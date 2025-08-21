40 घंटे तक चलने वाली Pixel Watch 4 और किफायती Pixel Buds 2a लाया गूगल, यह है खास google pixel watch 4 and google pixel buds 2a launched in india check price, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़google pixel watch 4 and google pixel buds 2a launched in india check price

40 घंटे तक चलने वाली Pixel Watch 4 और किफायती Pixel Buds 2a लाया गूगल, यह है खास

Made by Google इवेंट ने नए पिक्सेल 10 सीरीज स्मार्टफोन के साथ Google Pixel Watch 4 और Google Pixel Buds 2a को भी भारत में लॉन्च किया है। नई वॉच का डिजाइन Pixel Watch 3 जैसा ही है। चलिए जानते हैं वॉच और बड्स की कीमत और खासियत के बारे में

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 12:13 AM
share Share
Follow Us on
40 घंटे तक चलने वाली Pixel Watch 4 और किफायती Pixel Buds 2a लाया गूगल, यह है खास

Made by Google इवेंट ने नए पिक्सेल 10 सीरीज स्मार्टफोन के साथ Google Pixel Watch 4 और Google Pixel Buds 2a को भी भारत में लॉन्च किया है। नई वॉच का डिजाइन Pixel Watch 3 जैसा ही है। गूगल के अनुसार, Pixel Watch 4, जेमिनी का क्विक एक्सेस प्रदान करता है, जिससे पहनने वाला कलाई उठाकर वॉयस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकता है। इसमें 40 से ज्यादा एक्सरसाइज मोड, लॉस ऑफ पल्स डिटेक्शन और ढेर सारे हेल्थ फीचर्स भी उपलब्ध हैं। कंपनी का कहना है कि वॉच एक बार चार्ज करने पर 40 घंटे तक की बैटरी लाइफ देती है।

नए Google Pixel Buds 2a ईयरबड्स के बारे में दावा किया गया है कि यह चार्जिंग केस के साथ कुल 27 घंटे तक की बैटरी लाइफ देता है। यह साइलेंट सील 1.5 के साथ एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) को सपोर्ट करता है। कहा जा रहा है कि यह ईयरबड्स को कंफर्टेबल फिटिंग के लिए यूजर के कानों के आकार के अनुसार ढालने में मदद करता है। इसी के साथ कंपनी ने पुराने Pixel Buds Pro 2 को भारत और वैश्विक बाजारों में एक नए कलर में लॉन्च किया है। चलिए एक-एक कर जानते हैं इनकी कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ...

भारत में Google Pixel Watch 4 की कीमत

भारत में गूगल पिक्सेल वॉच 4 की कीमत 41 एमएम (वाई-फाई) वेरिएंट के लिए 39,900 रुपये से शुरू होती है। यह 45 एमएम साइज में भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत 43,900 रुपये है।

सम्बंधित सुझाव

discount

18% OFF

Google Pixel Watch LTE Smartwatch Compatible with Cellular or WiFi Data, GPS, BT and Heart Rate Monitor 41mm, Bulk Packaging (Matte Black)

Google Pixel Watch LTE Smartwatch Compatible with Cellular or WiFi Data, GPS, BT and Heart Rate Monitor 41mm, Bulk Packaging (Matte Black)

  • checkGoogle Pixel Watch LTE Smartwatch Compatible with Cellular or WiFi Data
  • checkGPS
  • checkBT and Heart Rate Monitor 41mm
amazon-logo

₹17888

₹21888

खरीदिये

discount

60% OFF

M.G.R.J® Non-Slip Silicone Charging Dock Holder Compatible for Google Pixel Watch 2 (2023) (Integrated Cable Management) (Black)

M.G.R.J® Non-Slip Silicone Charging Dock Holder Compatible for Google Pixel Watch 2 (2023) (Integrated Cable Management) (Black)

  • checkM.G.R.J® Non-Slip Silicone Charging Dock Holder Compatible for Google Pixel Watch 2 (2023) (Integrated Cable Management) (Black)
amazon-logo

₹399

₹999

खरीदिये

discount

39% OFF

Spigen Rugged Band Strap Band for Google Pixel Watch3(45mm), Shockproof&Extreme Durability - Matte Black

Spigen Rugged Band Strap Band for Google Pixel Watch3(45mm), Shockproof&Extreme Durability - Matte Black

  • checkSpigen Rugged Band Strap Band for Google Pixel Watch3(45mm)
  • checkShockproof&Extreme Durability - Matte Black
amazon-logo

₹1099

₹1799

खरीदिये

discount

19% OFF

Google Pixel Watch LTE Smartwatch Compatible with Cellular or WiFi Data, GPS, BT and Heart Rate Monitor 41mm, Bulk Packaging (Charcoal)

Google Pixel Watch LTE Smartwatch Compatible with Cellular or WiFi Data, GPS, BT and Heart Rate Monitor 41mm, Bulk Packaging (Charcoal)

