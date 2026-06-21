'सिरदर्द' बना Android 17, इंस्टॉल करके परेशान हो रहे यूजर्स, अब कर रहे शिकायत

Android 17 अपडेट Google Pixel यूजर्स के लिए सिरदर्द बन गया है। अपडेट इंस्टॉल करने के बाद पिक्सेल यूजर्स अलग-अलग तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं। यूजर्स रेडिट पर इसकी शिकायत कर रहे हैं। चलिए डिटेल में बताते हैं क्या है मामला

Google Pixel के लिए नया Android 17 सिरदर्द बन गया है। कई यूजर्स अपडेट इंस्टॉल करने के बाद परेशान हो रहे हैं। दरअसल, गूगल ने जून 2026 के बीच में Android 17 लॉन्च किया और इसे Pixel फोन पर कई वादों के साथ रोलआउट करना शुरू किया, जैसे बेहतर परफॉर्मेंस, नए AI फीचर और हर चीज का स्मूद एक्सपीरियंस। हालांकि, बहुत से लोगों के लिए यह उत्साह ज्यादा समय तक नहीं रहा। जल्द ही, यूजर्स रेडिट, एक्स और आम फोरम पर दो बड़ी समस्याओं की शिकायतें करने लगे, जिसमें खराब टचस्क्रीन और अस्थिर 5G कनेक्शन शामिल है। कुछ लोगों का कहना है कि उनके फोन कभी-कभी टैप और स्वाइप पर रिस्पॉन्स देना बंद कर देते हैं। कुछ लोग "जेस्चर इनवर्जन" जैसी और भी अजीब समस्या का सामना कर रहे हैं, जिसमें ऊपर की ओर स्वाइप करने पर स्क्रीन नीचे स्क्रॉल होती है और इसके उलट भी होता है। यह अजीब है और यह समस्या Android 17 अपडेट के बाद ही शुरू हुई।

ये पिक्सेल फोन यूजर्स परेशान यह समस्या कई पिक्सेल फोन्स को प्रभावित कर रही है, विशेष रूप से नई Pixel 10 Series, 9, 8 और 7 मॉडल के साथ। पिक्सेल 6 यूजर्स कम प्रभावित लग रहे हैं। हालांकि, राहत की बात यह है कि यह किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर समस्या की तरह नहीं दिखता है, जिससे पता चलता है कि यह अपडेट से हुई एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी है।

कुछ लोगों को "स्मूथ डिस्प्ले" (वेरिएबल रिफ्रेश रेट सेटिंग) को बंद करके और वापस चालू करके थोड़ी राहत मिली है, लेकिन यह कोई गारंटीड समाधान नहीं है। हालांकि, गूगल के पास मंथली अपडेट के माध्यम से इस प्रकार के पिक्सेल बग को तेजी से खत्म करने की एक बढ़िया हिस्ट्री रही है, इसलिए उम्मीद है कि कंपनी इसे भी ठीक करने पर काम कर रही है। गूगल ने भी इस समस्या को स्वीकार कर लिया है लेकिन अभी तक कोई समाधान जारी नहीं किया है।

5G और वाईफाई कनेक्टिविटी की समस्या इसके अलावा, बहुत से यूजर्स (खासतौर से Pixel 9 Pro, 9 Pro XL, 8 Pro, 8a और यहां तक ​​कि कुछ 6a मॉडल पर) ने अपडेट करने के बाद अपना 5G पूरी तरह से खो दिया। फोन LTE पर बंद हो जाते हैं या सिग्नल पूरी तरह खो देते हैं। कुछ को रीस्टार्ट होने के बाद गायब eSIM प्रोफाइल और वाई-फाई नेटवर्क भी दिखाई दे रहे हैं। कई खास गूगल ऐप्स (जैसे गूगल ऐप, यूट्यूब, जीमेल, प्ले स्टोर, गूगल कीप और गूगल फोटोज) भी वाई-फाई पर लोड होने या ठीक से काम करने में विफल हो रहे हैं।

सेफ रहने के लिए करें ये काम पिक्सेल कम्युनिटी मॉडरेटर के पास अभी के लिए एक अच्छा समाधान है: सेटिंग्स -> सिस्टम -> रीसेट विकल्प -> मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट करें पर जाएं। यह आपके वाई-फाई, ब्लूटूथ और मोबाइल डेटा कॉन्फिगरेशन को मिटा देता है, इसलिए आपको सब कुछ फिर से सेट करना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि इससे उनका 5G वापस आ जाता है।