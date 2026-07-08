Google ने कर दिया कन्फर्म: इस दिन लॉन्च होगी दमदार AI फीचर्स वाली Pixel 11 Series, एक साथ आएंगे 4 नए स्मार्टफोन

Google ने Pixel 11 Series की लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है। इस बार के Made by Google इवेंट में Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold पेश किए जाएंगे।

Google के अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। क्योंकि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर अपने Made by Google इवेंट की तारीख का ऐलान कर दिया है। इसी इवेंट में नई Google Pixel 11 Series से पर्दा उठेगा। इस बार भी Google एक नहीं, बल्कि चार नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। इनमें Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold शामिल होने की उम्मीद है।इस बार कंपनी AI फीचर्स, बेहतर कैमरा, नए Tensor G6 प्रोसेसर और पहले से ज्यादा प्रीमियम डिजाइन पर फोकस कर सकती है।

Google ने लॉन्च डेट की पुष्टि कर दी Google ने पुष्टि की है कि Made by Google Event का 12 अगस्त 2026 को न्यूयॉर्क में होगा। इसी इवेंट में कंपनी अपनी नई Pixel 11 Series पेश करेगी। पिछले साल की तुलना में इस बार लॉन्च इवेंट पहले आयोजित किया जा रहा है।

एक साथ लॉन्च हो सकते हैं 4 नए Pixel फोन रिपोर्ट्स के मुताबिक Google इस बार चार मॉडल लॉन्च कर सकता है।

1. Google Pixel 11

2. Google Pixel 11 Pro

3. Google Pixel 11 Pro XL

4. Google Pixel 11 Pro Fold

फोल्डेबल मॉडल को पहले से ज्यादा पतला डिजाइन मिलने की उम्मीद है, जबकि Pro मॉडल में प्रीमियम फिनिश देखने को मिल सकती है।

Google Pixel 11 के फीचर्स (संभावित) Google Pixel 11 में 6.3 इंच का 120Hz OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। फोन में Google का नया Tensor G6 प्रोसेसर दिया जा सकता है। कैमरे की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा, 48MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 10.8MP टेलीफोटो सेंसर मिलने की संभावना है। सेल्फी के लिए 10.5MP फ्रंट कैमरा मिल सकता है। फोन Android 17 पर चलेगा और Google की ओर से लंबे समय तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट मिलने की उम्मीद है।

Google Pixel 11 Pro के स्पेसिफिकेशन्स (लीक) Pixel 11 Pro में 6.3 इंच का LTPO OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो 1Hz से 120Hz तक रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। इसमें Tensor G6 चिपसेट और 16GB तक रैम मिलने की उम्मीद है। कैमरा सेटअप में 50MP मेन कैमरा, 48MP अल्ट्रा-वाइड और 48MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिल सकता है। फोन में नए AI कैमरा फीचर्स, Magic Editor, Video Enhance और Live Translate जैसे Google AI टूल्स मिलने की संभावना है। इसके अलावा बड़ी बैटरी, तेज चार्जिंग और IP68 रेटिंग भी देखने को मिल सकती है।

Google Pixel 11 Pro XL के फीचर्स (संभावित) Pixel 11 Pro XL इस सीरीज का बड़ा मॉडल होगा। इसमें 6.8 इंच का LTPO OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जो QHD+ रिजॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। फोन में Tensor G6 प्रोसेसर, 16GB रैम और 1TB तक स्टोरेज का विकल्प मिल सकता है। कैमरा सेटअप Pixel 11 Pro जैसा हो सकता है, लेकिन बड़ी बैटरी (करीब 5,200mAh) और बेहतर कूलिंग सिस्टम मिलने की उम्मीद है।