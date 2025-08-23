Google ने दिया सबसे बड़ा गिफ्ट, सभी के लिए इस वीकेंड फ्री रहेगी खास सर्विस

Google Veo 3 इस वीकेंड हर यूजर के लिए फ्री रहेगा। पिचाई ने यह ऐलान एक X पोस्ट में किया है। गूगल के पोस्ट के अनुसार इस वीकेंड जेमिनी ऐप में यूजर Veo 3 के जरिए फ्री में तीन वीडियो जेनरेट कर सकते हैं।

मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज 1999 रुपये आमतौर पर विओ 3 जेमिनी ऐप के प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। भारत में इसका मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज 1999 रुपये है। हालांकि, नए यूजर्स को कंपनी एक महीने का फ्री ट्रायल दे रही है, लेकिन पहली बार इसे सभी के लिए फ्री कर दिया गया है। सीईओ पिचाई का भी कहना है कि इस ऑफर का मकसद ज्यादा से ज्यादा यूजर्स तक क्रिएटिव अवसर पहुंचाना है।

अब तक का सबसे अडवांस्ड वीडियो मॉडल विओ 3 को गूगल ने I/O 2025 में दुनिया के सामने पेश किया था। इसने तेजी से दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह कंपनी का अब तक का सबसे अडवांस्ड वीडियो मॉडल है और विजुअल के साथ यह सिंक्रोनाइज्ड ऑडियो भी जेनरेट करने वाला पहला मॉडल है। गूगल वीओ 3 अभी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट पर काम करता है। इंडियन यूजर्स के लिए गूगल ने Veo 3 Fast मॉडल को रोलआउट किया है। यह एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है, जो नॉर्मल से थोड़ा फास्ट वीडियो जेनरेट करता है। कंपनी इसे ऐंड्रॉयड और iOS पर गूगल जेमिनी ऐप के जरिए ऑफर करेगी।

इस वीकेंड के फ्री ट्रायल के साथ गूगल को उम्मीद है कि यूजर्स को वीओ 3 की काबिलियत को देख सकेगें। सबसे जरूरी बात यह है कि यूजर इसके बारे में अपना फीडबैक भी देंगे। पिचाई ने इस कदम को गूगल की अपने क्रिएटिव टूल के एक्सपैंशन के लगातार कमिटमेंट का हिस्सा बताया और इशारा किया कि भविष्य के अपडेट में यूजर इनपुट की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।