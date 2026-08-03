Google Pixel 11 सीरीज की कीमत लॉन्च से पहले लीक! भारत में ₹89,999 से हो सकती है शुरुआत
Google की अगली Pixel 11 सीरीज लॉन्च से पहले ही चर्चा में है। नए लीक में Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold की संभावित कीमतों के साथ जरूरी जानकारी सामने आई है।
टेक कंपनी Google अपनी नई Pixel 11 सीरीज को 12 अगस्त को होने वाले Made by Google इवेंट में लॉन्च करने जा रही है। लॉन्च से पहले ही इस सीरीज को लेकर कई बड़ी जानकारियां इंटरनेट पर लीक हो गई हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी इस बार Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold को मिलाकर चार नए स्मार्टफोन पेश कर सकती है। साथ ही इनकी संभावित कीमत और कुछ प्रमुख स्पेसिफिकेशन्स भी सामने आ गए हैं।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
लीक के मुताबिक, Google Pixel 11 की शुरुआती कीमत 899 डॉलर (करीब 89,999 रुपये) हो सकती है। वहीं Pixel 11 Pro की कीमत लगभग 1,099 डॉलर, Pixel 11 Pro XL की कीमत 1,299 डॉलर और Pixel 11 Pro Fold की कीमत 1,899 डॉलर तक हो सकती है। हालांकि, भारत में इन फोनों की असली कीमत टैक्स, इंपोर्ट फीस और बाकी चार्ज के चलते अलग हो सकती है। कंपनी ने फिलहाल इन कीमतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
ऐसे होंगे Google Pixel 11 सीरीज के फीचर्स
रिपोर्ट्स की मानें तो पूरी Pixel 11 सीरीज में Google का नया Tensor G6 प्रोसेसर मिलेगा। यह चिप पिछले Tensor G5 की तुलना में बेहतर AI परफॉर्मेंस, तेज प्रोसेसिंग और बेहतर पावर एफिशिएंसी ऑफर कर सकता है। माना जा रहा है कि नए फोन Android 17 के साथ आएंगे और इनमें Gemini AI से जुड़े कई नए फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, जो फोटो एडिटिंग, वॉयस कमांड और ऑन-डिवाइस AI एक्सपीरियंस को पहले से बेहतर बनाएंगे।
स्टोरेज के मामले में भी Google बड़ा बदलाव कर सकता है। लीक के मुताबिक, इस बार कंपनी बेस मॉडल में 256GB स्टोरेज देने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो यूजर्स को पहले की तुलना में दोगुना स्टोरेज मिलेगा, जिससे हाई-रिजॉल्यूशन फोटो, 4K वीडियो और AI फीचर्स का इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा राहत मिलेगी।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
मिल सकता है पहले से पावरफुल कैमरा सेटअप
कैमरे की बात करें तो बेस Pixel 11 में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है, जबकि Pro मॉडल अपने प्रीमियम कैमरा सिस्टम के साथ आएंगे। इस बार भी Google का फोकस केवल कैमरा हार्डवेयर पर नहीं, बल्कि AI बेस्ड इमेज प्रोसेसिंग और वीडियो क्वॉलिटी को बेहतर बनाने पर रहने की संभावना है।
फिलहाल ये सभी जानकारियां लीक और रिपोर्ट्स पर बेस्ड हैं। Google 12 अगस्त को होने वाले अपने आधिकारिक इवेंट में Pixel 11 सीरीज से जुड़ी सभी स्पेसिफिकेशंस, कीमत और उपलब्धता का खुलासा करेगा। ऐसे में लॉन्च इवेंट के बाद ही इन लीक की पुष्टि हो सकेगी।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।