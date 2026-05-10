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Google Pixel 11 खरीदने के लिए कितना रखना होगा बजट, कब आ रहा यह धांसू फोन, यहां जानिए सबकुछ

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Google Pixel 11 और Google Pixel 11 Pro को खरीदने का प्लान है और लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। यहां हम आपको आपको इन दोनों फोन्स की अब तक सामने आई डिटेल्स की जानकारी दे रहे है। चलिए बताते हैं क्या होगा खास

Google Pixel 11 खरीदने के लिए कितना रखना होगा बजट, कब आ रहा यह धांसू फोन, यहां जानिए सबकुछ

Google आमतौर पर अपने Pixel स्मार्टफोन की नई जेनरेशन अगस्त में लॉन्च करता है। उम्मीद है कि कंपनी Google Pixel 11 और Google Pixel 11 Pro स्मार्टफोन के लिए भी यही लॉन्च टाइमलाइन अपनाएगी। चूंकि लॉन्च में अब बस कुछ ही महीने बाकी हैं, इसलिए इससे जुड़े लीक सामने आने शुरू हो गए हैं। शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि स्टैंडर्ड Google Pixel 11 में शायद रैम कम हो सकती है, लेकिन इसके अलावा, दोनों स्मार्टफोन में कुछ बड़े अपग्रेड मिलने की उम्मीद है, भले ही वे बहुत ज्यादा क्रांतिकारी न हों। बैटरी, भारत में कीमत, कैमरा, डिस्प्ले, डिजाइन और लॉन्च टाइमलाइन के बारे में अब तक जो कुछ भी लीक हुआ है, वह सब यहां दिया गया है। अगर आप भी पिक्सेल फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो देखें अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिल सकता है…

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इतनी हो सकती है कीमत

आने वाली पिक्सेल 11 सीरीज की कीमत अभी तय नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल इसकी कीमतें बढ़ा सकता है, क्योंकि TSMC की एडवांस्ड 2nm चिप प्रोसेस से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग लागत ज्यादा है। जानकारों का मानना ​​है कि बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग लागत की वजह से पिक्सेल 11 की कीमत अपने पिछले मॉडल के मुकाबले बढ़ सकती है। बता दें कि भारत में लॉन्च के समय, Pixel 10 की कीमत 79,999 रुपये, Pixel 10 Pro की कीमत 1,09,999 रुपये, Pixel 10 Pro XL की कीमत 1,24,999 रुपये और Pixel 10 Pro Fold की कीमत 1,72,999 रुपये थी।

भारत में कब लॉन्च होंगे Pixel 11 और 11 Pro

गूगल पिक्सेल 9 फोन, 22 अगस्त को लॉन्च हुआ था, जबकि गूगल पिक्सेल 10 इसके कुछ समय बाद, 29 अगस्त को आया था। इस लॉन्च पैटर्न के आधार पर, यह उम्मीद की जा रही है कि अगला पिक्सेल फोन भी अगस्त के आखिर के आस-पास, और ज्यादा संभावना है कि महीने के आखिरी हफ्ते में लॉन्च हो सकता है।

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नए डिजाइन के साथ आ सकते हैं Pixel 11 और 11 Pro

पिक्सेल स्मार्टफोन अपने डिजाइन की वजह से सबसे अलग दिखते हैं, लेकिन गूगल ने कथित तौर पर लोगों से कहा है कि वे हर दो या तीन साल में एक नए पिक्सेल डिजाइन की उम्मीद करें। पहले की रिपोर्ट्स से पता चला था कि पिक्सेल 11 और पिक्सेल 11 Pro में इस साल कोई बड़ा डिजाइन बदलाव नहीं होगा, और लीक हुए रेंडर्स से भी यही हिंट मिलता है कि इसका बेसिक डिजाइन वैसा ही रहेगा। हालांकि, यूजर्स फिर भी कुछ छोटे-मोटे बदलावों की उम्मीद कर सकते हैं, खासकर बेजल्स और कैमरा बार के आस-पास।

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लीक से पता चलता है कि, सामने की तरफ, पिक्सेल 11 के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन्स में थोड़ा सुधार हो सकता है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। जहां HDR ब्राइटनेस 2000 निट्स तक ही सीमित रहने की उम्मीद है, वहीं पीक ब्राइटनेस 100 निट्स बढ़कर 3100 निट्स तक पहुंच सकती है। पिक्सेल 11 Pro के लिए, डिस्प्ले का साइज 6.3 इंच ही रहने की उम्मीद है, और इसमें वही LTPO OLED पैनल देखने को मिल सकता है। हालांकि, ब्राइटनेस में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, जो बाहर की रोशनी में 2450 निट्स तक पहुंच सकती है।

