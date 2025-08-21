हमेशा वॉटरप्रूफ नहीं रहेंगे Pixel 10 सीरीज के फोन, खुद गूगल न बताई वजह google pixel 10 series phones will not remain water resistant forever say google, Gadgets Hindi News - Hindustan
हमेशा वॉटरप्रूफ नहीं रहेंगे Pixel 10 सीरीज के फोन, खुद गूगल न बताई वजह

Google ने अपनी नई पिक्सेल 10 सीरीज को भारत समेत अन्य बाजारों में लॉन्च कर दिया है। सीरीज में चार मॉडल - Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold शामिल हैं। सभी IP68 रेटिंग के साथ आते हैं लेकिन यह हमेशा वॉटरप्रूफ नहीं रहेगे। डिटेल में जानिए गूगल ने क्या कहा

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 02:25 PM
हमेशा वॉटरप्रूफ नहीं रहेंगे Pixel 10 सीरीज के फोन, खुद गूगल न बताई वजह

Google ने अपनी नई पिक्सेल 10 सीरीज को भारत समेत अन्य बाजारों में लॉन्च कर दिया है। सीरीज में चार स्मार्टफोन मॉडल - Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold शामिल हैं। अगर आप भी इनमें किसी फोन को खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। भारत में सीरीज की शुरुआती कीमत 79,999 रुपये है। फोन के डिजाइन में पहले जैसा ही है, लेकिन यह नए टेंसर G5 चिप, बेहतर कैमरे, एडवांस AI फीचर और दमदार बैटरी जैसे कई महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ आता है। ऑन पेपर, यह पिक्सेल फैन्स के लिए एक ठोस अपग्रेड लगता है। सीरीज के सभी फोन IP68 डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस रेटिंग के साथ आते हैं, लेकिन हैरानी करने वाली बात यह है कि परमानेंट नहीं है। दरअसल, यह फोन फैक्टरी से निकलते समय धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए सर्टिफाइड है, लेकिन यह हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहेगा।

हमेशा वॉटरप्रूफ नहीं रहेगा फोन - गूगल

इसका कारण फोन की बनावट है। गूगल बताता है कि धूल और पानी को बाहर रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सील, गैस्केट और चिपकाने वाली सामग्री समय के साथ स्वाभाविक रूप से खराब हो जाती है। रोजमर्रा के इस्तेमाल, तापमान में बदलाव और सामग्रियों के पुराने होने से ये सुरक्षात्मक परतें कमजोर हो जाती हैं। एक छोटी सी चोट या टक्कर से आपकी स्क्रीन भले ही न टूटे, लेकिन फिर भी उसमें छोटी-छोटी दरारें या गैप पड़ सकते हैं जो पानी के प्रतिरोध को कम कर देते हैं। और अगर आपका फोन कभी रिपेयरिंग के लिए खोला जाता है, जैसे बैटरी या डिस्प्ले बदलना, तो इस बात की पूरी संभावना है कि प्रोटेक्टिव सील पहले जितनी मजबूत न हों।

पानी के अंदर फोटोग्राफी करने से बचें

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि IP68 रेटिंग की अपनी सीमाएं हैं। Pixel 10 कंट्रोल्ड लैब कंड़ीशन में एक निश्चित गहराई पर और एक निश्चित अवधि तक पानी में डूबने पर भी टिक सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह हर वास्तविक दुनिया की परिस्थिति में टिक पाएगा। समुद्र तट का खारा पानी, क्लोरीनयुक्त पूल का पानी, या यहां तक कि आपके पसंदीदा सॉफ्ट ड्रिंक का डिवाइस पर गिरना भी इसे ऐसे नुकसान पहुंचा सकता है जो IP रेटिंग में शामिल नहीं हैं। गूगल यह भी स्पष्ट करता है: तरल पदार्थ से होने वाले नुकसान से वारंटी रद्द हो जाती है। इसलिए, हालांकि पिक्सेल 10 अचानक पड़ने वाले पानी के छींटे से बच सकता है, लेकिन इसे आपके अंडरवाटर कैमरे के रूप में इस्तेमाल करने या बार-बार पानी में डूबने से बचने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है।

Google Pixel 10 की खासियत

गूगल पिक्सेल 10 में 6.3 इंच का फुल-एचडी प्लस (1080x2424 पिक्सेल) OLED सुपर एक्टुआ डिस्प्ले है, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन मिलता है। फोन के रियर पैनल पर भी यही प्रोटेक्टिव ग्लास है। फोन 3nm टेंसर G5 चिपसेट और टाइटन M2 सिक्योरिटी चिप से लैस है, जो 12GB रैम और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है। यह एंड्रॉयड 16 के साथ आता है। कंपनी का कहना है कि इसे सात साल तक ओएस और सिक्योरिटी अपडेट मिलते रहेंगे। यह फोन Google Gemini को सपोर्ट करता है और मटीरियल यू एक्सप्रेसिव डिजाइन सिस्टम प्रदान करता है।

फोटोग्राफी के लिए, पिक्सेल 10 के रियर में 48-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर, 5x जूम सपोर्ट वाला 10.8-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो कैमरा और 13-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, फोन में 10.5-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग सेंसर है। यह कैमरा कोच सहित कई AI-पावर्ड इमेजिंग टूल्स को सपोर्ट करता है।

पिक्सेल 10 में 4970mAh की बैटरी दी है जो 30W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें 15W तक Qi2 वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है और इसे पिक्सेल स्नैप एक्सेसरीज के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फोन में टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए वेपर कूलिंग चैंबर है। इसे धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 रेटिंग दी गई है। सेफ्टी के लिए, फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। यह eSIM, 5G, 4G, जीपीएस, GNSS, गूगल कास्ट, ब्लूटूथ 6, वाई-फाई, एनएफसी और यूएसबी टाइप-सी कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है।

