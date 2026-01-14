खुल गया राज, चार कलर्स में आएगा Pixel 10a, मिलेगा बड़ा एमोलेड डिस्प्ले, 256GB स्टोरेज

संक्षेप: Google जल्द अपने Pixel फैन्स को शानदार सरप्राइज देने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Google Pixel 10a को पिक्सेल 9a के सक्सेसर के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। Pixel 10a में 6.3-इंच का AMOLED डिस्प्ले हो सकता है जिसमें 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट होगा।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Google जल्द अपने Pixel फैन्स को शानदार सरप्राइज देने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Google Pixel 10a को पिक्सेल 9a के सक्सेसर के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। हालांकि गूगल ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस फोन की पुष्टि नहीं की है, लेकिन हाल ही में एक लीक से इसके संभावित लॉन्च टाइमलाइन, कलर ऑप्शन और स्टोरेज वेरिएंट का पता चला है। इसे चार कलर्स और दो स्टोरेज ऑप्शन में पेश किए जाने की संभावना है। Pixel 10a में 6.3-इंच का AMOLED डिस्प्ले हो सकता है जिसमें 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट होगा। उम्मीद है कि इसमें 48-मेगापिक्सेल के प्राइमरी कैमरे वाला डुअल रियर कैमरा यूनिट और 5100mAh की बैटरी होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

Google Pixel 10a की लॉन्च और वेरिएंट डिटेल (लीक के अनुसार) ब्लूस्काई पर एक पोस्ट में, रोलैंड क्वांट (‪@rquandt.bsky.social) ने दावा किया कि पिक्सेल 10a फरवरी के बीच में स्टोर्स में आ जाएगा। यह लॉन्च टाइमलाइन बताती है कि गूगलका अगला मिड-रेंज स्मार्टफोन पिछले साल के गूगल पिक्सेल 9a से लगभग एक महीना पहले आएगा, जिसे मार्च 2025 में लॉन्च किया गया था।

इसके अलावा, पिक्सेल 10a 128GB और 256GB स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध होगा। इसके चार कलर्स - ऑब्सीडियन, बेरी, फॉग और लैवेंडर में आने की उम्मीद है। कंपेरिजन के लिए बता दें कि, पिक्सेल 9a आइरिस, पियोनी, पोर्सिलेन और ऑब्सीडियन जैसे कलर्स और 128GB और 256GB स्टोरेज ऑप्शन में आया था।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Google Pixel 10a की खासियत (लीक के अनुसार) पिक्सेल 10a ने हाल ही में वेरिजॉन के सर्टिफिकेशन प्रोसेस को पास कर लिया है। अफवाह है कि इसमें 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस और 60 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट के साथ 6.3-इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले होगा। उम्मीद है कि इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप होगी, जिसमें 48-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और 13-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल होगा।