Gmail यूजर्स को झटका, अब मिलेगा केवल 5GB फ्री स्टोरेज अगर नहीं किया यह काम

Gmail यूजर्स को एक बड़ा झटका लगने वाला है। गूगल, जीमेल के साथ मिलने वाले फ्री स्टोरेज लिमिट को 15GB से घटाकर 5GB करने की टेस्टिंग कर रहा है। फ्री 15GB स्टोरेज चाहिए, तो एक कंडीशन रखी गई है। डिटेल में जानिए सबकुछ..

Gmail यूजर्स को एक बड़ा झटका लगने वाला है। गूगल अब जीमेल के साथ मिलने वाले फ्री स्टोरेज पर कैपिंग लगाने की तैयारी कर रही है। गूगल अभी पर्सनल Gmail अकाउंट के लिए अच्छा खासा फ्री स्टोरेज देता है, जो Gmail, Google Drive और Google Photos के बीच शेयर होता है; लेकिन यह लिमिट जल्द ही बदल सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार, कई Gmail यूजर्स ने देखा कि Google नए अकाउंट के लिए स्टोरेज लिमिट कम करने की टेस्टिंग कर रहा है, जो कि आम तौर पर मिलने वाले 15GB स्टोरेज से कम है। सालों से, यह टेक कंपनी गूगल अकाउंट के लिए साइन अप करने वाले यूजर्स को 15GB क्लाउड स्टोरेज देती आ रही है। अगर कंपनी नए यूजर्स के लिए मुफ्त Gmail स्टोरेज कम कर देती है, तो ज्यादा स्टोरेज की जरूरत वाले यूजर्स को Google One सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है।

गूगल, जीमेल के फ्री स्टोरेज को कम करने की टेस्टिंग कर रहा है रेडिट और एक्स पर कई यूजर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा लगता है कि गूगल नए जीमेल अकाउंट्स के लिए फ्री अकाउंट स्टोरेज को 5GB तक सीमित कर रहा है, जब तक कि यूजर्स अपने अकाउंट में फोन नंबर न जोड़ लें। जो यूजर्स अपने नंबर वेरिफाई करते हैं, उन्हें 15GB का स्टैंडर्ड फ्री स्टोरेज दिया जाता है।

यूजर्स अभी भी फोन नंबर लिंक न करने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर उनकी उपलब्ध स्टोरेज कथित तौर पर 5GB तक सीमित हो जाती है। लेकिन कई यूजर्स इस कदम की आलोचना करते हुए कहते हैं कि कंपनी को यूजर का ज्यादा डेटा मिलेगा। कुछ यूजर्स का दावा है कि इस बदलाव से टेक दिग्गज को स्पैम कम करने में मदद मिलेगी।

अभी, गूगल उन यूजर्स को 15GB फ्री क्लाउड स्टोरेज देता है जो जीमेल अकाउंट के लिए साइन अप करते हैं। कई लोग ज्यादा स्टोरेज के लिए पैसे देने के बजाय, स्टोरेज लिमिट बढ़ाने के लिए कई जीमेल अकाउंट बना लेते हैं। हो सकता है कि कंपनी कुछ नए अकाउंट्स के लिए फ्री स्टोरेज को सीमित करके इस तरीके को रोकने का लक्ष्य बना रही हो।

रेडिट पोस्ट से पता चलता है कि यह टेस्ट अभी केन्या और नाइजीरिया जैसे अफ्रीकी देशों के कुछ यूजर्स तक ही सीमित है। हालांकि, यह बड़े पैमाने पर रोलआउट से पहले महज एक A/B टेस्ट भी हो सकता है। यह आर्टिकल के लिखते समय, गीमेल के ऑफिशियल सपोर्ट पेज पर अभी भी यही दिखाया जा रहा है कि नए अकाउंट को 15GB फ्री स्टोरेज मिलता है। जिन लोगों को ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है, वे गूगल वन प्लान के लिए साइन अप कर सकते हैं।

कंपनी के एक प्रवक्ता ने एंड्रॉयड अथॉरिटी को बताया "हम कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में बनाए गए नए अकाउंट्स के लिए एक नई स्टोरेज पॉलिसी की टेस्टिंग कर रहे हैं। इससे हमें अपने यूजर्स को हाई-क्वालिटी स्टोरेज सर्विस लगातार प्रदान करने में मदद मिलेगी, और साथ ही यह यूजर्स को अपने अकाउंट की सुरक्षा और डेटा रिकवरी को बेहतर बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा।"