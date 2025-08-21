Pixel फोन पर लूट ऑफर! नया आते ही पिछले पर पूरे ₹53 हजार की धमाकेदार छूट Google Pixel 9 Pro Fold on huge 53000 rupees discount after Google Pixel 10 Pro Fold launch in India, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Google Pixel 9 Pro Fold on huge 53000 rupees discount after Google Pixel 10 Pro Fold launch in India

Pixel फोन पर लूट ऑफर! नया आते ही पिछले पर पूरे ₹53 हजार की धमाकेदार छूट

टेक कंपनी गूगल ने Pixel 10 Pro Fold लॉन्च किया है, जिसके बाद Pixel 9 Pro Fold पर 53,000 रुपये का बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। ऑफर्स के बाद यह फोन अब 1,19,999 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर खरीदा जा सकता है।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 03:13 PM
Pixel फोन पर लूट ऑफर! नया आते ही पिछले पर पूरे ₹53 हजार की धमाकेदार छूट

Google Pixel 10 Pro Fold के लॉन्च के बाद अब कंपनी का पिछला फ्लैगशिप फोल्डेबल फोन Pixel 9 Pro Fold बंपर डिस्काउंट पर मिल रहा है। ऐसे में जो लोग लेटेस्ट मॉडल के महंगे होने के चलते उसे नहीं खरीद पा रहे, उनके लिए यह फोन एक बेहतरीन बन सकता है। आइए आपको इसपर मिल रहे 53 हजार रुपये के डिस्काउंट के बारे में विस्तार से बताते हैं।

Pixel 9 Pro Fold अब Flipkart पर 1,29,999 रुपये में खरीदा जा सकता है, जबकि इसका लॉन्च प्राइस अगस्त, 2024 में 1,72,999 रुपये रखा गया था। HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 10,000 रुपये की एक्सट्रा छूट भी मिल सकती है, जिससे इसका इफेक्टिव प्राइस 1,19,999 रुपये हो जाता है। ऐसे में कुल 53 हजार रुपये तक की छूट का फायदा दिया जा रहा है।

साथ ही एक्सचेंज ऑफर के साथ 55,850 रुपये तक का फायदा मिल सकता है, जो पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करता है। ध्यान रहे कि आप एक्सचेंज डिस्काउंट या बैंक ऑफर में से किसी एक का ही बेनिफिट ले सकते हैं।

ऐसे हैं Pixel 9 Pro Fold के स्पेसिफिकेशंस

फोन में 8 इंच का LTPO OLED Super Actua Flex इनर डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजॉल्यूशन 2076x2152 पिक्सल है। यह 120Hz रिफ्रेश रेट और 2700 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। बाहर 6.3 इंच का OLED Super Actua डिस्प्ले मिलता है, जो समान रिफ्रेश रेट और ब्राइटनेस के साथ आता है। पावर के लिए इसमें Google Tensor G4 चिपसेट और Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है।

कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन में 48 मेगापिक्सल वाइड एंगल, 10.5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 10.8 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा मौजूद है। फ्रंट में 10-10 मेगापिक्सल के दो सेल्फी कैमरे मिलते हैं। बैटरी 4,650mAh की है, जिसे 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है।

Google Pixel Google Smartphones अन्य..
