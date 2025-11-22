Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़google uses gmail data to train its gemini ai model company dismissed claims
AI मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए आपका Gmail यूज कर रहा गूगल? कंपनी ने दी यह सफाई

AI मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए आपका Gmail यूज कर रहा गूगल? कंपनी ने दी यह सफाई

संक्षेप:

Google अपने AI मॉडल्स को ट्रेनिंग देने के लिए चुपके से लोगों के Gmail डेटा का इस्तेमाल कर रहा है? दरअसल, कई रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसे दावे तेजी से फैल रहे हैं।

Sat, 22 Nov 2025 01:02 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Google अपने AI मॉडल्स को ट्रेनिंग देने के लिए चुपके से लोगों के Gmail डेटा का इस्तेमाल कर रहा है? दरअसल, कई रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसे दावे तेजी से फैल रहे हैं कि गूगल अपने AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए चुपके से जीमेल डेटा का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे पोस्ट्स जिनमें चेतावनी दी गई है कि आपके ईमेल और अटैचमेंट से जेमिनी की ब्रेनपावर निकाली जा रही है, आग की तरह फैल गए हैं, और टेक की बड़ी कंपनी पर अपने फायदे के लिए चुपचाप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव करने का आरोप लगाया जा रहा है। वायरल पोस्ट्स के मुताबिक, कहा जा रहा है कि इसका हल यह है कि AI एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने से बचने के लिए जीमेल के 'स्मार्ट फीचर्स', जैसे स्पेल चेक और प्रेडिक्टिव टेक्स्ट को बंद कर दिया जाए।

गूगल ने इन दावों को गुमराह करने वाला बताया

गूगल का कहना है कि यह बिल्कुल सच नहीं है। द वर्ज को दिए एक बयान में, कंपनी की स्पोक्सपर्सन जेनी थॉमसन ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, 'ये रिपोर्ट गुमराह करने वाली हैं – हमने किसी की सेटिंग्स नहीं बदली हैं, जीमेल स्मार्ट फीचर्स कई सालों से हैं, और हम अपने Gemini AI मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए आपके जीमेल कंटेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं।'

फिर भी, इस कहानी ने इतनी चिंता पैदा कर दी है कि कई यूजर्स अपनी सेटिंग्स में जाकर देख रहे हैं कि क्या ऑन है और क्या ऑफ।

ये भी पढ़ें:75 inch TV पर 74 फीसदी डिस्काउंट, घर में लें थिएटर का मजा, पूरी फैमिली की मौज

जीमेल के स्मार्ट फीचर्स के साथ असल में क्या हो रहा है?

ज्यादातर कन्फ्यूजन गूगल के जनवरी में लाए गए एक अपडेट से लगता है, जिससे यूजर्स अलग-अलग सर्विस में 'स्मार्ट फीचर्स' को अलग-अलग मैनेज कर सकते थे। उदाहरण के लिए, अब आप उन्हें Google Workspace (जिसमें Gmail, Calendar और Docs शामिल हैं) में डिसेबल कर सकते हैं, बिना मैप्स, वॉलेट या दूसरे ऐप्स के लिए उन्हें बंद किए।

लेकिन, जैसा कि द वर्ज ने बताया, सेटिंग्स चुपचाप रीसेट हो गईं, जिससे वे फीचर्स फिर से चालू हो गए जिन्हें उन्होंने पहले नहीं चुना था। यह साफ नहीं है कि यह गड़बड़ी कितनी बड़ी हो सकती है, लेकिन इससे यह शक और बढ़ गया है कि गूगल अपने AI लक्ष्यों को लेकर चालाकी कर रहा है।

ये स्मार्ट फीचर सिर्फ टाइपो ठीक करने से कहीं ज्यादा काम करते हैं। ये आपके कैलेंडर में ऑटोमैटिक फ्लाइट ऐड करने, ऑर्डर ट्रैकिंग और ईमेल समराइजेशन जैसी चीजों को पावर देते हैं। जब आप इन्हें वर्कस्पेस में ऑन करते हैं, तो ऐप बताता है कि 'आप वर्कस्पेस पर अपने एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करने के लिए गूगल वर्कस्पेस को अपने वर्कस्पेस कंटेंट और एक्टिविटी का इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं।'

यह सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन गूगल का कहना है कि पर्सनलाइजेशन का मतलब डेटा निकालना नहीं है। यह आपके पर्सनल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए कॉन्टेक्स्ट की समझ का इस्तेमाल करता है, न कि अपने Gemini AI को फीड करने के लिए। दूसरे शब्दों में, आपके ईमेल जीमेल को आपके लिए बेहतर काम करने में मदद करते हैं, जेमिनी के लिए नहीं।

Gemini 3 ने सुर्खियां बटोरीं

जीमेल पर बहस तब शुरू हुई जब गूगल अपने अब तक के सबसे नए और सबसे एडवांस्ड AI सिस्टम जेमिनी 3 पर ध्यान दे रहा है। कंपनी का कहना है कि यह सिस्टम जानकारी को इंसानों जैसी गहराई और बारीकी से समझने में सक्षम है, जिससे इसके AI टूल्स नए क्रिएटिव और एनालिटिकल क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं।

सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि यह मॉडल गूगल की मल्टीमॉडल समझ, लॉन्ग-कॉन्टेक्स्ट रीजनिंग और एजेंटिक बिहेवियर में रिसर्च को एक ही सिस्टम में लाता है। उन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा, 'जेमिनी 3 रीजनिंग में स्टेट-ऑफ-द-आर्ट है, जिसे गहराई और बारीकियों को समझने के लिए बनाया गया है, चाहे वह किसी क्रिएटिव आइडिया में छोटे-छोटे सुरागों को समझना हो, या किसी मुश्किल समस्या की ओवरलैपिंग परतों को अलग करना हो।'

पिचाई ने कहा कि जेमिनी 3 'आपकी रिक्वेस्ट के पीछे के कॉन्टेक्स्ट और इंटेंट को समझने में भी बहुत बेहतर है, इसलिए आपको कम प्रॉम्प्टिंग में वह मिल जाता है जिसकी आपको जरूरत होती है। यह सोचना कमाल का है कि सिर्फ दो साल में, AI सिर्फ टेक्स्ट और इमेज पढ़ने से बढ़कर चीजों को समझने लगा है।'

यह मॉडल हाथ से लिखे नोट्स और डीप रिसर्च पेपर से लेकर वीडियो लेक्चर तक, कई तरह के कंटेंट को प्रोसेस कर सकता है, और गूगल का सुझाव है कि इसका इस्तेमाल रेसिपी को डिजिटाइज करने, एकेडमिक मटेरियल को समराइज करने, या लंबे वीडियो को स्टेप-बाय-स्टेप एक्सप्लेनेशन में तोड़ने के लिए किया जा सकता है।

तो, क्या गूगल चुपके से आपके इनबॉक्स को AI क्लासरूम में बदल रहा है? कंपनी के मुताबिक, बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे-जैसे AI टूल्स रोजाना के ऐप्स के साथ ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि यूजर्स फाइन प्रिंट को दोबारा चेक कर रहे हैं। आपकी जीमेल सेटिंग्स पर एक नजर डालने से शायद कोई डार्क सीक्रेट सामने न आए, लेकिन कम से कम आपको पता चल जाएगा कि असल में आपके ईमेल कौन पढ़ रहा है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Google Google News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।