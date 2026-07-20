Google Pixel 11a में इस बार मिलेंगे बड़े अपग्रेड: नए सेल्फी कैमरा, Tensor G6 प्रोसेसर, 8GB RAM, दमदार AI फीचर्स की भरमार

Google Pixel 11a के लॉन्च से पहले स्पेसिफिकेशन लीक हो गए हैं। फोन में Tensor G6 प्रोसेसर, 120Hz डिस्प्ले, नया फ्रंट कैमरा, तगड़े AI फीचर्स और बेहतर कनेक्टिविटी जैसे शानदार स्पेक्स मिल सकते हैं।

Google Pixel 11a Leaks: Google अपने अगले मिड-रेंज स्मार्टफोन Pixel 11a को लेकर चर्चा में है। यह फोन जल्द लॉन्च हो सकता है, लेकिन लॉन्च से पहले ही इसकी कई जरूरी फीचर्स लीक हो गए हैं। नई रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार Google अपने बजट Pixel फोन में ऐसा अपग्रेड दे सकता है, जिसका इंतजार यूजर्स लंबे समय से कर रहे थे। लीक के अनुसार Pixel 11a में कंपनी फ्लैगशिप सीरीज वाला Tensor G6 प्रोसेसर दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह Pixel A-सीरीज के लिए बड़ा बदलाव माना जाएगा। इसके अलावा फोन में 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, ज्यादा ब्राइट स्क्रीन, नया फ्रंट कैमरा और बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलने की भी संभावना है। हालांकि यह सभी डिटेल्स फिलहाल लीक पर आधारित हैं और Google ने इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

Google Pixel 11a में मिल सकते हैं ये खास फीचर्स सबसे बड़ा खुलासा प्रोसेसर को लेकर हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Pixel 11a में Tensor G6 चिपसेट दिया जा सकता है। यह वही नई पीढ़ी का प्रोसेसर है, जिसके Pixel 11 सीरीज में इस्तेमाल होने की उम्मीद है। इससे फोन की AI परफॉर्मेंस, ऐप स्पीड और मल्टीटास्किंग पहले से बेहतर हो सकती है। Google पुराने Samsung मॉडेम की जगह MediaTek M90 मॉडेम का इस्तेमाल कर सकता है। इससे नेटवर्क स्टेबिलिटी बेहतर होने, कॉल ड्रॉप कम होने और बैटरी एफिशिएंसी में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

रिपोर्ट के अनुसार फोन में 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रेजोल्यूशन 1080×2424 पिक्सल हो सकता है। स्क्रीन 60Hz से 120Hz तक एडैप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट कर सकती है। वहीं पीक ब्राइटनेस करीब 3350 निट्स तक पहुंचने की बात भी कही जा रही है। Pixel फोन हमेशा अपने कैमरे के लिए जाने जाते हैं। Pixel 11a में नया सेल्फी कैमरा सेंसर दिया जा सकता है। हालांकि इसके मेगापिक्सल की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कैमरा में AI बेस्ड फोटो प्रोसेसिंग और बेहतर वीडियो कॉलिंग एक्सपीरियंस मिलने की उम्मीद है। Pixel 11a में 8GB RAM दी जा सकती है।