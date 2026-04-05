खुल गया राज: इतनी होगी Google Pixel 11 की कीमत, लॉन्च डिटेल भी सामने आई

Apr 05, 2026 09:47 pm IST

Google Pixel 11 के, Google Pixel 11 Pro, Google Pixel 11 Pro XL और Google Pixel 11 Pro Fold के साथ, 17 अगस्त से 24 अगस्त, 2026 के आस-पास लॉन्च होने की संभावना है। कीमत की बात करें तो, Google Pixel 11 के भारतीय बाजार में 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 84,999 रुपये हो सकती है।

Google Pixel 11 Price In India And Release Date: गूगल अब Pixel 11 Series को लॉन्च करने की तैयारी में है। कुछ दिन पहले इसके रेंडर्स सामने आए थे, जिसमें फोन का पहला लुक देखने को मिला था। अगर आप भी नया पिक्सेल 11 फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह आपके काम की खबर हो सकती है। अब तक, हमने कई लीक और अफवाहें देखी हैं, जिनसे इस बात की पुष्टि होती है कि इस डिवाइस में कौन-से स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स होंगे। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि यह फोन Android 17 के साथ लॉन्च होगा, जिसे Google मई 2026 में होने वाले I/O इवेंट में पेश कर सकता है। चलिए अब तक सामने आई डिटेल्स पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि अपकमिंग पिक्सेल 11 से क्या उम्मीद की जा सकती है।

Google Pixel 11: कीमत और लॉन्च डेट Google Pixel 11 के, Google Pixel 11 Pro, Google Pixel 11 Pro XL और Google Pixel 11 Pro Fold के साथ, 17 अगस्त से 24 अगस्त, 2026 के आस-पास लॉन्च होने की संभावना है। कीमत की बात करें तो, Google Pixel 11 के भारतीय बाजार में 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 84,999 रुपये हो सकती है।

Google Pixel 11 में क्या होगा खास (लीक के अनुसार) कहा जा रहा है कि अपकमिंग Google Pixel 11 में ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम होगा, जिसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा और 48MP का टेलीफोटो कैमरा शामिल होगा। तीसरे लेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अंदाजा है कि यह एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा।

Google Pixel 11 में 6.3-इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जिसके साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और हाई निट्स की पीक ब्राइटनेस होगी। यह गूगल टेंसर G6 चिपसेट पर चलेगा, जिसमें शुरुआती तौर पर 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। और इस बात की भी पूरी संभावना है कि यह स्मार्टफोन 5000mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा।

एंड्रॉयड हेडलाइन्स द्वारा शेयर किए गए लीक हुए रेंडर्स से पता चलता है कि इस फोन का डिजाइन इसके पिछले मॉडल जैसा ही होगा, जिसमें पीछे की तरफ तीन सेंसर होंगे। जो चीज बदल रही है, वह यह है कि Pixel 10 की तुलना में इस डिवाइस में पतले बेजल्स हो सकते हैं। स्पीकर ग्रिल, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और अन्य चीजें बॉटम में होंगी।

पुराने मॉडल की कीमतें भारत में Google Pixel 10 की कीमत इसके एकमात्र 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 79,999 रुपये थी। इसके अलावा, Pixel 10 Pro की शुरुआती कीमत 1,09,999 रुपये, Pixel 10 Pro XL की शुरुआती कीमत 1,24,999 रुपये और Pixel 10 Pro Fold की शुरुआती कीमत 1,72,999 रुपये थी।

Google Pixel 10 की खासियत गूगल पिक्सेल 10 में 6.3 इंच का फुल-एचडी प्लस (1080x2424 पिक्सेल) OLED सुपर एक्टुआ डिस्प्ले है, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन मिलता है। फोन के रियर पैनल पर भी यही प्रोटेक्टिव ग्लास है। फोन 3nm टेंसर G5 चिपसेट और टाइटन M2 सिक्योरिटी चिप से लैस है, जो 12GB रैम और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है। यह एंड्रॉयड 16 के साथ आता है। कंपनी का कहना है कि इसे सात साल तक ओएस और सिक्योरिटी अपडेट मिलते रहेंगे। यह फोन Google Gemini को सपोर्ट करता है और मटीरियल यू एक्सप्रेसिव डिजाइन सिस्टम प्रदान करता है।

फोटोग्राफी के लिए, पिक्सेल 10 के रियर में 48-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर, 5x जूम सपोर्ट वाला 10.8-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो कैमरा और 13-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, फोन में 10.5-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग सेंसर है। यह कैमरा कोच सहित कई AI-पावर्ड इमेजिंग टूल्स को सपोर्ट करता है।