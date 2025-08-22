Pixel 10 Pro आया, लेकिन Pixel 9 Pro पर मिल रही सबसे बड़ी डील; खुश कर देगी कीमत

Google का पिछला फ्लैगशिप फोन Pixel 9 Pro अब भारत में 23,000 रुपये सस्ता मिल रहा है, जिसकी नई कीमत 89,999 रुपये तय की गई है। Flipkart पर बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर के साथ खरीदार और भी बड़ी बचत कर सकते हैं।

Fri, 22 Aug 2025 11:59 AM

गूगल पिक्सल सीरीज की पहचान इसके पावरफुल कैमरा सेटअप और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के चलते है। अच्छी बात यह है कि नए Pixel 10 Pro के लॉन्च के बाद अब कंपनी का पिछला फ्लैगशिप मॉडल Pixel 9 Pro बड़ी छूट पर मिल रहा है। अगर आप प्रीमियम स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, लेकिन कम बजट की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे थे तो यह ऑफर आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है।

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart ने Pixel 9 Pro की कीमत में बड़ी कटौती की है। यह फोन अब 89,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकता है, जबकि इसे लॉन्च के वक्त 109,999 रुपये में मार्केट का हिस्सा बनाया गया था। यानी लॉन्च प्राइस से इसे लगभग 23 हजार रुपये सस्ते में खरीदने का मौका दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 3,000 रुपये अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल रहा है।

साथ ही अगर आप पुराना फोन एक्सचेंज में देते हैं तो 55,850 रुपये तक का फायदा मिल सकता है। ध्यान रहे, एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने फोन के मॉडल और कंडीशन पर निर्भर करेगी।

ऐसे हैं Pixel 9 Pro के स्पेसिफिकेशंस पिक्सल डिवाइस में 6.3 इंच का LTPO OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120Hz वेरिएबल रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट है। फोन का डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 से प्रोटेक्टेड है। इसमें गूगल का इन-हाउस Tensor G4 प्रोसेसर दिया गया है और फोन को IP68 रेटिंग मिली है, यानी यह पानी और धूल से सेफ है।

कैमरा परफॉर्मेंस Pixel सीरीज की पहचान रही है। इस फोन में पीछे की ओर 50MP वाइड कैमरा, 48MP अल्ट्रावाइड और 48MP टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जो 30x सुपर रेस जूम तक सपोर्ट करता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 42MP का ड्यूल पीडी फ्रंट कैमरा मौजूद है।