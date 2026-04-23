Google Pixel यूजर्स सावधान! इस अपडेट के बाद तेजी से खत्म हो रही बैटरी, घंटों में हो रहा फोन डिस्चार्ज

Apr 23, 2026 12:28 pm IST

अगर आप Google Pixel फोन यूज करते हैं तो ध्यान दें, मार्च 2026 अपडेट के बाद पिक्सेल यूजर्स को भारी बैटरी ड्रेन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जानिए किन फोन पर हो रहा असर।

Google Pixel Update: Google Pixel यूजर्स के लिए एक बड़ी परेशानी सामने आई है। मार्च 2026 सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद कई यूजर्स शिकायत कर रहे हैं कि उनके फोन की बैटरी पहले के मुकाबले काफी तेजी से खत्म हो रही है। यह समस्या किसी एक मॉडल तक सीमित नहीं है, बल्कि Pixel 6 से लेकर नए Pixel 10 सीरीज तक के यूजर्स इस दिक्कत का सामना कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि फोन बिना ज्यादा इस्तेमाल के भी जल्दी-जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है। कुछ यूजर्स ने यह भी बताया कि फोन एयरप्लेन मोड में होने के बावजूद बैटरी कम हो रही है, जो कि एक बड़ी चिंता की बात है।

Google ने इस समस्या को स्वीकार कर लिया है और फिलहाल इस बग को चेक किया जा रहा है। अभी तक कोई फाइनल समाधान सामने नहीं आया है, जिससे यूजर्स की परेशानी बनी हुई है। यह समस्या धीरे-धीरे बढ़ती गई और अब कई प्लेटफॉर्म जैसे Reddit और Google के Issue Tracker पर हजारों लोग इसकी शिकायत कर चुके हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी बैटरी लाइफ लगभग आधी हो गई है, जबकि कुछ यूजर्स को दिन में कई बार फोन चार्ज करना पड़ रहा है।

किन-किन Pixel फोन पर असर यह समस्या किसी एक फोन तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9 और Pixel 10 तक के यूजर्स इस दिक्कत का सामना कर रहे हैं। यानी पुराने और नए दोनों ही Pixel डिवाइस इस बग से प्रभावित हैं। यह पहली बार नहीं है जब Pixel फोन में अपडेट के बाद बैटरी की समस्या आई हो। इससे पहले भी 2025 में ऐसे केस सामने आ चुके हैं।