  • checkGoogle Pixel Watch LTE Smartwatch Compatible with Cellular or WiFi Data
  • checkGPS
  • checkBT and Heart Rate Monitor 41mm
amazon-logo

₹16893

₹20893

खरीदिये

Pixel Watch 4 User Guide: The Complete Manual for Beginners and Seniors to Set Up, Master, and Troubleshoot Your Pixel Watch 4 with Step-by-Step Instructions, Tips, and Tricks

Pixel Watch 4 User Guide: The Complete Manual for Beginners and Seniors to Set Up, Master, and Troubleshoot Your Pixel Watch 4 with Step-by-Step Instructions, Tips, and Tricks

  • checkPixel Watch 4 User Guide: The Complete Manual for Beginners and Seniors to Set Up
  • checkMaster
  • checkand Troubleshoot Your Pixel Watch 4 with Step-by-Step Instructions
amazon-logo

₹449

खरीदिये

discount

50% OFF

Google Pixel Watch 2 with the best of Fitbit Heart rate tracking, stress management, safety features – Android smartwatch – Polished Silver Aluminium Case – Porcelain Active Band – Wi-Fi

Google Pixel Watch 2 with the best of Fitbit Heart rate tracking, stress management, safety features – Android smartwatch – Polished Silver Aluminium Case – Porcelain Active Band – Wi-Fi

  • checkGoogle Pixel Watch 2 with the best of Fitbit Heart rate tracking
  • checkstress management
  • checksafety features – Android smartwatch – Polished Silver Aluminium Case – Porcelain Active Band – Wi-Fi
amazon-logo

₹19999

₹39900

खरीदिये

discount

6% OFF

Google Pixel Watch - Android Smartwatch with Fitbit Activity Tracking - Heart Rate Tracking Watch - Matte Black Stainless Steel case with Obsidian Active Band

Google Pixel Watch - Android Smartwatch with Fitbit Activity Tracking - Heart Rate Tracking Watch - Matte Black Stainless Steel case with Obsidian Active Band

  • checkGoogle Pixel Watch - Android Smartwatch with Fitbit Activity Tracking - Heart Rate Tracking Watch - Matte Black Stainless Steel case with Obsidian Active Band
amazon-logo

₹29049

₹31059

खरीदिये

discount

60% OFF

Yashidun® Silicone watch strap for men and women | Suitable for Google Applicable (Google pixel watch3 45MM) | Google pixel watch3 strap | watch accessories

Yashidun® Silicone watch strap for men and women | Suitable for Google Applicable (Google pixel watch3 45MM) | Google pixel watch3 strap | watch accessories

  • checkYashidun® Silicone watch strap for men and women | Suitable for Google Applicable (Google pixel watch3 45MM) | Google pixel watch3 strap | watch accessories
amazon-logo

₹1409

₹3499

खरीदिये

YuiYuKa Braided Stretchy Solo Loop for Google Pixel Watch/Pixel Watch 2 Strap for Women Men,Nylon Elastic Strap for google pixel smart watch,black

YuiYuKa Braided Stretchy Solo Loop for Google Pixel Watch/Pixel Watch 2 Strap for Women Men,Nylon Elastic Strap for google pixel smart watch,black

  • checkYuiYuKa Braided Stretchy Solo Loop for Google Pixel Watch/Pixel Watch 2 Strap for Women Men
  • checkNylon Elastic Strap for google pixel smart watch
  • checkblack
amazon-logo

₹2099

खरीदिये

discount

50% OFF

Fossil Gen 6(44mm, Multicolor) Men's Smartwatch with AMOLED screen, Snapdragon 4100+ Wear platform, Wear OS by Google, Google assistant, SpO2, wellness features and Smartphone Notifications - FTW4063

Fossil Gen 6(44mm, Multicolor) Men's Smartwatch with AMOLED screen, Snapdragon 4100+ Wear platform, Wear OS by Google, Google assistant, SpO2, wellness features and Smartphone Notifications - FTW4063

  • checkFossil Gen 6(44mm
  • checkMulticolor) Men's Smartwatch with AMOLED screen
  • checkSnapdragon 4100+ Wear platform
amazon-logo

₹11997

₹23995

खरीदिये

अमेरिका और अन्य बाजारों में, पिक्सेल वॉच 4 का LTE वेरिएंट भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत क्रमशः 41 एमएम और 45 एमएम वेरिएंट के लिए $449 (लगभग 39,000 रुपये) और $499 (लगभग 43,400 रुपये) है। कंपनी के अनुसार, 41 एमएम वेरिएंट आइरिस, लेमनग्रास, पोर्सिलेन और ओब्सीडियन कलर्स में उपलब्ध है, जबकि 45 एमएम वेरिएंट मूनस्टोन, पोर्सिलेन और ओब्सीडियन जैसे कलर्स में उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें:Google Pixel 10 सीरीज स्मार्टफोन लॉन्च; कैमरा, बैटरी सब दमदार, इतनी है कीमत

