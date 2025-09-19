Google Chrome बनेगा सुपरब्राउजर, Gemini एजेंट्स के साथ करेगा आपके इन कामों को आसान Google turns Chrome into an AI browser with Gemini will make your these work easy, Gadgets Hindi News - Hindustan
Google ने Chrome को और स्मार्ट बना दिया है। अब Gemini AI की मदद से आप आर्टिकल की समरी, पुराने पेज ढूंढना, टैब्स की तुलना और सुरक्षित ब्राउज़िंग जैसी सुविधाओं का फायदा उठा पाएंगे। जानें सभी फायदे:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तान Fri, 19 Sep 2025 04:57 PM
इंटरनेट पर सर्फिंग करना हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। चाहे जानकारी ढूंढनी हो, शॉपिंग करनी हो या कोई वीडियो देखना हो ज्यादातर लोग इसके लिए Google Chrome का इस्तेमाल करते हैं। अब Google ने Chrome को और भी स्मार्ट बना दिया है। कंपनी ने इसमें अपना नया Gemini AI जोड़ दिया है, जो ब्राउज़र को एक तरह से आपका ऑनलाइन असिस्टेंट बना देगा। पहले Chrome सिर्फ वेबसाइट खोलने और सर्च करने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब यह आपके लिए कई काम खुद कर सकेगा। जैसे लंबा आर्टिकल पढ़कर उसका छोटा सारांश बता देना, एक साथ खुले कई टैब्स की तुलना करना, पुराने देखे हुए पेज को तुरंत ढूंढ देना, या YouTube वीडियो में सीधे उस हिस्से पर ले जाना जहां आप जाना चाहते हैं।

इतना ही नहीं, Chrome अब आपको नकली वेबसाइट या पासवर्ड चोरी वाले पेज से भी पहले ही अलर्ट करेगा। और Gmail, Maps, Calendar जैसे Google ऐप्स को भी बिना टैब बदले सीधे Chrome में इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। यानि अब Chrome सिर्फ एक ब्राउज़र नहीं रहेगा, बल्कि आपका स्मार्ट डिजिटल हेल्पर बनकर काम करेगा।

Google Chrome में Gemini AI के आने के बाद ये काम होंगे आसन

लंबा आर्टिकल छोटा करना: अब पूरा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं, Chrome खुद छोटा सारांश बना देगा।

कई टैब्स की तुलना: अगर आपने एक साथ कई पेज खोले हैं (जैसे प्रोडक्ट या न्यूज), तो Chrome बताएगा किसमें क्या खास है।

पुराने पेज ढूंढना: कभी-कभी हमें याद नहीं रहता कि कौन-सा पेज कहाँ देखा था। Chrome आपके लिए वही पेज ढूंढकर सामने लाएगा।

एड्रेस बार से स्मार्ट सर्च: अब Chrome के ऊपर वाले बॉक्स (जहाँ URL डालते हैं) से सीधे सवाल पूछ सकते हैं, और AI जवाब सुझाएगा।

वीडियो में सही जगह जाना: YouTube वीडियो देख रहे हैं और किसी खास हिस्से पर जाना है? Chrome आपको सीधे उस हिस्से पर ले जाएगा।

सुरक्षित सर्फिंग: Chrome आपको नकली वेबसाइट या पासवर्ड चोरी वाले पेज से पहले ही अलर्ट कर देगा। Gmail, Maps या Calendar जैसे ऐप्स को Chrome में बिना टैब बदले इस्तेमाल कर पाएंगे।

रोल-आउट योजना

शुरुआत Mac और Windows डेस्कटॉप उपयोगकर्ताओं के लिए की जा रही है, जिनकी भाषा सेटिंग अंग्रेज़ी हो। बाद में फीचर्स Android और iOS पर भी आएँगे। सुरक्षा और डेटा गोपनीयता (privacy) को प्राथमिकता दी गई है; उपयोगकर्ता नियंत्रण (control) बने रहने की बात स्पष्ट की गई है।

