प्रीमियम Google Pixel फोन पर 10 हजार रुपये की बंपर छूट, लिमिटेड टाइम ऑफर

संक्षेप: गूगल पिक्सल सीरीज का प्रीमियम फोन Pixel 10 Pro XL ग्राहकों को अब तक की सबसे बड़ी छूट पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इसपर 10 हजार रुपये की सीधी छूट मिलने वाली है।

Dec 24, 2025 10:52 am IST

सबसे पावरफुल एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो प्रीमियम सेगमेंट में आपकी नजर Pixel 10 Pro XL पर जरूर पड़नी चाहिए। इस डिवाइस में यूजर्स को पावरफुल परफॉर्मेंस के अलावा एडवांस्ड कैमरा सेटअप और क्लीन एंड्रॉयड इंटरफेस दिया गया है। इस डिवाइस में यूजर्स को 100x Pro Res Zoom मिलता है, जो किसी भी पिक्सल फोन में मिलने वाला बेस्ट जूम है। आइए इसपर मिल रही डील के बारे में विस्तार से बताते हैं।

Pixel 10 Pro XL में स्पेसक्राफ्ट-ग्रेड एल्युमिनियम बिल्ड क्वॉलिटी मिलती है और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की सुरक्षा लेयर वाला डिस्प्ले दिया गया है। यूजर्स को डिवाइस में Gemini Live का सपोर्ट भी दिया गया है और खास AI फीचर्स भी इसका हिस्सा बने हैं। खास बात यह है कि यूजर्स को इस डिवाइस को सात साल तक लेटेस्ट फीचर्स और अपडेट्स मिलने वाले हैं। ऐसे में फोन सालों-साल पुराना नहीं होगा।

इन ऑफर्स के चलते डिस्काउंट पर Pixel फोन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर इस डिवाइस को 124,999 रुपये पर लिस्ट किया गया है और अगर इसे खरीदते वक्त HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड्स की मदद से पेमेंट किया जाए तो सीधे 10,000 रुपये की छूट मिलेगी। इसके अलावा अन्य चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने पर भी डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह फोन तीन कलर ऑप्शंस- जेड, मूनस्टोन और ऑब्सिडियन में खरीदा जा सकता है।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में ग्राहकों को 57,400 रुपये तक का अधिकतम एक्सचेंज डिस्काउंट मिल सकता है। इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है।