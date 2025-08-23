WhatsApp पर बिना नेटवर्क कर सकेंगे वॉयस और वीडियो कॉल, इन स्मार्टफोन्स में आ रहा फीचर google pixel 10 series get satellite based whatsapp voice and video calling support, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़google pixel 10 series get satellite based whatsapp voice and video calling support

WhatsApp पर बिना नेटवर्क कर सकेंगे वॉयस और वीडियो कॉल, इन स्मार्टफोन्स में आ रहा फीचर

अब बिना नेटवर्क के भी WhatsApp पर वॉयस और वीडियो कॉल कर सकेंगे। गूगल ने एक्स पर सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन फीचर की घोषणा की है। सबसे पहले Pixel 10 सीरीज को 28 अगस्त से सैटेलाइट बेस्ड वॉट्सऐप वॉयस और वीडियो कॉलिंग सपोर्ट मिलेगा।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 02:57 PM
अब बिना नेटवर्क के भी WhatsApp पर वॉयस और वीडियो कॉल कर सकेंगे। गूगल अपने चुनिंदा यूजर्स को यह खास सुविधा देने जा रहा है। बता दें कि गूगल ने 20 अगस्त को हुए मेड बाय गूगल इवेंट में अपने फ्लैगशिप पिक्सल 10 सीरीज स्मार्टफोन्स लॉन्च किए थे। लॉन्च के कुछ दिनों बाद, Google ने अब नए पिक्सेल फोन्स के लिए खास फीचर की घोषणा की है, जिसके बारे में पहले कोई जानकारी नहीं दी गई थी। गूगल के मुताबिक, Pixel 10 सीरीज जल्द ही वॉट्सऐप पर सैटेलाइट बेस्ड वॉयस और वीडियो कॉलिंग का सपोर्ट करेगी। अच्छी बात यह है कि यह फीचर सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए उन जगहों पर भी काम करेगा जहां सेल्युलर नेटवर्क या वाई-फाई कनेक्टिविटी नहीं है।

Google Pixel 10 पर सैटेलाइट-बेस्ड वॉट्सऐप कॉल

गूगल ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन फीचर की घोषणा की है। पिक्सल 10 सीरीज को 28 अगस्त से सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए वॉट्सऐप पर वॉयस और वीडियो कॉलिंग का सपोर्ट मिलेगा।

एक्स पर पोस्ट के साथ कंपनी ने एक टीजर वीडियो भी जारी किया है, जो इस फीचर के काम करने के तरीके के बारे में जानकारी देता है। सैटेलाइट नेटवर्क पर वॉट्सऐप कॉल आने पर, स्टेटस बार में एक सैटेलाइट का सिंबल दिखाई देगा। इसके बाद, यूजर्स सामान्य रूप से वॉट्सऐप वॉयस या वीडियो कॉल रिसीव कर सकते हैं, लेकिन यह सेलुलर या वाई-फाई के बजाय सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए कनेक्ट होगा।

आप भी देखें गूगल का वीडियो टीजर

हालांकि, गूगल के अनुसार, कुछ नियम और शर्तें लागू होंगी। शुरुआत में, सैटेलाइट नेटवर्क पर बेस्ड वॉट्सऐप पर वॉयस और वीडियो कॉल केवल संबंधित कैरियर्स के साथ ही उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, इस फीचर का उपयोग करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ सकता है।

दुनिया का पहला फोन जिसमें यह सुविधा

इस फीचर के आने के साथ, पिक्सेल 10 सीरीज स्मार्टफोन दुनिया के पहले ऐसे स्मार्टफोन बन जाएंगे, जो सैटेलाइट-बेस्ड वॉट्सऐप कॉलिंग को सपोर्ट करेंगे। हालांकि, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वॉट्सऐप आपको सैटेलाइट के जरिए टेक्स्ट मैसेज भेजने की सुविधा भी देगा या नहीं।

फिलहाल, आप बिना सेलुलर नेटवर्क या वाई-फाई कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में सैटेलाइट-बेस्ड कम्युनिकेशन के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। कंपनी के अनुसार, पिक्सेल 10 यूजर्स सैटेलाइट-बेस्ड शेयरिंग का उपयोग करके फाइंड हब या गूगल मैप्स के माध्यम से अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं। यह सुविधा गैर-स्थलीय नेटवर्क प्रोवाइडर Skylo के साथ गूगल की साझेदारी के कारण संभव हुई है।

