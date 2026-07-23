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लॉन्च से पहले Google Pixel 11 Series के कलर्स, कीमत और फीचर्स लीक, नया Pixel Glow फीचर करेगा सबको सरप्राइज

By Himani Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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Pixel Glow फीचर, Tensor G6 चिपसेट, AI अपग्रेड के साथ आ रही Google की नई Pixel 11 सीरीज। लॉन्च से पहले इसके कलर्स, संभावित कीमत और फीचर्स लीक हो गए हैं।

लॉन्च से पहले Google Pixel 11 Series के कलर्स, कीमत और फीचर्स लीक, नया Pixel Glow फीचर करेगा सबको सरप्राइज

Google अपनी अगली फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Pixel 11 को भारत में 13 अगस्त को लॉन्च करने वाली है। लॉन्च से पहले लगातार नई-नई लीक्स सामने आ रही हैं। अब Pixel 11 Series के सभी मॉडल्स के कलर ऑप्शन का खुलासा हुआ है। Google इस बार Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold को कई नए और प्रीमियम रंगों में लॉन्च कर सकता है। केवल कलर्स ही नहीं, बल्कि फोन के संभावित डिजाइन, Tensor G6 चिपसेट, कैमरा अपग्रेड, AI फीचर्स और कीमत से जुड़ी जानकारियां भी सामने आई हैं। Pixel 11 Series में क्लासिक ब्लैक और व्हाइट के अलावा नए प्रीमियम शेड्स भी देखने को मिल सकते हैं। Google का फोकस इस बार फोन को पहले से ज्यादा प्रीमियम लुक देने पर नजर आ रहा है।

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Google Pixel 11 Series के सभी कलर ऑप्शंस की डिटेल

Google Pixel 11 को चार रंगों Indigo, Frost, Lemongrass और Obsidian में लॉन्च किया जा सकता है। वहीं Google Pixel 11 Pro और Pixel 11 Pro XL के लिए कंपनी ज्यादा प्रीमियम रंगों पर फोकस कर सकती है। इन दोनों मॉडल्स को Sterling Gray, Light Porcelain, Smoky Green और Obsidian कलर में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। Pixel 11 Pro Fold भी नए रंगों में आएगा। Google अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन Pixel 11 Pro Fold को भी नए कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च कर सकता है। यह Moonstone, Jade, Obsidian हैं।

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Pixel 11 Series के कलर्स हुए लीक
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Google Pixel 11 Series की संभावित कीमत

Google ने अभी तक Pixel 11 Series की आधिकारिक कीमत का ऐलान नहीं किया है। लेकिन लीक के अनुसार Google Pixel 11 की शुरुआती कीमत 799 डॉलर (करीब 69,000 रुपए) हो सकती है। वहीं Pixel 11 Pro को 999 डॉलर (करीब 86,000 रुपए), Pixel 11 Pro XL को 1,199 डॉलर (करीब 1.03 लाख रुपए) और Pixel 11 Pro Fold को 1,799 डॉलर (करीब 1.55 लाख रुपए) में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, भारत में टैक्स, इम्पोर्ट ड्यूटी और अन्य चार्ज की वजह से इनकी कीमत इससे अधिक हो सकती है।

Google Pixel 11 के फीचर्स (लीक)

Google Pixel 11 में 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। फोन में Google का नया Tensor G6 प्रोसेसर दिया जा सकता है। कैमरे की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा, 48MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 10.8MP फ्रंट कैमरा मिलने की संभावना है। यह फोन Android 17 पर चलेगा और Google के नए AI फीचर्स जैसे Gemini Assistant, Magic Editor और Pixel Glow को सपोर्ट कर सकता है।

Google Pixel 11 Pro और Google Pixel 11 Pro XL की खासियतें (संभावित)

Pixel 11 Pro में भी 6.3 इंच का LTPO OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। फोन में Tensor G6 चिपसेट के साथ 16GB RAM मिलने की संभावना है। कैमरा सेटअप में 50MP मेन सेंसर, 48MP अल्ट्रा-वाइड और 48MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है। वहीं Pixel 11 Pro XL में 6.8 इंच का LTPO OLED डिस्प्ले मिलेगा, जो हाई ब्राइटनेस और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। फोन में Tensor G6 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। Google Pixel 11 Series में इस बार Pixel Glow नाम का नया फीचर देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फोन के पीछे मौजूद LED लाइट सिस्टम होगा, जो अलग-अलग नोटिफिकेशन, कॉल, मैसेज, चार्जिंग स्टेटस और AI अलर्ट के दौरान अलग-अलग तरह से रोशनी करेगा। यानी यूजर बिना स्क्रीन ऑन किए भी जरूरी नोटिफिकेशन की जानकारी पा सकेगा।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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