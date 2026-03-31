Google Maps में अब सवाल पूछकर खोजें जगहें, आ गया नया Ask Maps फीचर
Google ने Maps में Ask Maps फीचर लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स अब सवाल पूछकर आसानी से जगहों की जानकारी पा सकते हैं। यह फीचर पर्सनलाइज्ड और फास्ट रिजल्ट देकर ट्रैवल और सर्च एक्सपीरियंस को स्मार्ट बनाता है।
भारत में डिजिटल मैपिंग और नेविगेशन को स्मार्ट बनाने के लिए Google ने अपने Maps ऐप में एक नया फीचर शामिल किया है। कंपनी ने Ask Maps नाम का नया फीचर लॉन्च किया है, जो यूजर्स को अब ट्रेडिशनल सर्च के बजाय चैट करते हुए या बोलकर जगहों को सर्च करने का विकल्प देता है। यह फीचर खासतौर से उन यूजर्स के लिए काम का है जो तेजी से पर्सनलाइज्ड रिजल्ट चाहते हैं।
नए फीचर के साथ यूजर्स को ‘best cafe near me’ जैसे कीवर्ड टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। वे सीधे सवाल पूछ सकते हैं जैसे- ‘मेरे रास्ते में अच्छा खाना कहां मिलेगा?’ और ऐप उनकी जरूरत, टाइम, लोकेशन और पसंद के हिसाब से जवाब देगा। यह बदलाव सर्च प्रोसेस को ज्यादा आसान और ह्यूमन-लाइक बनाता है। यानी जैसे आप किसी दोस्त से बात करते हैं, वैसे ही ऐप से रास्ता या बाकी चीजें पूछ सकते हैं।
क्या है Ask Maps फीचर?
Ask Maps एक चैट-बेस्ड सर्च सिस्टम है, जिसमें यूजर टेक्स्ट या वॉइस की मदद से अपने सवाल पूछ सकता है। यह फीचर लाखों जगहों के डाटा, यूजर रिव्यू, और रियल-टाइम इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके बेहतर और सही सुझाव देता है। इसके साथ गूगल की कोशिश है कि यूजर्स को बिना ज्यादा स्क्रॉल किए सीधे काम की जानकारी मिले।
कैसे करें इस्तेमाल?
Ask Maps फीचर यूज करना काफी आसान है। इसके लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे,
- सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में Google Maps ऐप खोलें।
- ऐप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करें।
- स्क्रीन पर दिख रहे 'Ask' ऑप्शन पर टैप करें।
- एक चैट इंटरफेस खुलेगा।
- अब आप अपना सवाल टाइप करें या वॉयस कमांड देकर पूछें।
- ऐप आपके सवाल को समझकर रिजल्ट दिखाएगा।
- आप चाहें तो फॉलो-अप सवाल पूछकर रिजल्ट और बेहतर बना सकते हैं।
- किसी भी जगह को चुनकर डायरेक्शन, सेव या ट्रिप प्लान कर सकते हैं।
नए फीचर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह ट्रैवल प्लानिंग को बेहद आसान बना देता है। आप दो जगहों के बीच सबसे अच्छा रास्ता, ट्रैफिक की स्थिति, या रास्ते में खाने के लिए अच्छे विकल्प पूछ सकते हैं। ऐप अलग-अलग रूट्स की तुलना करके सबसे बेहतर विकल्प का सुझाव देता है।
आपकी पसंद के हिसाब से रिजल्ट
Ask Maps फीचर यूजर्स की पिछली सर्च हिस्ट्री और सेव्ड प्लेसेस के आधार पर पर्सनलाइज्ड सजेशंस देता है। अगर आपको खास तरह का खाना पसंद है या आप किसी खास माहौल वाली जगह ढूंढ रहे हैं, तो यह फीचर उसी हिसाब से रिजल्ट दिखाता है। इससे बार-बार फिल्टर लगाने की जरूरत खत्म हो जाती है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।
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