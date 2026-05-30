ग्राहकों को झटका: सीधे ₹6000 महंगा हुआ नया Pixel फोन, यहां से खरीदा तो बचेंगे पैसे

Google Pixel 10a Price Hike by Rs 6,000: Google Pixel फैन्स के लिए बुरी खबर है। कंपनी ने अपने पॉपुलर फोन Google Pixel 10a की कीमत में 6,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमत Google Store India पर अपडेट कर दी गई है। हालांकि, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर यह अभी भी कम कीमत में मिल रहा है।

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Google Pixel 10a Gets Rs 6000 Price Hike in India: चिप और कंपोनेंट्स की बढ़ती कीमतों के कारण सैमसंग, शाओमी और वनप्लस समेत कई ब्रांड्स अपने स्मार्टफोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर चुके हैं। अब Google भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। कंपनी ने अपने पॉपुलर स्मार्टफोन Pixel फोन की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। हम बात कर रहे हैं Google Pixel 10a। गूगल ने अपनी ऑफिशियल साइट Google Store India पर इसकी कीमत को अपडेट कर दिया है। अब ग्राहकों को कितने पैसे ज्यादा खर्च करने होंगे, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ…

सीधे 6000 रुपये महंगा हुआ Google Pixel 10a Google Pixel 10a स्मार्टफोन को ब्रांड ने भारतीय बाजार में 8GB/256GB के सिंगल स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च किया था। लॉन्च के समय, इसकी कीमत 49,999 रुपये थी। साथ ही, उस समय उपलब्ध लॉन्च ऑफर्स के साथ, ग्राहक इस डिवाइस को और भी कम कीमत पर खरीद सकते थे। गूगल स्टोर इंडिया की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, Pixel 10a स्मार्टफोन की कीमत अब बदल दी गई है। 6,000 रुपये की बढ़ोतरी के बाद, यह अब 49,999 रुपये से बढ़कर अब 55,999 रुपये का हो गया है।

ध्यान दें कि यह रिवाइज्ड कीमत गूगल स्टोर इंडिया की वेबसाइट पर डिवाइस की लिस्टिंग कीमत है, जबकि Pixel 10a स्मार्टफोन के लिए बताई गई सेलिंग प्राइज 54,999 रुपये है। इसका मतलब है कि अगर आप कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट से इसे खरीदते हैं, तो आपको पहले से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी।

हालांकि, कुछ अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, नई कीमत अभी तक अपडेट नहीं हुई हैं। आप Amazon से Google Pixel 10a स्मार्टफोन को अभी भी 47,669 रुये तक कम में खरीद सकते हैं, जहां यबह 49,999 रुपये एमआरपी के साथ लिस्टेड है। Flipkart और Croma पर भी, यह फोन अभी भी 49,999 रुपये में मिल रहा है।

यहां से खरीदा तो बचेंगे पैसे

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Google Pixel 10a की खासियत नया गूगल पिक्सेल 10a Android 16 पर चलता है, और कंपनी का कहना है कि इसे सात साल तक ओएस अपग्रेड और सात साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। गूगल पिक्सेल 10a में 6.3-इंच (1,080x2,424 पिक्सेल) एक्टुआ (pOLED) डिस्प्ले है जो 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश होता है, और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन है, और 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है। नए गूगल पिक्सेल 10a फोन में कंपनी का अपना Tensor G4 चिपसेट (जो पिछले साल के मॉडल में भी था) है, साथ ही Titan M2 सिक्योरिटी कोप्रोसेसर भी है। फोन में 8GB रैम और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज भी है। फोन को डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP68 रेटिंग मिली है, यानी इसे पानी में भी कुछ नहीं होगा।

फोटोग्राफी के लिए, गूगल पिक्सेल 10a में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 25mm फोकल लेंथ, 1/2.0-इंच सेंसर और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 48-मेगापिक्सेल (f/1.7) का प्राइमरी कैमरा है, साथ ही 120-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला 13-मेगापिक्सेल (f/2.2) का अल्ट्रावाइड कैमरा और 1/3.1-इंच का सेंसर है। Pixel 10a में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट में 13-मेगापिक्सेल (f/2.2) का कैमरा भी है।

गूगल पिक्सेल 10a में 5,100mAh की बैटरी है जो 30W (वायर्ड) और 10W (वायरलेस) चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, 4G एलटीई, वाई-फाई 6e, ब्लूटूथ 6, एनएफसी, एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट के साथ-साथ जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो, बेईडौ और क्यूजेडएसएस का भी सपोर्ट मिलता है। फोन में मिलने वाले ऑनबोर्ड सेंसर्स में एक जायरोस्कोप, एक ई-कंपास, एक बैरोमीटर, एक जियोमैग्नेटिक सेंसर, एक एक्सेलेरोमीटर, एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर और सिक्योरिटी के लिए एक फिंगरप्रिंट स्कैनर शामिल हैं। 183 ग्राम वजनी इस फोन का डाइमेंशन 153.9x73x9 एमएम है, यानी फोन की मोटाई 9 एमएम है।

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