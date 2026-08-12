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Google Pixel 11 सीरीज भारत में लॉन्च, एकसाथ चार मॉडल लाई कंपनी; इतनी है कीमत

By Pranesh Tiwari
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Google ने Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold को भारत में लॉन्च कर दिया है, जिनकी शुरुआती कीमत 89,999 रुपये है। आइए आपको इनके बारे में बताते हैं। 

Google Pixel 11 Series Launch
Google Pixel 11 Series में कुल चार डिवाइसेज शामिल किए गए हैं।

Google ने अपनी नई Pixel 11 सीरीज को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। कंपनी की नई फ्लैगशिप लाइनअप में Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold शामिल हैं। नई सीरीज में Google ने कैमरा और हार्डवेयर अपग्रेड के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर खासा जोर दिया है। कंपनी का कहना है कि नई Pixel सीरीज का अनुभव पहले से ज्यादा पर्सनलाइज्ड और proactive बनाया गया है।

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Google ने Pixel 11 सीरीज में अपना नया Tensor G6 प्रोसेसर दिया है। कंपनी के मुताबिक, नई चिप बेहतर परफॉर्मेंस के साथ AI से जुड़े फीचर्स को ज्यादा बेहतर बनाने में मदद करती है। नई सीरीज में Gemini AI का इस्तेमाल फोन के रोजमर्रा के एक्सपीरियंस में और डीपली किया गया है।

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Pixel 11 सीरीज की भारत में कीमत

भारत में Pixel 11 सीरीज की शुरुआती कीमत 89,999 रुपये है। लाइनअप के अलग-अलग मॉडल्स की शुरुआती कीमत आप नीचे देख सकते हैं।

Google Pixel 11: 89,999 रुपये

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Google Pixel 11 Pro: 1,09,999 रुपये

Google Pixel 11 Pro XL: 1,29,999 रुपये

Google Pixel 11 Pro Fold: 1,69,999 रुपये

नई सीरीज में Pixel 11 Pro Fold सबसे प्रीमियम मॉडल है। इन डिवाइसेज की भारत में प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है।

AI को बनाया सबसे बड़ा फोकस

Pixel 11 सीरीज के साथ Google ने AI अनुभव को एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की है। कंपनी ने इसे Gemini Intelligence और ज्यादा proactive AI capabilities के साथ पेश किया है। इसका मकसद केवल यूजर के सवालों का जवाब देना नहीं, बल्कि जरूरत के मुताबिक सही समय पर मदद उपलब्ध कराना है। Google ने Pixel 11 में Gemini की क्षमताओं को फोन के अलग-अलग हिस्सों के साथ डीपली जोड़ा है। इसके जरिए यूजर्स को जानकारी समझने, काम करने और रोजमर्रा के कई कार्यों में सहायता मिल सकती है।

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नई सीरीज में Magic Cue जैसे AI फीचर्स भी Pixel के ज्यादा व्यक्तिगत अनुभव का हिस्सा हैं। Google पिछले Pixel अपडेट्स में भी Magic Cue के जरिए बातचीत और संदर्भ के आधार पर सुझाव देने वाली क्षमताएं ला चुका है।

Pixel 11 Pro में HiLight LED फीचर

Pixel 11 Pro सीरीज का एक खास फीचर HiLight है। यह फोन के कैमरा बार में मौजूद LED लाइट के जरिए अलग-अलग गतिविधियों और नोटिफिकेशन के लिए विजुअल संकेत देता है। Google ने इसे Pixel के नए AI-केंद्रित अनुभव का हिस्सा बनाया है। इसका मकसद यूजर को हर छोटी जानकारी के लिए फोन की स्क्रीन देखने की जरूरत को कम करना है।

साथ ही Pixel 11 सीरीज के सभी नए स्मार्टफोन Google के नए Tensor G6 चिपसेट से लैस हैं। Tensor चिप Google के Pixel फोन में AI, कैमरा प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग क्षमताओं का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। नई पीढ़ी में Google ने Tensor G6 को AI फीचर्स के लिए और सक्षम बनाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, नया प्रोसेसर पिछले जेनरेशन की तुलना में परफॉर्मेंस में भी सुधार करता है।

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कैमरा में भी मिला बड़ा अपग्रेड

Google ने Pixel 11 सीरीज के कैमरा सिस्टम में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। खास तौर पर Pro मॉडल में कंपनी ने नए कैमरा हार्डवेयर और बेहतर computational photography पर ध्यान दिया है। Pixel 11 Pro और Pixel 11 Pro XL में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP मुख्य कैमरा, 48MP अल्ट्रावाइड कैमरा और 48MP टेलीफोटो कैमरा शामिल हैं। Pro मॉडल में 120x तक Pro Zoom का सपोर्ट भी दिया गया है।

Google ने लो लाइट में फोटोग्राफी के लिए भी सुधार किए हैं। Pro मॉडल में Instant Night Sight जैसी क्षमताएं दी गई हैं, जबकि सेल्फी कैमरे को भी अपग्रेड किया गया है। यही नहीं, Pixel 11 Pro सीरीज में वीडियो रिकॉर्डिंग को भी बेहतर किया गया है। फोन में 8K वीडियो रिकॉर्डिंग और बेहतर स्टेबिलाइजेशन जैसी क्षमताएं मिलती हैं। इससे खास तौर पर कंटेंट क्रिएटर्स को फायदा हो सकता है।

Google ने कैमरा अनुभव में AI आधारित एडिटिंग और क्रिएशन टूल्स को भी शामिल किया है। नई सीरीज में Magic Capture, Camera Looks और Creator Suite जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं।

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ज्यादा स्टोरेज और RAM का फायदा

Google ने नई Pixel सीरीज में बेस स्टोरेज को भी बढ़ाया है। Pixel 11 सीरीज के बेस कॉन्फिगरेशन में अब 256GB स्टोरेज मिलता है। Pixel 11 और Pro मॉडल में उपलब्ध RAM और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन मॉडल के अनुसार अलग-अलग हैं। Pro मॉडल में ज्यादा स्टोरेज वाले वेरिएंट के साथ 16GB तक RAM उपलब्ध है, जो AI और मल्टीटास्किंग जैसे कामों के लिए परफेक्ट है।

Pixel 11 Pro Fold भी हुआ लॉन्च

Google ने नई सीरीज के साथ Pixel 11 Pro Fold भी पेश किया है। यह कंपनी का नया फोल्डेबल फ्लैगशिप है और Pixel के AI अनुभव को फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर में लेकर आता है। Pro Fold में Google ने बड़े डिस्प्ले वाले फोल्डेबल अनुभव के साथ AI और मल्टीटास्किंग फीचर्स पर ध्यान दिया है। इसकी कीमत पूरी Pixel 11 लाइनअप में सबसे ज्यादा है।

Android 17 के साथ आए नए Pixel

Pixel 11 सीरीज Google के नए Android 17 एक्सपीरियंस के साथ आती है। Android के नए वर्जन में प्राइवेसी, सिक्योरिटी, प्रोडक्टिविटी और डिवाइस अनुभव से जुड़े कई सुधार किए गए हैं। Google Pixel की खासियतों में से एक उसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इंटीग्रेशन रहा है। Pixel 11 में कंपनी ने इसी स्ट्रेटजी को AI के साथ और आगे बढ़ाया है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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