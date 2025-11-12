Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Google Pixel Phones get November 2025 Update soon adds more AI features battery boost photo editing tools give summary
मौज! अब पुराना Pixel भी बनेगा नया, Google ने जोड़ दिए AI फीचर्स, बैटरी बूस्ट, फोटो-एडिटिंग टूल्स

Wed, 12 Nov 2025 12:22 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Google Pixel Phones Get New Update: अगर आपके पास Google Pixel फोन है, तो यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। Google ने अपने Pixel डिवाइस के लिए नवंबर अपडेट की घोषणा कर दी है, जिसमें अब AI-सक्षम फीचर्स का बड़ा सेट यूज़र्स के लिए खुला गया है। इस अपडेट का मुख्य आकर्षण है “नोटिफिकेशन समरी” यानी लंबी चैट्स या ग्रुप मैसेज के लिए AI-जेनरेटेड सारांश, जिससे यूज़र को बार-बार स्क्रीन स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा नए AI इमेज टूल “Nano Banana” को चैट्स में शामिल किया गया है, जिससे यूजर सीधे मैसेजिंग ऐप में फोटो एडिट और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। भारत सहित कई देशों में स्कैम डिटेक्शन फीचर भी फैला रहा है, जो मैसेज और कॉल में संभव धोखाधड़ी पर चेतावनी दे सकेगा।

Google Pixel फोन्स में मिलेंगे नए फीचर्स

नोटिफिकेशन समरी और ऑर्गनाइजर: Pixel फोन अब लंबी चैट्स या ग्रुप मैसेज की जांच कर AI-समरी पेश करेंगे ताकि यूजर जल्दी समझ सकें कि मैसेज में क्या लिखा गया है। इसके साथ नोटिफिकेशन ऑर्गनाइजर भी आ रहा है जो कम महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन को छाँटकर मुख्य नोटिफिकेशन को ऊपर लाएगा।

Nano Banana इमेज एडिटिंग: मैसेजिंग ऐप में अब Google का इमेज-एडिटिंग मॉडल “Nano Banana” शामिल किया गया है इससे यूजर चैट में सीधे फोटो को ट्रांसफॉर्म या एडिट कर सकते हैं।

स्कैम डिटेक्शन और VIP कॉन्टैक्ट नोटिफिकेशन: Pixel 6 और उससे नए मॉडल में अब मैसेज या कॉल में संभावित धोखाधड़ी दिखने पर “Likely scam” टैग मिलता है। Pixel 6 और ऊपर वाले मॉडल में यूजर द्वारा चुनिंदा VIP कॉन्टैक्ट्स के नोटिफिकेशन को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उन्हें देखा न छोड़ें।

किन डिवाइस को मिलेगा अपडेट

यह अपडेट Pixel 9 सीरीज और उसके बाद के मॉडल्स में पहले मिलेगा लेकिन Pixel 9a इसमें शामिल नहीं। भारत में स्कैम डिटेक्शन जैसे फीचर्स भी रोल-आउट हो रहे हैं। ध्यान दें कि सभी मॉडल्स को एक ही दिन में अपडेट नहीं मिलेगा, क्रमशः रोल-आउट होगा।

यूजर को क्या करना चाहिए

अपने Pixel फोन की सेटिंग्स में सिस्टम अपडेट चेक करें। मैसेजिंग ऐप और नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाकर देखें कि नए AI-फीचर्स एक्टिव हैं या नहीं। नोटिफिकेशन/कॉल्स को अनदेखा करें। Nano Banana जैसे इमेज एडिटिंग फीचर्स इस्तेमाल करते वक्त अपनी फोटो-प्राइवेसी पर ध्यान दें।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
