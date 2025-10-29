Hindustan Hindi News
google pixel 10a images leak check design specs and price

सबसे पहले देखें Google Pixel 10a की पहली झलक, कीमत और फीचर्स की डिटेल भी लीक

संक्षेप: Google Pixel फैन्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी अब नेक्स्ट जनरेशन पिक्सेल फोन को बनाने में जुट गई है। हाल ही में Google Pixel 10a की तस्वीरें सामने आ गई हैं, जिससे एक हिंट मिल गया है कि अपकमिंग पिक्सेल फोन का लुक कैसा होने वाला है।

Wed, 29 Oct 2025 02:15 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Google Pixel फैन्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी अब नेक्स्ट जनरेशन पिक्सेल फोन को बनाने में जुट गई है। हाल ही में Google Pixel 10a की तस्वीरें सामने आ गई हैं, जिससे एक हिंट मिल गया है कि अपकमिंग पिक्सेल फोन का लुक कैसा होने वाला है। अफवाह है कि Google Pixel 10a को Pixel 9a के सक्सेसर के तौर पर तैयार किया जा रहा है। हालांकि इसके लॉन्च में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन अब हमें इसकी पहली झलक देखने को मिल गई है कि यह कैसा दिख सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, कथित हैंडसेट का डिजाइन अपने पिछले मॉडल की तुलना में अपरिवर्तित रहेगा, जिसमें फ्लश कैमरा मॉड्यूल वाला प्लास्टिक रियर पैनल शामिल है। Pixel 10a का साइज भी लगभग Pixel 9a जैसे ही होने की खबर है।

Google Pixel 10a की तस्वीरें लीक

एंड्रॉयड हेडलाइंस ने टिप्स्टर OnLeaks के साथ मिलकर एक रिपोर्ट में Google Pixel 10a के रेंडर्स शेयर किए हैं। फोन को अलग-अलग एंगल से दिखाया गया है और यह लगभग पिक्सेल 9a जैसा ही लग रहा है। इसमें एक फ्लैट बैक पैनल है जिसके टॉप-लेफ्ट कॉर्नर में एक फ्लश डुअल कैमरा मॉड्यूल है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस कथित हैंडसेट में पिछले मॉडल की तरह ही 6.2 इंच की स्क्रीन और 153.9x72.9x9 एमएम का डाइमेंशन होगा। पावर और वॉल्यूम बटन फोन के राइट फ्रेम पर लगे हैं।

रेंडर्स से यह भी पता चलता है कि पिक्सेल 10a में स्क्रीन के बेजल काफी मोटे हो सकते हैं। सेल्फी कैमरे के लिए डिस्प्ले पर एक होल-पंच कटआउट दिखाई दे रहा है। फोन के चारों तरफ एंटीना बैंड लगे हैं। हैंडसेट में ऊपर और नीचे माइक्रोफोन के लिए छेद हो सकते हैं।

रिपोर्ट में शेयर की गई तस्वीरों में पिक्सेल 10a का ब्लू शेड दिखाई दे रहा है। हालांकि यह सच में इस फोन का एक कलर ऑप्शन होगा या नहीं, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है।

Pixel 10a के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)

हालांकि इसके स्पेसिफिकेशन अभी गुप्त रखे गए हैं, एक पिछली रिपोर्ट बताती है कि Pixel 10a में टेंसर G4 चिपसेट हो सकता है, जिसका इस्तेमाल पिक्सेल 9a में भी किया गया था। हालांकि, यह चिपसेट का एक "बूस्टेड" वेरिएंट होने की उम्मीद है, जिसकी क्लॉक स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी। इसके अलावा, यह भी अफवाह है कि इसमें वही UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज होगी और यह 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करेगा।

इतनी हो सकती है कीमत

कैमरों को भी पिछले मॉडल के समान होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि इस भी सात साल तक का सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि, सिर्फ स्पेसिफिकेशन ही एक जैसे नहीं हैं, बल्कि इसकी कीमत भी पिछले मॉडल के समान होने की उम्मीद है। बता दें कि अपकमिंग फोन के 128GB स्टोरेज वेरिएंट की शुरुआती कीमत 499 डॉलर (करीब 44,000 रुपये) होने की उम्मीद है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
