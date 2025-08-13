भारत में इतनी होगी Pixel 10 सीरीज की कीमत, सबसे सस्ता 12GB रैम वाला यह मॉडल google pixel 10 series all models price in india leak, Gadgets Hindi News - Hindustan
भारत में इतनी होगी Pixel 10 सीरीज की कीमत, सबसे सस्ता 12GB रैम वाला यह मॉडल

Google Pixel 10 सीरीज को 20 अगस्त को Made by Google इवेंट में लॉन्च किया जाएगा। अगर आप भी इन फोन्स को खरीदने का प्लान कर रहे हैं और कीमत जानने के लिए उत्सुक हैं तो यह खबर आपके लिए है। लॉन्च से पहले, भारतीय बाजार के लिए Pixel 10 सीरीज की कीमतें लीक हो गई हैं।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 04:16 PM
Google Pixel 10 या फिर सीरीज का कोई और मॉडल खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। लॉन्च से पहले ही गूगल पिक्सेल 10 सीरीज की कीमत लीक हो गई है। बता दें कि Google Pixel 10 सीरीज को 20 अगस्त को Made by Google इवेंट में लॉन्च किया जाएगा। अगर आप भी इन फोन्स को खरीदने का प्लान कर रहे हैं और कीमत जानने के लिए उत्सुक हैं, तो यह खबर आपके लिए है। लॉन्च से पहले, भारतीय बाजार के लिए Pixel 10 सीरीज के सभी मॉडल्स की कीमतें लीक हो गई हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार, Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold की कीमतों में पिछले साल के मॉडल्स की तुलना में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके अलावा, रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि कंपनी आने वाले मॉडल्स के साथ कुछ बैंक ऑफर्स भी देगी।

ये भी पढ़ें:आ गया गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड का वीडियो टीजर, खुद कंपनी ने दिखाया लुक

भारत में पिक्सेल 10 सीरीज की कीमत (संभावित)

स्मार्टप्रिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में गूगल Pixel 10 की कीमत इसके एकमात्र 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 79,990 रुपये हो सकती है। जबकि Pixel 10 Pro की कीमत 1,09,999 रुपये और Pixel 10 Pro XL की कीमत 1,24,999 रुपये होगी। वहीं, Pixel 10 Pro Fold की कीमत 1,72,999 रुपये होने की खबर है और इसे केवल एक ही रैम और स्टोरेज वेरिएंट में पेश किए जाने की उम्मीद है।

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि ब्रांड सभी मॉडल्स पर बैंक डिस्काउंट भी दे सकता है, हालांकि इसकी जानकारी फोन लॉन्च होने के बाद ही सामने आएगी। अगर रिपोर्ट सही साबित होती है, तो पिक्सेल 10 सीरीज की कीमत 2024 के पिक्सेल 9 लाइनअप के बराबर हो सकती है।

गूगल दे रहा एक्सक्लूसिव ऑफर

गूगल ने एक एक्सक्लूसिव ऑफर की भी घोषणा की है। कंपनी के अनुसार, जो लोग 19 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे तक गूगल ई-स्टोर से मार्केटिंग ईमेल सब्सक्राइब करेंगे, उन्हें पिक्सेल 10 की खरीदारी पर एक एक्सक्लूसिव ऑफर मिलेगा।

ग्राहकों को यह ऑफर उसी दिन मिलेगा जिस दिन पिक्सेल 10 सीरीज के प्री-ऑर्डर शुरू होंगे, यानी 21 अगस्त। हालांकि, कूपन के लिए एलिजिबल होने के लिए उन्हें कुछ नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

गूगल के अनुसार, एक ग्राहक केवल एक ही ऑफर के लिए एलिजिबल है और इसे केवल गूगल स्टोर पर ही रीडिम किया जा सकता है। इसके अलावा, इस एक्सक्लूसिव ऑफर का उपयोग केवल बाजार में उपलब्ध पिक्सेल 10 मॉडल को खरीदने के लिए किया जा सकता है, किसी अन्य गूगल डिवाइस, सर्विस या सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं।

बता दें कि गूगल ने मई में भारत में अपना आधिकारिक ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया था। इससे ग्राहक अपकमिंग पिक्सेल 10 सीरीज सहित गूगल के प्रोडक्ट्स को ऑथराइज्ड रिटेलर्स या रीसेलर्स के बजाय सीधे ओईएम से खरीद सकते हैं।

