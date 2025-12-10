Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi News

Pixel 10a के लिए हो जाओ तैयार, इन खूबियों के साथ आ रहा फोन, लॉन्च से पहले डिटेल लीक

Pixel 10a के लिए हो जाओ तैयार, इन खूबियों के साथ आ रहा फोन, लॉन्च से पहले डिटेल लीक

संक्षेप:

Google Pixel के फैन्स अब बेसब्री से Pixel 10a के आने का इंतजार कर रहे हैं। लगता है कि यह फोन जल्द बाजार में डेब्यू करने वाला है। खबर है कि गूगल के Pixel 10a स्मार्टफोन ने वेराइजन का सर्टिफिकेशन प्रोसेस पास कर लिया है, जिसका मतलब है कि इसे आने वाले महीनों में लॉन्च किया जा सकता है।

Dec 10, 2025 06:22 pm IST Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share

Google Pixel के फैन्स अब बेसब्री से Pixel 10a के आने का इंतजार कर रहे हैं। लगता है कि यह फोन जल्द बाजार में डेब्यू करने वाला है। खबर है कि गूगल के Pixel 10a स्मार्टफोन ने वेराइजन का सर्टिफिकेशन प्रोसेस पास कर लिया है, जिसका मतलब है कि इसे आने वाले महीनों में लॉन्च किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि इस सर्टिफिकेशन से मिड-रेंज पिक्सेल स्मार्टफोन के कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स का भी पता चला है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है फोन में क्या-क्या खास मिलेगा। Pixel 10a में 6.3-इंच का एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट और 5100mAh की बैटरी होने की उम्मीद है। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप भी हो सकता है और इसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज हो सकता है। Pixel 10a, Pixel 9a का सक्सेसर होगा, जिसे मार्च में रिलीज किया गया था। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

Pixel 10a के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)

टिप्स्टर इवान ब्लास (@evleaks) के एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आने वाला पिक्सेल 10a वेराइजन के सर्टिफिकेशन लैब्स से पास हो गया है, जिससे पता चलता है कि यह यूएस कैरियर के साथ कम्पैटिबल होगा। सर्टिफिकेशन से पता चलता है कि फोन आने वाले महीनों में लॉन्च हो सकता है। टिप्स्टर द्वारा शेयर किए गए सर्टिफिकेशन के स्क्रीनशॉट से फोन के खास स्पेसिफिकेशन्स का भी पता चलता है।

google pixel 10a
read moreये भी पढ़ें:
तुरंत करें ऑर्डर, ₹15000 से कम में पांच जबर्दस्त 5G फोन, सेल बस कुछ घंटे और

लीक हुई जानकारी के अनुसार, पिक्सेल 10a का डिस्प्ले, बैटरी और रियर कैमरा यूनिट इसके पिछले मॉडल जैसा ही होगा। कहा जा रहा है कि आने वाले फोन में 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले होगा, जिसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक होगा।

पिक्सेल 10a में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है, जिसमें f/1.7 अपर्चर वाला 48-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और 119.7-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू और f/2.2 अपर्चर वाला 13-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल है। सेल्फी और वीडियो चैट के लिए, फोन में f/2.2 अपर्चर वाला 13-मेगापिक्सेल का कैमरा हो सकता है।

पिक्सेल 10a में 8GB रैम, 128GB स्टोरेज होने की उम्मीद है। इसमें 5100mAh की बैटरी हो सकती है। लिस्टिंग के अनुसार, फोन 5G और LTE Cat 19 को सपोर्ट करेगा।

इतनी हो सकती है 10a की कीमत

पिक्सेल 10a के हाल ही में लीक हुए रेंडर से पता चला है कि इसका डिजाइन पिक्सेल 9a जैसा ही होगा। कहा जा रहा है कि इसमें गूगल का इन-हाउस टेंसर G4 चिपसेट होगा। कहा जा रहा है कि फोन का डिस्प्ले 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करेगा। सैमसंग इस फोन के लिए सात साल तक का सॉफ्टवेयर सपोर्ट दे सकता है। पिक्सेल 10a की कीमत 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए $499 (लगभग 44,000 रुपये) से शुरू होगी।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें

