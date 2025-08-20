Google Pixel 10 सीरीज लॉन्च: आज होगा बड़ा ऐलान; स्मार्टफोन, वॉच और इयरबड्स सब पर नजर

Google आज अपने एनुअल Made by Google इवेंट में Pixel 10 सीरीज के स्मार्टफोन्स और कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहा है। इस इवेंट में Pixel Watch 4 और Pixel Buds 2a की झलक देखने को मिल सकती है।

Wed, 20 Aug 2025 12:03 PM

Google हर साल अपने हार्डवेयर इवेंट Made by Google में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और डिवाइस लॉन्च करता है और इस बार का इवेंट खास होने वाला है क्योंकि कंपनी आज 20 अगस्त को Pixel 10 सीरीज से पर्दा उठाने जा रही है। लंबे समय से लीक्स और टीजर के साथ चर्चा में रहने के बाद अब Pixel 10 सीरीज का ऑफीशियल लॉन्च होने जा रहा है। इसके अलावा Google अपनी नई स्मार्टवॉच और इयरबड्स भी इवेंट में पेश कर सकता है।

कहां और कैसे देख पाएंगे लॉन्च इवेंट? Made by Google इवेंट न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन शहर में होने वाला है और भारतीय समय के हिसाब से यह रात 10:30 बजे शुरू होगा। इवेंट को लाइव देखने के लिए कंपनी ने अपने Google Store, सोशल मीडिया हैंडल्स और YouTube चैनल पर स्ट्रीमिंग का ऑप्शन दिया है। इस बार इवेंट को और मजेदार बनाने के लिए कई पॉपुलर सिलेब्स भी शामिल होंगी, जिनमें जिमी फॉलन, बास्केटबॉल स्टार स्टीफन करी, McLaren के F1 ड्राइवर लैंडो नॉरिस और जोनास ब्रदर्स भी शामिल हैं। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर रिमाइंडर सेट कर सकते हैं।

Pixel 10 सीरीज में होंगे कई मॉडल्स टेक एक्सपर्ट्स के मुताबिक Google इस बार एक नहीं बल्कि चार नए मॉडल ला सकता है, जिनमें Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold शामिल होंगे। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा Fold वेरिएंट को लेकर है, जो Samsung Galaxy Z Fold और OnePlus Open जैसे प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन्स को टक्कर दे सकता है।

Google ने टीजर में Pixel 10 के रियर कैमरा सेटअप की झलक भी दिखाई है, जिससे साफ है कि कंपनी ट्रिपल कैमरा सेटअप दे सकती है। लीक रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसमें TSMC के 3nm प्रोसेस पर बेस्ड Tensor G5 चिपसेट मिल सकता है। यह गूगल का 5th जेनरेशन प्रोसेसर होगा जो AI और परफॉर्मेंस दोनों को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का दावा करता है।

डिजाइन की बात करें तो Pixel 10 सीरीज को ज्यादा प्रीमियम फिनिश और नए कलर ऑप्शंस में पेश किए जाने की उम्मीद है। खासकर Fold मॉडल में गूगल पहली बार बड़े कवर डिस्प्ले और बेहतर हिंग मेकैनिज्म का इस्तेमाल कर सकता है।

Pixel Watch 4 और Buds 2a भी हो सकते हैं लॉन्च

स्मार्टफोन के अलावा इस इवेंट में Pixel Watch 4 भी लॉन्च हो सकती है। यह वॉच पिछले मॉडल जैसी दिख सकती है, लेकिन इसमें Snapdragon W5 Gen 1 चिपसेट और बड़ी बैटरी मिलने की संभावना है। हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स और स्लीक डिजाइन इसे Apple Watch और Samsung Galaxy Watch के मुकाबले विकल्प बना सकते हैं।