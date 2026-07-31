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Google Pixel 11 सीरीज खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, भारत में इस दिन से शुरू होगी प्री-बुकिंग, जानें कब से कर सकेंगे ऑर्डर

By Himani Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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Google Pixel 11 सीरीज की भारत में प्री-ऑर्डर डेट कन्फर्म हो गई है। जानें Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold की लॉन्च डेट, बुकिंग कब शुरू होगी, संभावित कीमत और सभी जरूरी डिटेल।

Google Pixel 11 series
Google Pixel 11 सीरीज की बुकिंग का इंतजार खत्म

Google की अगली फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Pixel 11 का इंतजार अब खत्म होने वाला है। कंपनी पहले ही 12 अगस्त को होने वाले Made by Google 2026 इवेंट की पुष्टि कर चुकी है और अब भारत में इसकी प्री-बुकिंग को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, Google Pixel 11 सीरीज की प्री-ऑर्डर बुकिंग लॉन्च वाले दिन यानी 12 अगस्त से ही शुरू होगी। Google इस बार Pixel 11 के साथ Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold भी लॉन्च कर सकता है। कंपनी ने भले ही सभी फीचर्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में सामने आई रिपोर्ट्स और लीक्स से फोन के डिजाइन, स्टोरेज, कीमत और AI फीचर्स को लेकर काफी जानकारी मिल चुकी है।

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12 अगस्त से शुरू होगी प्री-ऑर्डर बुकिंग

रिपोर्ट के अनुसार, Google 12 अगस्त को न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले Made by Google इवेंट में Pixel 11 सीरीज लॉन्च करेगा। इसी दिन भारत समेत कई देशों में प्री-ऑर्डर भी शुरू होने की उम्मीद है। डिवाइस की शिपिंग और ओपन सेल 20 अगस्त के आसपास शुरू हो सकती है।

भारत में आएंगे Pixel 11 सीरीज के ये मॉडल

इस बार Google चार स्मार्टफोन पेश कर सकता है।

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार सभी मॉडल 256GB स्टोरेज से शुरू हो सकते हैं और कुछ मॉडल में 1TB तक का ऑप्शन भी मिल सकता है।

Google Pixel 11 सीरीज की कीमत

Google ने भारत में इनकी कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन Pixel 11 लाइनअप के सभी वैरिएंट्स की कीमत Pixel 10 सीरीज से ज़्यादा हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Google Pixel 11 सीरीज की कीमत प्रीमियम सेगमेंट में रहने वाली है। Pixel 11 के 256GB वेरिएंट की भारत में शुरुआती कीमत करीब 79,990 रुपए हो सकती है। वहीं, Pixel 11 Pro (256GB) की कीमत लगभग 1,37,000 रुपए रहने की उम्मीद है। टॉप मॉडल Pixel 11 Pro XL (256GB) करीब 1,65,000 रुपए में लॉन्च हो सकता है। इसके अलावा फोल्डेबल स्मार्टफोन Pixel 11 Pro Fold के 256GB वेरिएंट की शुरुआती कीमत €1,999 (करीब 1.9 लाख रुपये) हो सकती है।

Google Pixel 11 सीरीज के फीचर्स (लीक)

Google Pixel 11 सीरीज में Google का नया Tensor G6 प्रोसेसर दिया जा सकता है, जो पहले के मुकाबले बेहतर AI परफॉर्मेंस, तेज प्रोसेसिंग और बेहतर पावर एफिशिएंसी ऑफर करेगा। कैमरा सेक्शन में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लीक्स के मुताबिक, Pixel 11 सीरीज में AI Video Editing, बेहतर Night Sight, Super Res Zoom, Magic Editor के नए टूल्स, AI Photo Enhancement और Generative AI फीचर्स दिए जा सकते हैं। Google इस बार फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग को पहले से ज्यादा स्मार्ट बनाने पर काम कर रहा है। Pro मॉडल्स में पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और बेहतर सेंसर मिलने की भी चर्चा है।

डिस्प्ले की बात करें तो Pixel 11 सीरीज में 120Hz OLED LTPO डिस्प्ले है। वहीं, बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए नए Tensor G6 चिप के साथ बेहतर ऑप्टिमाइजेशन मिलने की उम्मीद है। फोन में फास्ट चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग, IP68 रेटिंग, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 और सैटेलाइट कनेक्टिविटी जैसे प्रीमियम फीचर्स भी दिए जा सकते हैं।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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