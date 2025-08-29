अब AI एडिट करेगा आपके वीडियो, Google ने FREE कर दिया धांसू टूल Google Vids Launches with AI Avatars Auto Editing and Image-to-Video Tools with a free version, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Google Vids Launches with AI Avatars Auto Editing and Image-to-Video Tools with a free version

अब AI एडिट करेगा आपके वीडियो, Google ने FREE कर दिया धांसू टूल

गूगल ने Google Vids को एडवांस AI फीचर्स के साथ लॉन्च किया है, जिसमें AI अवतार्स, ऑटोमैटिक एडिटिंग और इमेज-टू-वीडियो जैसे नए टूल शामिल हैं। यह टूल प्रोफेशनल्स के साथ-साथ आम यूजर्स के लिए भी उपलब्ध है।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 05:24 PM
share Share
Follow Us on
अब AI एडिट करेगा आपके वीडियो, Google ने FREE कर दिया धांसू टूल

सॉफ्टवेयर कंपनी गूगल ने अपने प्रोडक्टिविटी स्वीट Google Workspace का हिस्सा रहे Google Vids को एडवांस फीचर्स के साथ ऑफीशियली लॉन्च कर दिया है। पहले इसे सिर्फ बीटा वर्जन में पेश किया गया था, लेकिन अब यह टूल आम यूजर्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए लॉन्च हो गया है। कंपनी का दावा है कि यह टूल वीडियो एडिटिंग की दुनिया में बड़े बदलाव ला सकता है।

Google Vids का सबसे बड़ा हाइलाइट AI Avatars है। इसकी मदद से यूजर्स सिर्फ स्क्रिप्ट डालकर अलग-अलग आवाजों और पर्सनालिटी वाले वर्चुअल कैरेक्टर्स से वीडियो बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक ऑटोमैटिक एडिटिंग फीचर भी है, जो वीडियो से अनचाहे शब्दों, बैकग्राउंड नॉइस और लंबे पॉज अपनेआप हटा देता है। इससे वीडियो बनाने की प्रक्रिया और आसान और तेज हो जाती है।

ये भी पढ़ें:फौरन चेंज कर दो अपना Gmail पासवर्ड! गूगल ने 2.5 अरब यूजर्स को दी चेतावनी

खास यूजर्स के लिए एडवांस फीचर्स

गूगल ने ये एडवांस AI फीचर्स अभी केवल कुछ कैटेगरी के यूजर्स को दिए हैं। आप इनकी लिस्ट नीचे देख सकते हैं।

- Workspace Business और Enterprise Starter यूजर्स

- Google AI Pro/Ultra सब्सक्राइबर्स

- Workspace for Education कस्टमर्स

फीचर्स की मदद से कंपनियां और एजुकेशन सेक्टर के लोग आसानी से ट्रेनिंग, प्रेजेंटेशन और एजुकेशनल कंटेंट तैयार कर सकेंगे।

नई क्षमताओं से और दमदार होगा Vids

Google Vids में अब इमेज-टू-वीडियो जेनरेशन फीचर भी जुड़ गया है। पहले यह फीचर जुलाई में Veo 3 पर आया था और अब Vids में भी मिल रहा है। इसके जरिए किसी भी इमेज से 8 सेकेंड का छोटा वीडियो बनाया जा सकता है। आने वाले अपडेट्स में गूगल इसमें नॉइस कैंसिलेशन, बैकग्राउंड इफेक्ट्स और नए वीडियो फॉर्मेट्स (पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, स्क्वायर) जोड़ने की योजना बना रहा है।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में बेस्ट लैपटॉप डील्स, लिस्ट में Acer और Lenovo भी शामिल

आम यूजर्स के लिए फ्री वर्जन उपलब्ध

गूगल ने यह टूल सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए नहीं बल्कि आम लोगों को ध्यान में रखकर भी डिजाइन किया है। इसके लिए एक फ्री-टू-यूज वर्जन लॉन्च किया गया है। इसमें एडवांस AI फीचर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन टेम्पलेट लाइब्रेरी, फॉन्ट कलेक्शन और स्टॉक मीडिया का इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह बेसिक वीडियो एडिटिंग करने वाले लोगों के लिए बढ़िया ऑप्शन है।

Google Google News Mobile App अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.