पीछे की तरफ, कुल मिलाकर डिजाइन में ज्यादा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन दो खास फर्क हो सकते हैं। पहला, गूगल शायद कैमरा बार पर दो-टोन फिनिश को हटाकर, उसकी जगह ज्यादा एक जैसा, पूरी तरह से ग्लास वाला डिजाइन अपना सकता है। इसके अलावा, लीक से पता चलता है कि गूगल शायद पिक्सेल 11 Pro के पीछे से इंफ्रारेड थर्मामीटर हटा सकता है। इसकी जगह, कैमरा बार में 'Pixel Glow' नाम का, Nothing Glyph जैसा RGB LED एरे हो सकता है। बताया जा रहा है कि यह फीचर Android 17 बीटा के कोड में दिखा है, हालांकि अभी इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है।

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कैमरे में क्या होगा खास

पिछले साल, गूगल ने Google Pixel 10 में एक टेलीफोटो कैमरा जोड़ा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिक्सेल 11 में कैमरे के अपग्रेड शायद बहुत ज्यादा खास न हों, लेकिन फिर भी इसमें एक नया 50MP सेंसर हो सकता है, शायद मेन कैमरे के लिए। लीक्स में यह भी कहा गया है कि पिक्सेल 11 Pro के प्राइमरी और टेलीफोटो, दोनों कैमरों में नए मॉड्यूल मिलने की उम्मीद है, जिसमें शायद 50MP का सेंसर हो सकता है। दोनों स्मार्टफोन में नए कैमरा सेंसर से इमेज क्वालिटी बेहतर होने, ज्यादा शार्प इमेज, बेहतर जूम और बेहतर क्रॉपिंग मिलने की उम्मीद है।

रिपोर्ट्स से यह भी हिंट मिलता है कि इसमें नई'Metis' इमेज सिग्नल प्रोसेसर चिप होगी। यह कैमरा सेंसर द्वारा कैप्चर किए गए सभी रॉ डेटा को प्रोसेस करेगी और उसे फाइनल फोटो या वीडियो में बदल देगी। इसका मतलब है कि यूजर्स को ज्यादा साफ फोटो, कम रोशनी में बेहतर परफॉर्मेंस, तेज इमेज प्रोसेसिंग, AI-पावर्ड कैमरा फीचर्स में सुधार और ज्यादा स्मूद वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल सकती है।

परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट की उम्मीद

आने वाली Google Tensor G6 चिप से पिक्सेल 11 और पिक्सेल 11 Pro में बड़े अपग्रेड्स आने की उम्मीद है, खासकर एफिशिएंसी, AI प्रोसेसिंग, फोटोग्राफी और रोजमर्रा के ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में।

Tensor G6 चिप के TSMC के 2nm प्रोसेस पर बनने की उम्मीद है और खबरों के मुताबिक, इसमें नए आर्म सीपीयू कोर हो सकते हैं, जिनमें एक हाई-परफॉर्मेंस C1-अल्ट्रा कोर भी शामिल है। इसमें अपग्रेड किए गए कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि एक नया मीडियाटेक मॉडेम, टाइटन M3 सिक्योरिटी चिप, कस्टम 'Metis' इमेज सिग्नल प्रोसेसर, और 'Santafe' AI एक्सेलेरेटर। इन बदलावों से कैमरा क्वालिटी, कॉल परफॉर्मेंस, AI फीचर्स और बैटरी एफिशिएंसी में सुधार होने की उम्मीद है। हालांकि, लीक से पता चलता है कि यह चिप अपने पुराने PowerVR GPU की वजह से ग्राफिक्स परफॉर्मेंस में पीछे रह सकती है, जिसका मतलब है कि Snapdragon-पावर्ड प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में गेमिंग में सुधार सीमित रह सकता है। रिपोर्ट्स यह भी हिंट देती हैं कि पिक्सेल 11, 8GB रैम के साथ लॉन्च हो सकता है, जबकि प्रो मॉडल्स में मेमोरी की चल रही कमी के कारण अभी भी 16GB तक रैम मिल सकती है।

क्या नए पिक्सेल फोन में बड़ी बैटरी मिलेगी

लीक्स से पता चलता है कि पिक्सेल 11 और पिक्सेल 11 Pro में बैटरी को लेकर कोई बड़ा अपग्रेड देखने को नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि इनमें पिछली जेनरेशन के मुकाबले थोड़ी छोटी बैटरी दी जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टैंडर्ड पिक्सेल 11 में 4840mAh की बैटरी हो सकती है, जो पिक्सेल 10 की 4970mAh बैटरी से कम है; वहीं पिक्सेल 11 Pro में भी 4707mAh की छोटी बैटरी मिल सकती है। हालांकि, TSMC के 2nm प्रोसेस पर बनी Tensor G6 चिप और नए मीडियाटेक मॉडेम से पावर एफिशिएंसी बेहतर होने की उम्मीद है, जिससे छोटी बैटरी के साइज की कमी पूरी हो सकती है। गूगल द्वारा 45W वायर्ड चार्जिंग, 25W Qi2 वायरलेस चार्जिंग और Pixelsnap मैग्नेटिक सपोर्ट जैसी फास्ट चार्जिंग सुविधाओं को बनाए रखने की भी संभावना है। यूजर्स को यह भी उम्मीद है कि इस साल ये चार्जिंग स्पीड छोटे पिक्सेल मॉडल्स में भी उपलब्ध होंगी।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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