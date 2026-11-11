नए जैसे हो जाएंगे इतने सारे Pixel फोन, Gemini के साथ आए इतने सारे फीचर्स; देखें लिस्ट

अगर आप भी Google का Pixel फोन चला रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने अपनी Pixel 10 सीरीज के लिए पिक्सेल ड्रॉप रोलआउट करना शुरू कर दिया है, जो अपने साथ ढेर सारे नए फीचर्स लेकर आया है। चलिए बताते हैं नए अपडेट में क्या-क्या खास देखने को मिलेगा

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अगर आप भी Google का Pixel फोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने नवंबर 2026 के लिए 'पिक्सेल ड्रॉप' रोलआउट करना शुरू कर दिया है। इसमें पिक्सेल डिवाइसेस (स्मार्टफोन और स्मार्टवॉच) के लिए कई नए AI फीचर्स, कस्टमाइजेशन के ऑप्शन और बेहतर कनेक्टिविटी फीचर्स शामिल हैं। 10 नवंबर को अनाउंस किए गए इस अपडेट के जरिए पिक्सेल 10 सीरीज में गूगल का 'जेमिनी इंटेलिजेंस' सपोर्ट आ गया है। इसके अलावा, इसमें Gboard के नए वॉयस-टाइपिंग फीचर्स, AI- बेस्ड विजेट्स और नोटिफिकेशन की बेहतर समरी देखने की सुविधा भी शामिल है। पिक्सेल 10 सीरीज में चार स्मार्टफोन - Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold शामिल हैं।

पिक्सेल 10 सीरीज में चार स्मार्टफोन - Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold शामिल हैं।

लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, इस अपडेट का मकसद पिक्सेल गैजेट्स को और अधिक पर्सनलाइज करना और रोजमर्रा के नॉर्मल काम, जैसे राइड बुक करना, खाना ऑर्डर करना और मैसेज मैनेज करना, को ऑटोमेट करना है। गूगल ने बताया कि रोलआउट शुरू हो गया है और आने वाले कुछ हफ्तों में यह धीरे-धीरे सभी एलिजिबल डिवाइस तक पहुंच जाएगा। कौन-से फीचर उपलब्ध होंगे, यह डिवाइस के मॉडल और क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग हो सकता है। चलिए एक नजर डालते हैं आखिर नया अपडेट अपने साथ क्या-क्या नया लेकर आ रहा है...

पिक्सेल 10 सीरीज में आया Gemini

सबसे बड़ा अपडेट Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold के लिए 'जेमिनी इंटेलिजेंस' है। इसमें Gboard के वॉयस टाइपिंग फीचर का एक अपग्रेड शामिल है, जिसे 'रैम्बलर' (Rambler) कहा गया है। यह अपने आप फालतू शब्दों को हटा देता है, गलतियों को ठीक करता है और बोले गए वाक्यों को सही फॉर्मेट में सेट करता है। रैम्बलर का इस्तेमाल कई भाषाओं में चैट करने के लिए भी किया जा सकता है, जो उन लोगों के लिए बहुत काम का है जो बातचीत के दौरान हिंदी और अंग्रेजी दोनों का इस्तेमाल करते हैं। जेमिनी कई स्टेप्स वाले काम भी पूरे कर सकता है, जैसे कि किराने का सामान ऑर्डर करना, राइड बुक करना, खाना ऑर्डर करना और रेस्तरां में टेबल बुक करना। गूगल की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, ये फीचर्स अब भारत, UK और जापान में उपलब्ध हैं।

गूगल ने AI- बेस्ड कस्टम विजेट पेश किए हैं नवंबर पिक्सेल ड्रॉप के जरिए यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज्ड विजेट बना सकते हैं। इनमें मंथली खर्च ट्रैक करने वाले विजेट, स्पोर्ट्स से जुड़े विजेट और ऐसे काउंटडाउन शामिल हो सकते हैं जो अपने आप फ्लाइट और रिजर्वेशन की जानकारी दिखा देते हैं। इसके अलावा, गूगल नए तरह के आइकन भी ला रहा है जिन्हें ऐप आइकन पर उसी तरह लागू किया जा सकता है, जिससे होम स्क्रीन को और भी बेहतर तरीके से कस्टमाइज किया जा सकेगा।

पिक्सेल सर्च और नोटिफिकेशन समरी अब और भी स्मार्ट हो गई हैं पिक्सेल सर्च अब पिक्सेल 6 और उसके बाद के डिवाइस पर उपलब्ध है। इसकी मदद से यूजर अपने फोन में तस्वीरें, ईमेल, मैसेज, कैलेंडर और डिवाइस सेटिंग खोज सकते हैं। गूगल की 'कन्वर्सेशन समरी' (बातचीत का सारांश) अब जर्मन, फ्रेंच, स्पैनिश, इटैलियन, हिंदी और पारंपरिक चीनी भाषाओं में भी आ रही है। यह फीचर लंबी बातचीत की छोटी समरी देता है, जिससे यूजर्स को जरूरी मैसेज समझने में मदद मिलती है। इसके अलावा, 'हाईलाइट' (HiLight) अब गूगल मैसेज के साथ भी काम करता है। अगर फोन को उल्टा (स्क्रीन नीचे की तरफ) रखा गया है, तो किसी पसंदीदा कॉन्टैक्ट से मैसेज आने पर यह चमकने लगता है।

पिक्सेल वॉच में गाइडेड वर्कआउट और आसान अनलॉकिंग की सुविधा पिक्सेल वॉच 3 और इसके बाद के मॉडल्स में स्टेप-बाय-स्टेप वर्कआउट निर्देश दिए जा रहे हैं। यूजर्स अपनी वॉच से सीधे फिटनेस डेटा ट्रैक कर सकते हैं, एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, और रेपिटेशन व वजन जैसी जानकारी रिकॉर्ड कर सकते हैं। गूगल, पिक्सेल वॉच यूजर्स के लिए ऑटोमैटिक अनलॉकिंग की सुविधा भी ला रहा है। जब पेयर किया गया फोन पास में हो और अनलॉक हो, तो वॉच भी अपने आप अनलॉक हो जाएगी, इसके लिए किसी पिन या पैटर्न की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है कि यह फीचर आने वाले हफ्तों में उपलब्ध हो जाएगा।

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