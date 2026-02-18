आ गया Google Pixel 10a, मिलेगी 5100mAh बैटरी, 48MP का धांसू कैमरा; कीमत बस इतनी

Feb 18, 2026 09:25 pm IST

Google Pixel 10a Launched in India: गूगल ने भारत में Pixel 10a को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 49,999 रखी गई है। गूगल पिक्सेल 10a भारत में 6 मार्च से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। फोन पर बैंक ऑफर भी मिलेगा, जिसका लाभ लेकर इसे कम दाम में खरीदा जा सकेगा।

Google Pixel 10a Launched in India: गूगल ने अपने Pixel स्मार्टफोन लाइनअप में लेटेस्ट एडिशन के तौर पर Pixel 10a को भारत और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया है। यह फोन देश में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध होगा, और अगले महीने सेल पर जाएगा। कंपनी ने नए Pixel 10a को चार कलर्स में लॉन्च किया है। नए Google Pixel 10a में 5,100mAh की बैटरी है। कंपनी का कहना है कि इसमें एल्युमिनियम फ्रेम है, और इसे डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP68 रेटिंग मिली है। कंपनी ने इसका एक ही वेरिएंट लॉन्च किया है। चलिए जानते हैं फोन की कीमत, खासियत, बैंक ऑफर के बारे में सबकुछ...

इतनी है Google Pixel 10a की कीमत गूगल ने भारत में Google Pixel 10a का एक ही वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज है। इसकी कीमत 49,999 रखी गई है। शुरुआती ऑफर के तौर पर, कंपनी कुछ चुनिंदा HDFC बैंक कार्ड पर 3,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक, 24 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन और 3,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस दे रही है। यह फोन Google Pixel अपग्रेड प्रोग्राम का भी हिस्सा है। नया स्मार्टफोन भारत में रात 9 बजे IST पर Flipkart और Google India ऑनलाइन स्टोर पर प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध होगा। गूगल पिक्सेल 10a भारत में 6 मार्च से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। फोन बेरी, फॉग, लैवेंडर और ऑब्सीडियन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

Google Pixel 10a की खासियत नया गूगल पिक्सेल 10a Android 16 पर चलता है, और कंपनी का कहना है कि इसे सात साल तक ओएस अपग्रेड और सात साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। गूगल पिक्सेल 10a में 6.3-इंच (1,080x2,424 पिक्सेल) एक्टुआ (pOLED) डिस्प्ले है जो 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश होता है, और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन है, और 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है। नए गूगल पिक्सेल 10a फोन में कंपनी का अपना Tensor G4 चिपसेट (जो पिछले साल के मॉडल में भी था) है, साथ ही Titan M2 सिक्योरिटी कोप्रोसेसर भी है। फोन में 8GB रैम और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज भी है। फोन को डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP68 रेटिंग मिली है, यानी इसे पानी में भी कुछ नहीं होगा।

फोटोग्राफी के लिए, गूगल पिक्सेल 10a में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 25mm फोकल लेंथ, 1/2.0-इंच सेंसर और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 48-मेगापिक्सेल (f/1.7) का प्राइमरी कैमरा है, साथ ही 120-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला 13-मेगापिक्सेल (f/2.2) का अल्ट्रावाइड कैमरा और 1/3.1-इंच का सेंसर है। Pixel 10a में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट में 13-मेगापिक्सेल (f/2.2) का कैमरा भी है।