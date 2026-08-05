Google Pixel Watch 5 लॉन्च से पहले बड़ा खुलासा! कीमत, नए कलर और फीचर्स हुए लीक
Google Pixel Watch 5 की कीमत, कलर ऑप्शन और फीचर्स लॉन्च से पहले लीक हो गए हैं। जानिए 12 अगस्त को आने वाली नई Pixel स्मार्टवॉच में क्या खास होगा।
टेक कंपनी Google अपनी अगली स्मार्टवॉच Pixel Watch 5 को 12 अगस्त को होने वाले Made by Google इवेंट में लॉन्च कर सकती है। हालांकि आधिकारिक लॉन्च में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही नई लीक्स ने इसकी संभावित कीमत, कलर ऑप्शन और कई अहम फीचर्स का खुलासा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार कंपनी डिजाइन में बड़े बदलाव करने के बजाय परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर और यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर फोकस करेगी।
सम्बंधित सुझाव
44% OFF
Spigen Strap Band for Google Pixel Watch 4/3 45/41mm, 2/1 41mm, Shockproof, Rugged(Rugged Band) - Matte Black
- Spigen Strap Band for Google Pixel Watch 4/3 45/41mm
- 2/1 41mm
- Shockproof
₹999₹1799
खरीदिये
45% OFF
Zitel Band Compatible with 45mm Google Pixel Watch 4, 3 Soft Silicone Strap (Black (Black Clasp)
- Zitel Band Compatible with 45mm Google Pixel Watch 4
- 3 Soft Silicone Strap (Black (Black Clasp)
₹549₹999
खरीदिये
15% OFF
Samsung Galaxy Watch8 (40mm, Bluetooth, Graphite) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armor Aluminum | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Anti-oxidant Index
- Samsung Galaxy Watch8 (40mm
- Bluetooth
- Graphite) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armor Aluminum | 5ATM & IP68 | BP
₹32999₹38999
खरीदिये
Google Pixel Watch 3 & 4 Master Guide: Unlock Hidden Features, Maximize Performance, and Take Full Control of Your Smartwatch with Easy, Practical, and ... Use (Smartwatch User Guide Series Book 5)
- Google Pixel Watch 3 & 4 Master Guide: Unlock Hidden Features
- Maximize Performance
- and Take Full Control of Your Smartwatch with Easy
₹449
खरीदिये
Google Pixel Watch 4 User Guide for Seniors : Step-by-Step Instructions to Set Up, Navigate, and Use Your Smartwatch for Health, Safety, Apps, and Everyday ... Collection for Seniors and Beginners)
- Google Pixel Watch 4 User Guide for Seniors : Step-by-Step Instructions to Set Up
- Navigate
- and Use Your Smartwatch for Health
₹449
खरीदिये
Pixel Watch 5 दो साइज, 41mm और 45mm में आने की उम्मीद है। लीक रेंडर्स बताते हैं कि इसकी गोल (Round) डायल डिजाइन पिछले मॉडल जैसी ही रहेगी, लेकिन नए प्रीमियम कलर ऑप्शंस इसे अलग पहचान देंगे। इस बार Dark Anthracite, Natural Silver, Pyrite और Warm Gold जैसे नए फिनिश देखने को मिल सकते हैं। अलग-अलग स्ट्रैप ऑप्शंस भी उपलब्ध होने की संभावना है।
मिलेगा WearOS का नया वर्जन
रिपोर्ट के अनुसार Pixel Watch 5 में Wear OS का नया वर्जन मिलेगा, जिसमें Google Gemini AI का डीप इंटीग्रेशन देखने को मिल सकता है। वॉच फेस पर Gemini का शॉर्टकट भी दिखाई दे सकता है, जिससे यूजर्स सीधे AI फीचर्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा हेल्थ ट्रैकिंग, फिटनेस मॉनिटरिंग और स्मार्ट नोटिफिकेशन जैसी चीजों को भी पहले से बेहतर बनाया जा सकता है।
हार्डवेयर में किए जाएंगे ये बदलाव
साथ ही हार्डवेयर की बात करें तो डिजाइन लगभग पहले जैसा रहने की उम्मीद है, लेकिन कंपनी मेमोरी और सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन में सुधार कर सकती है। इससे मल्टीटास्किंग और AI बेस्ड फीचर्स बेहतर तरीके से काम करेंगे। सेंसर लेआउट में भी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, यानी हार्ट रेट, SpO2, ECG और अन्य हेल्थ फीचर्स पहले की तरह उपलब्ध रह सकते हैं।
सम्बंधित सुझाव
Maledan Sport Bands Compatible for Google Pixel Watch 3 41mm/ Google Pixel Watch 2 Band/Google Pixel Watch Band Women Men, Soft Breathable Bracelet Bands for Google Watch 2/ Google Watch Accessory, S
- Maledan Sport Bands Compatible for Google Pixel Watch 3 41mm/ Google Pixel Watch 2 Band/Google Pixel Watch Band Women Men
- Soft Breathable Bracelet Bands for Google Watch 2/ Google Watch Accessory
- S
₹2945
खरीदिये
9% OFF
TASLAR Stainless Steel Mesh Magnetic Closure Replacement Metal Band Strap Wristband Bracelet Compatible with Google Pixel Watch 3 45MM 2024 (Watch not Included)
