Pixel 10 Pro आया, लेकिन Pixel 9 Pro पर मिल रही सबसे बड़ी डील; खुश कर देगी कीमत Google Pixel 9 Pro Gets Massive Price Cut in India Now 23000 rupees Cheaper with Bank and Exchange Offers, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Google Pixel 9 Pro Gets Massive Price Cut in India Now 23000 rupees Cheaper with Bank and Exchange Offers

Pixel 10 Pro आया, लेकिन Pixel 9 Pro पर मिल रही सबसे बड़ी डील; खुश कर देगी कीमत

Google का पिछला फ्लैगशिप फोन Pixel 9 Pro अब भारत में 23,000 रुपये सस्ता मिल रहा है, जिसकी नई कीमत 89,999 रुपये तय की गई है। Flipkart पर बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर के साथ खरीदार और भी बड़ी बचत कर सकते हैं।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 11:59 AM
share Share
Follow Us on
Pixel 10 Pro आया, लेकिन Pixel 9 Pro पर मिल रही सबसे बड़ी डील; खुश कर देगी कीमत

गूगल पिक्सल सीरीज की पहचान इसके पावरफुल कैमरा सेटअप और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के चलते है। अच्छी बात यह है कि नए Pixel 10 Pro के लॉन्च के बाद अब कंपनी का पिछला फ्लैगशिप मॉडल Pixel 9 Pro बड़ी छूट पर मिल रहा है। अगर आप प्रीमियम स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, लेकिन कम बजट की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे थे तो यह ऑफर आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है।

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart ने Pixel 9 Pro की कीमत में बड़ी कटौती की है। यह फोन अब 89,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकता है, जबकि इसे लॉन्च के वक्त 109,999 रुपये में मार्केट का हिस्सा बनाया गया था। यानी लॉन्च प्राइस से इसे लगभग 23 हजार रुपये सस्ते में खरीदने का मौका दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 3,000 रुपये अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल रहा है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro XL

  • checkMoonstone
  • check16 GB RAM
  • check256GB Storage

₹124999

और जाने

Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro

  • checkMoonstone
  • check16 GB RAM
  • check256GB Storage

₹109999

और जाने

discount

9% OFF

Vivo X Fold 5

Vivo X Fold 5

  • checkTitanium
  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage
amazon-logo

₹144990

₹159999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo X Fold 5G

Vivo X Fold 5G

  • checkWhite
  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage
amazon-logo

₹144990

₹159999

खरीदिये

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro XL

  • checkPorcelain
  • check16 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹124999

और जाने

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
  • check6.9-inch/ 4.1 inch Display Size
amazon-logo

₹121999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:Pixel फोन पर लूट ऑफर! नया आते ही पिछले पर ₹53000 की छूट

साथ ही अगर आप पुराना फोन एक्सचेंज में देते हैं तो 55,850 रुपये तक का फायदा मिल सकता है। ध्यान रहे, एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने फोन के मॉडल और कंडीशन पर निर्भर करेगी।

ऐसे हैं Pixel 9 Pro के स्पेसिफिकेशंस

पिक्सल डिवाइस में 6.3 इंच का LTPO OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120Hz वेरिएबल रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट है। फोन का डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 से प्रोटेक्टेड है। इसमें गूगल का इन-हाउस Tensor G4 प्रोसेसर दिया गया है और फोन को IP68 रेटिंग मिली है, यानी यह पानी और धूल से सेफ है।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में Samsung, Motorola और Realme सब; ये रहीं टॉप डील्स

कैमरा परफॉर्मेंस Pixel सीरीज की पहचान रही है। इस फोन में पीछे की ओर 50MP वाइड कैमरा, 48MP अल्ट्रावाइड और 48MP टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जो 30x सुपर रेस जूम तक सपोर्ट करता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 42MP का ड्यूल पीडी फ्रंट कैमरा मौजूद है।

पावर के लिए इसमें 4700mAh की बैटरी है, जो 45W फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। डिवाइस का वजन 199 ग्राम और मोटाई 8.5mm है, जिससे यह हाथ में प्रीमियम फील होता है।

Google Google Pixel Smartphone अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.