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Google Pixel यूजर्स सावधान! इस अपडेट के बाद तेजी से खत्म हो रही बैटरी, घंटों में हो रहा फोन डिस्चार्ज

Apr 23, 2026 12:28 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप Google Pixel फोन यूज करते हैं तो ध्यान दें, मार्च 2026 अपडेट के बाद पिक्सेल यूजर्स को भारी बैटरी ड्रेन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जानिए किन फोन पर हो रहा असर।

Google Pixel यूजर्स सावधान! इस अपडेट के बाद तेजी से खत्म हो रही बैटरी, घंटों में हो रहा फोन डिस्चार्ज

Google Pixel Update: Google Pixel यूजर्स के लिए एक बड़ी परेशानी सामने आई है। मार्च 2026 सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद कई यूजर्स शिकायत कर रहे हैं कि उनके फोन की बैटरी पहले के मुकाबले काफी तेजी से खत्म हो रही है। यह समस्या किसी एक मॉडल तक सीमित नहीं है, बल्कि Pixel 6 से लेकर नए Pixel 10 सीरीज तक के यूजर्स इस दिक्कत का सामना कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि फोन बिना ज्यादा इस्तेमाल के भी जल्दी-जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है। कुछ यूजर्स ने यह भी बताया कि फोन एयरप्लेन मोड में होने के बावजूद बैटरी कम हो रही है, जो कि एक बड़ी चिंता की बात है।

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Google ने इस समस्या को स्वीकार कर लिया है और फिलहाल इस बग को चेक किया जा रहा है। अभी तक कोई फाइनल समाधान सामने नहीं आया है, जिससे यूजर्स की परेशानी बनी हुई है। यह समस्या धीरे-धीरे बढ़ती गई और अब कई प्लेटफॉर्म जैसे Reddit और Google के Issue Tracker पर हजारों लोग इसकी शिकायत कर चुके हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी बैटरी लाइफ लगभग आधी हो गई है, जबकि कुछ यूजर्स को दिन में कई बार फोन चार्ज करना पड़ रहा है।

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किन-किन Pixel फोन पर असर

यह समस्या किसी एक फोन तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9 और Pixel 10 तक के यूजर्स इस दिक्कत का सामना कर रहे हैं। यानी पुराने और नए दोनों ही Pixel डिवाइस इस बग से प्रभावित हैं। यह पहली बार नहीं है जब Pixel फोन में अपडेट के बाद बैटरी की समस्या आई हो। इससे पहले भी 2025 में ऐसे केस सामने आ चुके हैं।

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हो सकती है ये वजह

अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स और यूजर्स का मानना है कि यह समस्या फोन के CPU से जुड़ी हो सकती है। बताया जा रहा है कि अपडेट के बाद फोन का सिस्टम सही तरीके से “Deep Sleep” मोड में नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब यह है कि फोन लगातार बैकग्राउंड में काम करता रहता है, जिससे बैटरी तेजी से खत्म होती है। जब तक कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आता, तब तक यूजर्स कुछ छोटे उपाय करके बैटरी बचा सकते हैं। जैसे कि जो ऐप्स यूज नहीं हो रहे उन्हें बंद करना, बैकग्राउंड एक्टिविटी कम करना, और बैटरी सेविंग मोड का इस्तेमाल करना। कुछ लोग LTE मोड पर स्विच करने या Always-On Display बंद करने की भी सलाह दे रहे हैं।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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