हमेशा वॉटरप्रूफ नहीं रहेंगे Pixel 10 सीरीज के फोन, खुद गूगल न बताई वजह

Google ने अपनी नई पिक्सेल 10 सीरीज को भारत समेत अन्य बाजारों में लॉन्च कर दिया है। सीरीज में चार स्मार्टफोन मॉडल - Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold शामिल हैं। अगर आप भी इनमें किसी फोन को खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। भारत में सीरीज की शुरुआती कीमत 79,999 रुपये है। फोन के डिजाइन में पहले जैसा ही है, लेकिन यह नए टेंसर G5 चिप, बेहतर कैमरे, एडवांस AI फीचर और दमदार बैटरी जैसे कई महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ आता है। ऑन पेपर, यह पिक्सेल फैन्स के लिए एक ठोस अपग्रेड लगता है। सीरीज के सभी फोन IP68 डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस रेटिंग के साथ आते हैं, लेकिन हैरानी करने वाली बात यह है कि परमानेंट नहीं है। दरअसल, यह फोन फैक्टरी से निकलते समय धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए सर्टिफाइड है, लेकिन यह हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहेगा।

हमेशा वॉटरप्रूफ नहीं रहेगा फोन - गूगल इसका कारण फोन की बनावट है। गूगल बताता है कि धूल और पानी को बाहर रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सील, गैस्केट और चिपकाने वाली सामग्री समय के साथ स्वाभाविक रूप से खराब हो जाती है। रोजमर्रा के इस्तेमाल, तापमान में बदलाव और सामग्रियों के पुराने होने से ये सुरक्षात्मक परतें कमजोर हो जाती हैं। एक छोटी सी चोट या टक्कर से आपकी स्क्रीन भले ही न टूटे, लेकिन फिर भी उसमें छोटी-छोटी दरारें या गैप पड़ सकते हैं जो पानी के प्रतिरोध को कम कर देते हैं। और अगर आपका फोन कभी रिपेयरिंग के लिए खोला जाता है, जैसे बैटरी या डिस्प्ले बदलना, तो इस बात की पूरी संभावना है कि प्रोटेक्टिव सील पहले जितनी मजबूत न हों।

पानी के अंदर फोटोग्राफी करने से बचें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि IP68 रेटिंग की अपनी सीमाएं हैं। Pixel 10 कंट्रोल्ड लैब कंड़ीशन में एक निश्चित गहराई पर और एक निश्चित अवधि तक पानी में डूबने पर भी टिक सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह हर वास्तविक दुनिया की परिस्थिति में टिक पाएगा। समुद्र तट का खारा पानी, क्लोरीनयुक्त पूल का पानी, या यहां तक कि आपके पसंदीदा सॉफ्ट ड्रिंक का डिवाइस पर गिरना भी इसे ऐसे नुकसान पहुंचा सकता है जो IP रेटिंग में शामिल नहीं हैं। गूगल यह भी स्पष्ट करता है: तरल पदार्थ से होने वाले नुकसान से वारंटी रद्द हो जाती है। इसलिए, हालांकि पिक्सेल 10 अचानक पड़ने वाले पानी के छींटे से बच सकता है, लेकिन इसे आपके अंडरवाटर कैमरे के रूप में इस्तेमाल करने या बार-बार पानी में डूबने से बचने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है।

Google Pixel 10 की खासियत गूगल पिक्सेल 10 में 6.3 इंच का फुल-एचडी प्लस (1080x2424 पिक्सेल) OLED सुपर एक्टुआ डिस्प्ले है, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन मिलता है। फोन के रियर पैनल पर भी यही प्रोटेक्टिव ग्लास है। फोन 3nm टेंसर G5 चिपसेट और टाइटन M2 सिक्योरिटी चिप से लैस है, जो 12GB रैम और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है। यह एंड्रॉयड 16 के साथ आता है। कंपनी का कहना है कि इसे सात साल तक ओएस और सिक्योरिटी अपडेट मिलते रहेंगे। यह फोन Google Gemini को सपोर्ट करता है और मटीरियल यू एक्सप्रेसिव डिजाइन सिस्टम प्रदान करता है।

फोटोग्राफी के लिए, पिक्सेल 10 के रियर में 48-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर, 5x जूम सपोर्ट वाला 10.8-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो कैमरा और 13-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, फोन में 10.5-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग सेंसर है। यह कैमरा कोच सहित कई AI-पावर्ड इमेजिंग टूल्स को सपोर्ट करता है।