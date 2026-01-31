देखते ही हो जाएगे फैन, पिंक कलर में आ रहा पिक्सेल का पॉपुलर बड्स, देखें फर्स्ट लुक
गूगल जल्द ही अपने Pixel Buds 2a के कलर लाइनअप को बढ़ा सकता है। एंड्रॉयड हेडलाइन्स ने ऑफिशियल दिखने वाली रेंडर इमेज पब्लिश की हैं, जिनमें ईयरबड्स दो नए कलर ऑप्शन में दिखाए गए हैं। इन्हें शायद Fog और Berry कहा जाएगा।
Google Pixel फैन्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी अब अपने पॉपुलर ईयरबड्स मॉडल को दो नए कलर्स में ला रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, गूगल जल्द ही अपने Pixel Buds 2a के कलर लाइनअप को बढ़ा सकता है। एंड्रॉयड हेडलाइन्स ने ऑफिशियल दिखने वाली रेंडर इमेज पब्लिश की हैं, जिनमें ईयरबड्स दो नए कलर ऑप्शन में दिखाए गए हैं, जिन्हें पहले से मौजूद हेजल और आइरिस कलर वेरिएंट के साथ लाइनअप में जोड़े जाने की उम्मीद है। Pixel Buds 2a को पिछले साल अगस्त में 12,999 रुपये कीमत और दो कलर्स (हेजल और आइरिस) में लॉन्च किया गया था। अभी भी यह फ्लिपकार्ट पर इसी कीमत में मिल रहे हैं। उम्मीद है कि नए कलर वेरिएंट की कीमत भी इतनी ही होगी।
सॉफ्ट पिंक और लाइट ग्रे फिनिश
हालांकि, गूगल ने ऑफिशियल नामों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि नए शेड्स रूमर्ड Pixel 9a कलर पैलेट से मेल खाएंगे। इन्हें शायद Fog और Berry कहा जाएगा। देखने में, Fog ऑप्शन हल्के ग्रे फिनिश जैसा दिखता है, जबकि Berry एक सॉफ्ट पिंक टोन है। पिंक वर्जन हाल के Pixel डिवाइस पर देखे गए Peony कलर जैसा ही है और यह साफ तौर पर उन यूजर्स के लिए है जो ज्यादा आकर्षक लुक चाहते हैं।
Pixel Buds 2a की खासियत
कलर के अलावा, और कुछ भी नहीं बदला है। Pixel Buds 2a का डिजाइन और हार्डवेयर वही है। चार्जिंग केस दोनों नए कलर्स के लिए बाहर से सफेद रहता है, जबकि अंदर का हिस्सा ईयरबड्स के रंग से मैच करता है, जैसा कि मौजूदा वेरिएंट में देखा जा सकता है।
पिक्सेल बड्स 2a को 45 मिलियन से ज्यादा ईयर स्कैन के डेटा का इस्तेमाल करके डिजाइन किया गया है ताकि कम्फर्ट और फिट बेहतर हो सके। ईयरबड्स को पसीने और पानी से बचाव के लिए IP54 रेटिंग मिली है, जबकि चार्जिंग केस को IPX4 रेटिंग मिली है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट मिलता है, जो कॉल क्वालिटी और कनेक्शन स्टेबिलिटी को बेहतर बनाता है।
ईयरबड्स में गूगल टेंसर A1 चिप लगी है, जिसके साथ 11 एमएम के डायनेमिक ड्राइवर्स हैं। फीचर्स में साइलेंट सील 1.5 के साथ एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी मोड, एक्टिव इन-ईयर प्रेशर रिलीफ, स्टीरियो स्पेशल ऑडियो और 5-बैंड इक्वलाइजर शामिल हैं। वॉयस कॉल के लिए विंड-ब्लॉकिंग मेश और गूगल AI-पावर्ड नॉइज रिडक्शन की सुविधा है।
लंबी बैटरी लाइफ
ANC ऑन होने पर बैटरी लाइफ 7 घंटे तक और चार्जिंग केस के साथ 20 घंटे तक चलती है। ANC बंद होने पर, ईयरबड्स 10 घंटे और केस के साथ 27 घंटे तक चल सकते हैं। इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। मात्र 5 मिनट की क्विक चार्जिंग से यह घंटे तक का प्लेबैक दे सकता है। चार्जिंग के लिए इसमें यूएसबी टाइप-सी पोर्ट दिया गया है। केस में रिप्लेसेबल बैटरी है।
अन्य खास फीचर्स
ईयरबड्स में मिलने वाले अन्य खास फीचर्स में हैंड्स-फ्री जेमिनी एक्सेस, टैप कंट्रोल्स, पिक्सेल-परफेक्ट पेयरिंग, मल्टीपॉइंट स्विचिंग और फाइंड हब सपोर्ट जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स शामिल हैं। हर ईयरबड में दो माइक्रोफोन, इंफ्रारेड इन-ईयर डिटेक्शन और कैपेसिटिव टच कंट्रोल्स लगे हैं।
