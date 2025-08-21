Pixel 9 vs Pixel 10: ₹19,809 ज्यादा देकर मिलेगा Tensor G5, Telephoto कैमरा, जानें किसमें ज्यादा दम?

Pixel 10 क्या Pixel 9 से बेहतर है? जानिए Tensor G5, ट्रिपल कैमरा, बेहतर AI फीचर्स, बैटरी, चार्जिंग और वायरलेस सुधारों के आधार पर दोनों की तुलना।

Google की Pixel सीरीज, अपने दमदार कैमरा, ताजा सॉफ़्टवेयर और AI फीचर्स के लिए पहचानी जाती रही है। 2024 में लॉन्च हुआ Pixel 9 Tensor G4 चिप, IP68 रेटिंग वाला एक बजट फ्लैगशिप था। अब Pixel 10 कल लॉन्च हो गया है जिसमें Tensor G5 चिप, ट्रिपल कैमरा सेटअप, 5x ऑप्टिकल ज़ूम, MagSafe जैसे Qi2 मैग्नेटिक चार्जिंग, और नए AI फीचर्स जैसे Magic Cue और Camera Coach है ।अब सवाल ये है: क्या Pixel 10 के सुधार Pixel 9 के बजाय इसे खरीदने लायक बनाते हैं? आइए दोनों फोन की तुलना कर इसे समझते हैं।

Pixel 9 vs Pixel 10: फीचर की तुलना 1. डिज़ाइन और डिस्प्ले दोनों फोन में 6.3-इंच Actua OLED डिस्प्ले है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और Gorilla Glass Victus 2 प्रोटेक्शन मिलता है। Pixel 10 में स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो थोड़ा बेहतर है और कैमरा बार को पतला किया गया है। इसके अलावा नए रंग (जैसे Jade, Porcelain) Pixel 10 को ज्यादा प्रीमियम फील देते हैं। डिज़ाइन में मामूली बदलाव हैं लेकिन Pixel 10 ज्यादा मॉडर्न लगता है।

2. प्रोसेसर और परफॉर्मेंस Pixel 9 में Tensor G4 (4nm) था, जबकि Pixel 10 में नया Tensor G5 (3nm, TSMC द्वारा निर्मित) है। Tensor G5 ज्यादा पावर एफिशिएंट है, हीटिंग कम करता है और AI-आधारित टास्क्स में काफी तेज़ है। गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए Pixel 10 निश्चित तौर पर बेहतर है।

3. कैमरा Pixel 9 में 50MP मेन + 12MP अल्ट्रावाइड कैमरा सेटअप था। Pixel 10 में 48MP मेन + 12MP अल्ट्रावाइड + 10.8MP टेलीफोटो (5x ऑप्टिकल, 20x डिजिटल ज़ूम) शामिल हुआ। यानी Pixel 10 ने पहली बार बेस मॉडल में टेलीफोटो जोड़ा, जिससे पोर्ट्रेट और ज़ूम शॉट्स में जबरदस्त सुधार आया। AI टूल्स जैसे Magic Editor और Camera Coach भी Pixel 10 के कैमरे को और स्मार्ट बनाते हैं।

4. बैटरी और चार्जिंग Pixel 9 में 4700mAh बैटरी थी जिसमें 27W wired और 15W wireless चार्जिंग सपोर्ट था। Pixel 10 में बैटरी बढ़ाकर 4970mAh की गई और चार्जिंग में सुधार किया गया, 30W wired और Qi2 मैग्नेटिक wireless चार्जिंग (20W तक)। इससे Pixel 10 ज्यादा फास्ट चार्ज होता है और वायरलेस चार्जिंग का अनुभव भी smooth हो गया है।

5. AI फीचर्स Pixel 9 में बेसिक AI टूल्स जैसे Magic Eraser और Call Assist थे। Pixel 10 में नए AI फीचर्स की भरमार है: Magic Cue (contextual suggestions), Camera Coach, Speak-to-Tweak (वॉइस से एडिट), और Live Photo Advice। ये सभी Pixel 10 को ज्यादा future-ready बनाते हैं।

6. सॉफ्टवेयर और अपडेट्स दोनों फोन Android 15 पर चलते हैं और Google की 7 साल तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट की गारंटी के साथ आते हैं। मतलब long-term सपोर्ट में दोनों बराबर हैं।