Google Pixel Watch 4 की खासियत

गूगल पिक्सल वॉच 4 में पिछले मॉडल जैसा ही कर्व्ड डिस्प्ले है, हालांकि कंपनी का दावा है कि बेजल और पीक ब्राइटनेस में सुधार किया गया है। इसमें 3,000 तक पीक ब्राइटनेस वाला एक्टुआ 360 ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले और पिक्सल वॉच 3 की तुलना में 16 प्रतिशत पतले बेजल हैं।

वॉच को पावर देने वाले हार्डवेयर में बड़ा बदलाव किया गया है। इसमें नया स्नैपड्रैगन W5 जेनरेशन 2 चिपसेट दिया गया है, जो जेनरेशन 1 चिप का अपग्रेड है, जिसका इस्तेमाल पिक्सल वॉच के पिछले दो वर्जन में किया गया था। गूगल के अनुसार, पिक्सल वॉच 4 स्मार्ट रिप्लाई सपोर्ट के साथ-साथ जेमिनी वॉयस असिस्टेंट के क्विक एक्सेस के साथ आता है, जिसे केवल कलाई ऊपर उठाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। स्मार्टवॉच मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव यूआई पर चलती है। इसके अलावा, गूगल पिक्सल वॉच 4 ईसीजी, SpO2, HRV और ब्रीदिंग रेट डिटेक्शन से लैस है। स्मार्टवॉच के कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में डुअल-फ्रीक्वेंसी जीपीएस, वाई-फाई और LTE सपोर्ट शामिल हैं।

कंपनी का दावा है कि, 41 एमएम वेरिएंट को एक बार चार्ज करने पर 30 घंटे तक चल सकता है। वहीं, 45 एमएम वेरिएंट 45 घंटे तक चल सकता है। इसमें तेज चार्जिंग भी है। गूगल का दावा है कि उसने स्मार्टवॉच के साथ एक नया फास्ट-चार्जिंग डॉक भी दिया है। चार्जिंग पिन को साइड में कर दिया गया है, जिससे 25 प्रतिशत तेज चार्जिंग मिलती है। कंपनी के अनुसार, यह 15 मिनट में 0 से 50 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है।

Google Pixel Buds 2a की कीमत और खासियत

google pixel buds 2a launched in india

भारत में गूगल पिक्सेल बड्स 2a की कीमत 12,999 रुपये है। ये हेजल और आइरिसकलर्स में उपलब्ध हैं और फ्लिपकार्ट के जरिए भारत में खरीदे जा सकेंगे। वहीं, Pixel Buds Pro 2, जो 22,900 रुपये में उपलब्ध है, अब मूनस्टोन कलर शेड में भी उपलब्ध है। यह TWS हेडसेट पहले से ही भारत में हेजल, पियोनी, पोर्सिलेन और विंटरग्रीन कलर वेरिएंट में उपलब्ध हैं। अब ये हेडफोन एक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए एडाप्टिव ऑडियो को सपोर्ट करेंगे।

ये भी पढ़ें:आ गया गूगल का नया फोल्डेबल फोन, पांच कैमरे और 8 इंच स्क्रीन, बैटरी भी पावरफुल

नए गूगल पिक्सेल बड्स 2a में 11 एमएम डायनेमिक ड्राइवर्स और गूगल का टेंसर A1 चिप लगा है। यह एडाप्टिव ANC सपोर्ट करता है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी मोड और साइलेंट सील 1.5 फीचर शामिल हैं। यह TWS हेडसेट एक्टिव इन-ईयर प्रेशर रिलीफ भी प्रदान करता है। गूगल पिक्सेल बड्स 2a के कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में ब्लूटूथ 5.4 शामिल है। यह हेडसेट क्लियर कॉलिंग के लिए डुअल माइक्रोफोन और विंड-ब्लॉकिंग मेश कोव्स से लैस है। इसमें इन-ईयर डिटेक्शन सपोर्ट के लिए एक IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। इसमें कैपेसिटिव टच कंट्रोल दिए गए हैं, और साथ में दिए गए मैग्नेटिक चार्जिंग केस में ओपन और क्लोज डिटेक्शन के लिए एक हॉल सेंसर और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट है।

केस के साथ, इसमें बिना ANC (ऑफ) के 27 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। ANC ऑन होने पर इसमें 20 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। गूगल का कहना है कि अकेले बड्स एक बार चार्ज करने पर, ANC के साथ 7 घंटे और बिना ANC के 10 घंटे तक चल सकते हैं। धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित रहने के लिए ये IP54 रेटिंग के साथ आते हैं।

Gadgets Hindi News Google Pixel
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.