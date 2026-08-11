Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

देखते ही हो जाओगे फैन, लॉन्च से पहले सामने आई Google Pixel 11 Pro XL की तस्वीरें

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Google Pixel 11 Pro XL की तस्वीरें लॉन्च से पहले सामने आ गई हैं। बता दें कि गूगल की नई पिक्सेल 11 सीरीज 12 अगस्त को 'Made by Google' इवेंट में लॉन्च होने के लिए तैयार है। एक टिप्स्टर ने Pixel 11 Pro XL की हैंड्स-ऑन तस्वीरें ऑनलाइन शेयर कर दी हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Google Pixel 11 सीरीज का इंतजार अब बस खत्म होने वाला है। गूगल की नई पिक्सेल 11 सीरीज 12 अगस्त को 'Made by Google' इवेंट में लॉन्च होने के लिए तैयार है। इसके लॉन्च से पहले, Pixel 11 Pro XL की कथित 'हैंड्स-ऑन' तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई हैं। ऐसा लगता है कि इसमें जाना-पहचाना पिक्सेल डिजाइन है, साथ ही इसमें नई नोटिफिकेशन लाइट भी दी गई है। वहीं, एक रिटेल बॉक्स से इस कथित फोन के एक और कलर ऑप्शन का भी पता चला है। गूगल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में Pixel 11 Pro XL के दोनों शेड्स की झलक भी दिखाई है।

Google Pixel 11 Pro XL
गूगल की नई पिक्सेल 11 सीरीज 12 अगस्त को 'Made by Google' इवेंट में लॉन्च होने के लिए तैयार है।

Google Pixel 11 Pro XL की तस्वीरें लीक

@PixelNewsHub ने सबसे पहले एक्स पर ये कथित 'हैंड्स-ऑन' तस्वीरें पोस्ट कीं। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें कैरियर डेमो यूनिट्स की हैं, जो गूगल के आने वाले 'मेड बाय गूगल' इवेंट से पहले आई हैं।

google pixel 11 pro xl images
ये भी पढ़ें:पैसा वसूल प्लान, सालभर FREE में देखें 15 OTT, 1000 TV चैनल्स; कीमत ₹200 से शुरू

सबसे खास डिटेल मैट ब्लैक फिनिश है। लीक हुए फोन का रियर पैनल डार्क ग्रे या लगभग ब्लैक कलर का प्रतीत होता है। ओवरऑल डिजाइन पिछली पीढ़ी के पिक्सेल प्रो मॉडल से मिलता-जुलता है। कैमरा बार पहले की तरह होरिजॉन्टल लेआउट को भी बरकरार रख सकता है, हालांकि इसमें एक नया एलिमेंट शामिल है।

वह एलिमेंट HiLight LED है, जिसके पिक्सेल 11 सीरीज में एक नया एडिशन होने की उम्मीद है। इसके, पहले पिक्सेल ग्लो के रूप में आने की अफवाह थी, यह कैमरा बार में लगा एक बड़ा व्हाइट सर्कुलर कंपोनेंट है। हालांकि गूगल ने अभी तक यह नहीं बताया है कि यह क्या काम करेगा, लेकिन लीक से पता चलता है कि यह एक RGB LED है जिसका उद्देश्य नोटिफिकेशन लाइट के रूप में काम करना है। कथित तौर पर इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि फोन को डिस्प्ले की तरफ से नीचे की ओर रखने पर यह दिखाई देता रहेगा।

पिछली रिपोर्ट्स के अनुसार, पिक्सेल 11 सीरीज का 'हाईलाइट' फीचर चुनिंदा कॉन्टैक्ट्स से आने वाले नोटिफिकेशन के लिए चमक सकता है और Gemini AI के साथ इंटरैक्शन के दौरान विजुअल संकेत दे सकता है।

ये भी पढ़ें:220W साउंड वाला पावरफुल स्पीकर, पार्टी में सबको मचा देगा, 36 घंटे बैटरी लाइफ

लीक हुई तस्वीरों में गूगल पिक्सेल 11 Pro XL के एक और कलर वाले मॉडल का रिटेल बॉक्स भी दिख रहा है, जिसमें फोन सैंडी या पिंक शेड का नजर आ रहा है। खबरों के मुताबिक, बॉक्स पर "Dune" नाम लिखा है, हालांकि पहले की कुछ लीक रिपोर्ट्स में इस रंग को "Coral" या "Canyon" बताया गया था।

गूगल ने अपने गूगल पिक्सेल 11 Pro के लॉन्च से पहले ही इसके डिजाइन और कलर ऑप्शन की झलक दिखा दी है। टेक कंपनी ने एक्स पर एक पोस्ट में इन दोनों कलर्स की झलक दिखाई थी। उम्मीद है कि 12 अगस्त को 'मेड बाय इवेंट' इवेंट में पिक्सेल 11 सीरीज के लॉन्च के आस-पास इसके बारे में और जानकारी सामने आएगी।

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
HT Tech Power List Awards 2026
Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Google Google Pixel

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।