- TASLAR Stainless Steel Mesh Magnetic Closure Replacement Metal Band Strap Wristband Bracelet Compatible with Google Pixel Watch 3 45MM 2024 (Watch not Included)
₹999₹1099
खरीदिये
70% OFF
M.G.R.J® Soft TPU Front Protection Case Cover for Google Pixel Watch 3/2/1 (41mm) (2024/2023/2022) (Flexible|Silicone|Black)
- M.G.R.J® Soft TPU Front Protection Case Cover for Google Pixel Watch 3/2/1 (41mm) (2024/2023/2022) (Flexible|Silicone|Black)
₹299₹999
खरीदिये
46% OFF
Fastrack Limitless Glide X 1.83" Smart Watch with Ultra UV HD Display, SpO2, Heart Rate & Sleep Tracking, Bluetooth Calling, 100+ Sports Modes, 5-Day Battery, Smartwatch for Men & Women (Black)
- Fastrack Limitless Glide X 1.83" Smart Watch with Ultra UV HD Display
- SpO2
- Heart Rate & Sleep Tracking
₹1499₹2799
खरीदिये
36% OFF
Fastrack Astor FR2 Pro 1.43" AMOLED Stainless Steel Smart Watch with SpO2, Heart Rate, BT Calling, Adaptive AOD, Functional Crown, AI Voice Assistant – Smartwatch for Stylish Professionals (Black)
- Fastrack Astor FR2 Pro 1.43" AMOLED Stainless Steel Smart Watch with SpO2
- Heart Rate
- BT Calling
₹3499₹5499
खरीदिये
27% OFF
Noise Pro 6R 1.46" AMOLED Smart Watch, 1000 NITS, Powered by AI Pro, Built-in GPS, Strava Integration, Stainless Steel Dial, Video Watch Faces, 3ATM, Emergency SOS, TWS Connectivity (Pure Titanium)
- Noise Pro 6R 1.46" AMOLED Smart Watch
- 1000 NITS
- Powered by AI Pro
₹7999₹10999
खरीदिये
54% OFF
Fastrack Limitless Glide X 1.83" Smart Watch with Ultra UV HD Display, SpO2, Heart Rate & Sleep Tracking, Bluetooth Calling, 100+ Sports Modes, 5-Day Battery, Smartwatch for Men & Women (Wine Red)
- Fastrack Limitless Glide X 1.83" Smart Watch with Ultra UV HD Display
- SpO2
- Heart Rate & Sleep Tracking
₹1299₹2799
खरीदिये
80% OFF
boAt Wave Call 3 Smartwatch 1.83” HD Display with Animated Watch Faces; BT Calling, Functional Crown, Multiple Sports Modes, IP68, HR, SpO2 Monitor, Smart Watches for Men & Women (Spring Blossom)
- boAt Wave Call 3 Smartwatch 1.83” HD Display with Animated Watch Faces; BT Calling
- Functional Crown
- Multiple Sports Modes
₹1399₹6999
खरीदिये
38% OFF
OnePlus Watch 2R with Wear OS 4 by Google,Snapdragon W5 Chipset,Upto 100hrs Battery Life,1.43’’ AMOLED Display,100+ Sports Mode,Dual Frequency GPS,5 ATM,IP68 & BT Calling [Gunmetal Gray]
- OnePlus Watch 2R with Wear OS 4 by Google
- Snapdragon W5 Chipset
- Upto 100hrs Battery Life
₹12499₹19999
खरीदिये
46% OFF
Fastrack Dezire FX1 1.38" Smart Watch with BT Calling, 100+ Sports Modes, BP Monitoring, Functional Crown, Metal Alloy Case – Smartwatch for Men & Women (Metal Strap, Black)
- Fastrack Dezire FX1 1.38" Smart Watch with BT Calling
- 100+ Sports Modes
- BP Monitoring
₹2699₹4999
खरीदिये
94% OFF
Fire-Boltt Ninja Call Pro Plus Bluetooth Calling Smart Watch, 1.83″ HD Display, AI Voice Assistant, 120+ Sports Modes, IP67 Waterproof, SpO2 & Heart Rate Monitor Smartwatch for Men & Women - Black
- Fire-Boltt Ninja Call Pro Plus Bluetooth Calling Smart Watch
- 1.83″ HD Display
- AI Voice Assistant
₹1199₹19999
खरीदिये
58% OFF
Titan Smart 3 Premium Smart Watch, 1.96" Super AMOLED Display with 410 * 502 Pixel Resolution, SingleSync BT Calling, 110+ Sports Modes, 200+ Smartwatch Faces, Upto 7 Days Battery (Black)
- Titan Smart 3 Premium Smart Watch
- 1.96" Super AMOLED Display with 410 * 502 Pixel Resolution
- SingleSync BT Calling
₹4999₹11995
खरीदिये
इतनी हो सकती है वॉच की कीमत
कीमत की बात करें तो लीक्स के अनुसार Pixel Watch 5 की शुरुआती कीमत पिछले मॉडल से थोड़ी अधिक हो सकती है। शुरुआती रिपोर्ट्स में 41mm Wi-Fi मॉडल की कीमत लगभग 399 डॉलर (करीब 35–38 हजार रुपये) बताई गई थी, जबकि LTE वेरिएंट और 45mm मॉडल की कीमत इससे ज्यादा हो सकती है। हालांकि असली कीमत का खुलासा लॉन्च इवेंट में ही होगा।
बताते चलें, Google इस इवेंट में केवल Pixel Watch 5 ही नहीं, बल्कि Pixel 11 सीरीज, नए Pixel Buds और अन्य AI बेस्ड प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर सकता है। ऐसे में 12 अगस्त का Made by Google इवेंट कंपनी के लिए इस साल का सबसे बड़ा हार्डवेयर लॉन्च माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।