दुनिया में बड़े बदलाव ला सकता है।

Google Vids का सबसे बड़ा हाइलाइट AI Avatars है। इसकी मदद से यूजर्स सिर्फ स्क्रिप्ट डालकर अलग-अलग आवाजों और पर्सनालिटी वाले वर्चुअल कैरेक्टर्स से वीडियो बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक ऑटोमैटिक एडिटिंग फीचर भी है, जो वीडियो से अनचाहे शब्दों, बैकग्राउंड नॉइस और लंबे पॉज अपनेआप हटा देता है। इससे वीडियो बनाने की प्रक्रिया और आसान और तेज हो जाती है।

खास यूजर्स के लिए एडवांस फीचर्स गूगल ने ये एडवांस AI फीचर्स अभी केवल कुछ कैटेगरी के यूजर्स को दिए हैं। आप इनकी लिस्ट नीचे देख सकते हैं।

- Workspace Business और Enterprise Starter यूजर्स

- Google AI Pro/Ultra सब्सक्राइबर्स

- Workspace for Education कस्टमर्स

फीचर्स की मदद से कंपनियां और एजुकेशन सेक्टर के लोग आसानी से ट्रेनिंग, प्रेजेंटेशन और एजुकेशनल कंटेंट तैयार कर सकेंगे।

नई क्षमताओं से और दमदार होगा Vids Google Vids में अब इमेज-टू-वीडियो जेनरेशन फीचर भी जुड़ गया है। पहले यह फीचर जुलाई में Veo 3 पर आया था और अब Vids में भी मिल रहा है। इसके जरिए किसी भी इमेज से 8 सेकेंड का छोटा वीडियो बनाया जा सकता है। आने वाले अपडेट्स में गूगल इसमें नॉइस कैंसिलेशन, बैकग्राउंड इफेक्ट्स और नए वीडियो फॉर्मेट्स (पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, स्क्वायर) जोड़ने की योजना बना रहा है।