Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

Google Pixel 10a के फुल स्पेसिफिकेशन, कीमत लीक; जानिए यह Pixel 9a से कितना अलग

Feb 14, 2026 12:12 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Google Pixel 10a भारत में अगले हफ्ते लॉन्च होने वाला है और लॉन्च से पहले इसके पूरे स्पेसिफिकेशन्स ऑनलाइन सामने आ गए हैं। नया मॉडल पुराने मॉडल Google Pixel 9a से कितना अलग होगा, चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ..

Google Pixel 10a के फुल स्पेसिफिकेशन, कीमत लीक; जानिए यह Pixel 9a से कितना अलग

Google Pixel 10a भारत में अगले हफ्ते लॉन्च होने वाला है और लॉन्च से पहले इसके पूरे स्पेसिफिकेशन्स ऑनलाइन सामने आ गए हैं। लीक से आने वाले बजट पिक्सेल फोन को लेकर चीजें और साफ हो गई हैं। लीक से पता चलता है कि अपकमिंग पिक्सेल फोन किसी बड़े डिजाइन चेंज के बजाय छोटे-मोटे बदलावों के साथ आएगा। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर और जानते हैं कि पिछले मॉडल यानी Google Pixel 9a से कितना अलग होगा नया Google Pixel 10a…

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Google Pixel 10a

Google Pixel 10a

  • checkBlack or white
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage

₹49999

और जाने

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

Realme 16 Pro Plus 5G

Realme 16 Pro Plus 5G

  • check8GB/128GB RAM
  • check12GB / 256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
flipkart-logo

₹45999

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
flipkart-logo

₹47732

₹54999

खरीदिये

OnePlus 13T

OnePlus 13T

  • checkCloud Ink Black
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹49999

और जाने

Google Pixel 10a के फुल स्पेसिफिकेशन्स (लीक के अनुसार)

Winfuture.de के अनुसार, गूगल पिक्सेल 10a में 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले होगा, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा और इसका रिजॉल्यूशन 2424x1080 पिक्सेल होगा। पैनल कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i से प्रोटेक्टेड है, जो पिछले मॉडल्स के मुकाबले बेहतर ड्यूरेबिलिटी दिखाता है। पिक्सेल 10a का ओवरऑल डिजाइन लगभग पिछली जेनरेशन जैसा ही है।

कहा जा रहा है कि फोन में गूगल टेंसर G4 प्रोसेसर होगा, जिसे टाइटन M2 सिक्योरिटी चिप के साथ जोड़ा गया है। यह 8GB LPDDR5X रैम और 128GB और 256GB के UFS 3.1 स्टोरेज ऑप्शन के साथ आ सकता है। इसमें माइक्रोएसडी कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसमें 5100mAh की बैटरी होने की उम्मीद है, जो अब 45W तक की तेज वायर्ड चार्जिंग स्पीड के साथ-साथ वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी करेगी।

ये भी पढ़ें:बजट में आया OnePlus का महंगा फोन, सीधे ₹19000 की छूट; कैमरा, बैटरी सब दमदार
ये भी पढ़ें:आ गया 8000mah बैटरी वाला दुनिया का सबसे पतला 5G फोन, बस इतनी है कीमत

कैमरों की बात करें तो, पिक्सेल 10a में डुअल-पिक्सेल ऑटोफोकस और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ 48-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और 120-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला 13-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा होने की उम्मीद है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 13-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा भी होने की उम्मीद है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

20% OFF

Google Pixel 9A

Google Pixel 9A

  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.3 inches Display Size
flipkart-logo

₹39999

₹49999

खरीदिये

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹36999

खरीदिये

Vivo V50 Elite Edition

Vivo V50 Elite Edition

  • check12 Gb RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.77 inches Display Size
amazon-logo

₹39999

खरीदिये

discount

21% OFF

Realme P4 Power 5G

Realme P4 Power 5G

  • checkTransSilver
  • check8Gb RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
flipkart-logo

₹25999

₹32999

खरीदिये

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

पिक्सेल 10a के एंड्रॉयड 16 के साथ आने की उम्मीद है और इसे सात साल तक के सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। इसके दूसरे फीचर्स में इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर, IP68-रेटेड डस्ट और वॉटर-रेसिस्टेंट बॉडी, डुअल स्पीकर, ब्लूटूथ 6, वाई-फाई 6e, ईसिम, एनएफसी, यूएसबी टाइप-सी सहित डुअल सिम सपोर्ट, सैटेलाइट इमरजेंसी कॉलिंग, और जीपीएस, गैलीलियो, ग्लोनास, क्यूजेडएसएस, और बेईदौ जैसे कई नेविगेशन सिस्टम शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:वैलेंटाइन्स डे पर लें लाल कलर का स्पेशल फोन, पहली सेल कल, कीमत 13,999 रुपये

Pixel 10a Vs Pixel 9a: जानें पांच खास बदलाव

- नए मॉडल में गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन मिलेगा, जबकि पिक्सेल 9a में गोरिल्ला ग्लास 3 था।

- नए मॉडल में 45W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, जबकि पिक्सेल 9a में 23W चार्जिंग सपोर्ट था।

- नए मॉडल में सैटेलाइट इमरजेंसी कॉल फीचर जोड़ा गया है, जबकि पुराने मॉडल में यह नहीं है।

- नए मॉडल में ब्लूटूथ 6 का सपोर्ट मिलेगा, जबकि पिक्सेल 9a में ब्लूटूथ 5.4 सपोर्ट है।

- नए कलर ऑप्शन: ऑब्सीडियन, फॉग, लैवेंडर, बेरी। पिक्सेल 9a ऑब्सीडियन, पोर्सिलेन, आइरिस, पियोनी कलर्स में आया था।

साथ ही, पिक्सेल 10a का साइज 153.9x73x9 एमएम है और वजन 183 ग्राम है। इसकी तुलना में, Pixel 9a का साइज 154.7x73.3x8.9 एमएम है और वजन 186 ग्राम है।

Google Pixel 10a के वेरिएंट, कीमत और लॉन्च टाइमलाइन

रिपोर्ट बताती है कि गूगल पिक्सेल 10a दो स्टोरेज वेरिएंट - 128GB और 256GB में मिलेगा। इसकी शुरुआती कीमत 499 यूरो (करीब 53,300 रुपये) होने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स में एक प्रमोशनल ऑफर का भी हिंट है, जिसमें 256GB वर्जन शुरुआत में बेस मॉडल की कीमत पर मिल सकता है, न कि इसकी रेगुलर कीमत 599 यूरो (करीब 64,000 रुपये) पर। यह 18 फरवरी से अलग-अलग मार्केट में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Google Google Pixel

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;