Google CEO की बड़ा खुलासा, बताया- AI में इतनी पावर है कि छीन सकता है मेरी नौकरी भी

Google CEO की बड़ा खुलासा, बताया- AI में इतनी पावर है कि छीन सकता है मेरी नौकरी भी
संक्षेप: Google के CEO सुंदर पिचाई का कहना है कि AI इतना आगे बढ़ गया है कि एक दिन यह CEO की नौकरी भी ले सकता है। जानिए यह बात क्यों कही गई और इसका क्या मतलब है।
Google के CEO सुंदर पिचाई ने हाल ही में एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि AI इतना तेज हो रहा है कि एक दिन CEO की नौकरी भी मशीन कर सकती है। यह सुनकर हर कोई चौंक गया, क्योंकि कंपनी चलाना आसान काम नहीं होता। पिचाई का कहना है कि AI सिर्फ छोटे-मोटे काम नहीं करेगा, बल्कि आने वाले समय में कंपनियों के लिए बड़े फैसले भी ले सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो नियमों पर चलते हैं जैसे रिपोर्ट पढ़ना, डेटा समझना, प्लान बनाना और फैसले लेना। और यह सब काम AI पहले से ही बहुत अच्छी तरह कर सकता है।
उन्होंने कहा कि अगले 12 महीनों में AI इतना तेज हो जाएगा कि वह इंसानों की तरफ से कई “जटिल काम” खुद कर देगा। यानी आपको सिर्फ बोलना होगा और AI आपके लिए पूरा टास्क कर देगा। अब सवाल उठता है कि क्या ये अच्छी बात है या खराब? पिचाई का कहना है कि AI नई नौकरियां भी बनाएगा, लेकिन कुछ नौकरियां खत्म भी होंगी। इसीलिए लोग जितनी जल्दी AI को समझेंगे और सीखेंगे, उतनी ही जल्दी वे इस नए दौर में आगे बढ़ पाएंगे।
Google के CEO सुंदर पिचाई ने हाल ही में कहा कि AI एक दिन CEOs की नौकरी भी ले सकता है। यह सुनकर बहुत लोग हैरान रह गए। क्योंकि CEO कंपनी का सबसे बड़ा बॉस होता है। लेकिन पिचाई का कहना है कि AI में अब इतना दिमाग आ गया है कि वह बड़े से बड़ा फैसला भी सोच-समझकर कर सकता है।
क्यों कहा “CEO का काम AI के लिए आसान”?
पिचाई ने बहुत सिंपल भाषा में समझाया कि कंपनी का CEO जो काम करता है, उसमें से कई काम AI बहुत आसानी से कर सकता है। जैसे डेटा का विश्लेषण, रिपोर्ट पढ़ना, नंबर समझना, किस चीज से कंपनी को फायदा होगा, इसका अंदाजा लगाना, कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, कौन सा नहीं, ये सब काम AI पहले ही कर रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि हो सकता है भविष्य में AI “CEO की कुर्सी” तक पहुंच जाए।
अगले 12 महीनों में AI और भी तेज हो जाएगा
सुंदर पिचाई ने कहा कि आने वाले एक साल में AI “एजेंट” बन जाएगा। मतलब ऐसे सिस्टम जो सिर्फ जवाब नहीं देंगे, बल्कि आपके लिए पूरा काम खुद कर देंगे। जैसे ईमेल खुद लिखना, मीटिंग शेड्यूल करना, कंपनी के लिए पूरा प्लान बनाना, बड़े फैसले लेना, ये सब काम एक CEO करता है। इसलिए पिचाई का कहना है कि AI इस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है।
क्या इंसानों की नौकरी जाएगी?
यह डर हर किसी के मन में है। पिचाई ने साफ कहा AI कुछ नौकरियां खत्म करेगा, पर उतनी ही नई नौकरियां भी बनाएगा। उन्होंने कहा कि लोग अगर AI को ठीक से समझ लें, इसे सीख लें और इसे अपना साथी बना लें, तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं। बल्कि AI उनके काम को आसान कर देगा।
AI इंसानों की तरह गलतियां भी कर सकता है
पिचाई ने ये भी माना कि AI पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। AI से गलतियां भी हो सकती हैं जैसे गलत डेटा देना या गलत सलाह देना। इसलिए उन्होंने कहा कि असली ताकत तब है जब इंसान + AI साथ-साथ काम करें। यही भविष्य है।
