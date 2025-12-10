Pixel 10a के लिए हो जाओ तैयार, इन खूबियों के साथ आ रहा फोन, लॉन्च से पहले डिटेल लीक

संक्षेप: Google Pixel के फैन्स अब बेसब्री से Pixel 10a के आने का इंतजार कर रहे हैं। लगता है कि यह फोन जल्द बाजार में डेब्यू करने वाला है। खबर है कि गूगल के Pixel 10a स्मार्टफोन ने वेराइजन का सर्टिफिकेशन प्रोसेस पास कर लिया है, जिसका मतलब है कि इसे आने वाले महीनों में लॉन्च किया जा सकता है।

Dec 10, 2025 06:22 pm IST

Google Pixel के फैन्स अब बेसब्री से Pixel 10a के आने का इंतजार कर रहे हैं। लगता है कि यह फोन जल्द बाजार में डेब्यू करने वाला है। खबर है कि गूगल के Pixel 10a स्मार्टफोन ने वेराइजन का सर्टिफिकेशन प्रोसेस पास कर लिया है, जिसका मतलब है कि इसे आने वाले महीनों में लॉन्च किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि इस सर्टिफिकेशन से मिड-रेंज पिक्सेल स्मार्टफोन के कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स का भी पता चला है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है फोन में क्या-क्या खास मिलेगा। Pixel 10a में 6.3-इंच का एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट और 5100mAh की बैटरी होने की उम्मीद है। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप भी हो सकता है और इसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज हो सकता है। Pixel 10a, Pixel 9a का सक्सेसर होगा, जिसे मार्च में रिलीज किया गया था। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

Pixel 10a के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित) टिप्स्टर इवान ब्लास (@evleaks) के एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आने वाला पिक्सेल 10a वेराइजन के सर्टिफिकेशन लैब्स से पास हो गया है, जिससे पता चलता है कि यह यूएस कैरियर के साथ कम्पैटिबल होगा। सर्टिफिकेशन से पता चलता है कि फोन आने वाले महीनों में लॉन्च हो सकता है। टिप्स्टर द्वारा शेयर किए गए सर्टिफिकेशन के स्क्रीनशॉट से फोन के खास स्पेसिफिकेशन्स का भी पता चलता है।

लीक हुई जानकारी के अनुसार, पिक्सेल 10a का डिस्प्ले, बैटरी और रियर कैमरा यूनिट इसके पिछले मॉडल जैसा ही होगा। कहा जा रहा है कि आने वाले फोन में 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले होगा, जिसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक होगा।

पिक्सेल 10a में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है, जिसमें f/1.7 अपर्चर वाला 48-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और 119.7-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू और f/2.2 अपर्चर वाला 13-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल है। सेल्फी और वीडियो चैट के लिए, फोन में f/2.2 अपर्चर वाला 13-मेगापिक्सेल का कैमरा हो सकता है।

पिक्सेल 10a में 8GB रैम, 128GB स्टोरेज होने की उम्मीद है। इसमें 5100mAh की बैटरी हो सकती है। लिस्टिंग के अनुसार, फोन 5G और LTE Cat 19 को सपोर्ट करेगा।