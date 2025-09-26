₹30 हजार से कम में 7 साल अपडेट पाने वाला Pixel फोन, बेस्ट BBD सेल डील

टेक कंपनी Google के Pixel लाइनअप के स्मार्टफोन को अब तक की सबसे बड़ी छूट पर खरीदने का मौका ग्राहकों को Flipkart पर मिल रहा है। Pixel 8a को 30 हजार रुपये से कम में ऑर्डर किया जा सकता है।

Fri, 26 Sep 2025 01:43 PM

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर इन दिनों Big Billion Days Sale चल रही है और ग्राहकों को ढेरों स्मार्टफोन्स पर बंपर डिस्काउंट का फायदा मिल रहा है। अगर आप मिडरेंज सेगमेंट में बेस्ट स्मार्टफोन खरीदने का मन बना रहे हैं तो बेस्ट डील का फायदा Google Pixel 8a पर मिल रहा है। बेहतरीन कैमरा सेटअप वाले इस फोन को कंपनी 7 साल, यानी Android 21 तक अपडेट्स देने वाली है।

Google Pixel लाइनअप के डिवाइसेज में स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस यूजर्स को मिलता है और सबसे पहले नए फीचर्स का फायदा दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि कुछ साल पुराना फोन खरीदने पर नए अपडेट्स नहीं मिलेंगे, तो यहां भी बड़ी राहत मिलती है। Pixel 8a जैसे पिक्सल डिवाइसेज को कंपनी पूरे 7 बड़े अपडेट्स देने वाली है। यानी इस फोन के हार्डवेयर को लेटेस्ट फीचर्स और अपडेट्स लंबे वक्त तक लगातार मिलते रहेंगे।

खास डिस्काउंट के साथ खरीदें Pixel 8a Big Billion Days Sale के दौरान ग्राहकों को Pixel 8a को 29,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इस फोन के लिए चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करने की स्थिति में एक्सट्रा डिस्काउंट और कैशबैक का फायदा मिलता है। इस फोन के लिए पुराना डिवाइस एक्सचेंज करने की स्थिति में ग्राहकों को अधिकतम 29,450 रुपये तक छूट मिल सकती है।

चुनिंदा मॉडल्स एक्सचेंज करने वालों को 2000 रुपये का अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है। इसकी वैल्यू पुराने मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करेगी। यह एलोय, बे और ऑब्सिडियन कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।